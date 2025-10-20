TUMI تدعوكم إلى «إهداء البهجة» في موسم الأعياد هذا العام

نيويورك، 20 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- طلقت اليوم "تومي"، العلامة التجارية العالمية المتخصصة في مستلزمات السفر وأسلوب العيش والإكسسوارات، حملتها الجديدة بعنوان «إهداء البهجة»، والتي تحتفيبفن بالإهداء المدروس والتصميم الأزلي.. وبوصفها الوجهة المثاليّة للهدايا، هذا الموسم،تدعو "تومي" عملاءها إلى عالمٍ تُعدّ فيه كل تفصيلة هدية بحد ذاتها، حيث يلتقي الشكل بالإحساس، وتبدأ كل رحلة بلحظة من الفرح. . وتجسّد حملة «إهداء البهجة»، التي تأتي في إطار الأجواء الدافئة والمميزة لموسم الأعياد، جوهر التواصل والحرفية والاهتمام بالتفاصيل التي تُعرَف بها العلامة.

مع اختتام TUMI "تومي" عامها الخمسين الذي شكل محطة بارزة في مسيرتها، تحتفي العلامة بإرثها العريق عبر باقة ألوان لافتة تجمع بين الأسود والأحمر الخاص بعلامة "تومي" —لون بانتون المميز الخاص بها، والذي يُجسّد رمزًا دائمًا للقوة والغاية. ويُكرّم هذان اللونان، اللذان يزينان بعضًا من أشهر قطع العلامة ضمن مجموعات Alpha ، و Alpha Bravo ، و Voyageur ، و 19 Degree Aluminum ، بتاريخ "تومي" العريق، ويرسمان في الوقت ذاته ملامح تطورها المستمر، فهي جريئة، صامدة رغم التحديات ، ومصممة لرحلات المستقبل.

يتألّق اللونان الأحمر والأسود في عدد من أبرز قطع "تومي" التي أُعيد تصورها خصيصًا لهذا الموسم بتفاصيل راقية ولمسة من الحيوية والأناقة. ومن بين أبرز هذه القطع حقيبة الظهر Celina ، و حقيبة الظهر الصغيرة Celina Mini ، و حقيبة Dey Trunk Crossbody ، و حقيبة Just In Case™ Tote ، و حقيبة Double Expansion Satchel ، وحقيبة الظهر القابلة للطي Packable Backpack ، وحقيبة Essential Tote . وتعكس كل قطعة من هذه القطع اهتمام "تومي" الدقيق بالتفاصيل والتزامها بالجمال الوظيفي، حيث صُممت لترافقكم في رحلاتكم بأناقة وتدوم طويلًا بعد موسم الأعياد.

واستمرارًا استمرارًا في الاحتفاء بالمهارة الحرفية الفنية، ، تقدم مجموعة 19 Degree Aluminum تشكيلة هدايا فاخرة تجسد روعة التصميم الأزليّ والرقي الدائم. فبدءًا من حقيبة السفر المحمولة International Carry-On ، وصولًا إلى علبة السيغار وعلبة النظارات الشمسية والمرآة المدمجة ، تعكس كل قطعة سعي "تومي" نحو الدقة والجمال، وهي مصممة خصيصًا لأولئك الذين يقدرون الفن والتصميم على حد سواء.

وضمن عالم 19 Degree ، سيتم قريبًا إطلاق طقم أدوات البار المصنوع من الألومنيوم من مجموعة 19 Degree Aluminum ، وهو هدية فاخرة لأصحاب الذوق الرفيع، يمتد من خلالها رمز التصميم الأيقوني 19 Degree ليشمل اللحظات المميزة في المنزل. وقد صُمم طقم الألومنيوم المنحوت هذا بعناية للمضيف العصري، حيث يضم كل ما يلزم لإعداد ال كوكتيلات مثالية — إلى جانب بطاقات وصفات حصرية من "تومي".وتعكس هذه المجموعة، بأناقتها العمليّة وتفاصيلها المتقنة، التزام "تومي" بمرافقة عملائها في كل محطة من رحلتهم.

قال فيكتور سانز ، المدير الإبداعي لعلامة "تومي":: أحرص خلال موسم الأعياد على اختيار هدايا تمنح بهجة حقيقية وتضيف قيمة لحياة الأشخاص الأعزاء على قلبي. إن أفضل الهدايا هي تلك التي تنسجم بسلاسة مع تفاصيل الحياة اليومية، فترافقك من العمل إلى السفر و حتى المنزل، ويكون لها معنى عميق عند إهدائها واستخدامها لفترة طويلة بعد انتهاء الموسم».

تقدّم "تومي" في فئة الهدايا الرجالية تصاميم مميزة من مجموعة Arrivé مثل حقيبة الظهر Barker Large Backpack Larson Medium Backpack ، ا المتميّزتان بتفاصيل مصقولة من ألياف الكربون ودقة مستوحاة من عالم السيارات الفاخرة . . وتكتمل هذه التشكيلة بقطع جلدية مصنوعة بحرفية عالية من مجموعة Harrison ، مثل حقيبة Gregory Sling ، وحقيبتي الظهر Warren و Griffen Flap باللون العنابي المتدرج ( Burnished Wine Ombré )، وهي تقنية إنجاز يدوي تمنح كل قطعة عمقًا لونيًا وطابعًا فريدًا. كما تضم التشكيلة إكسسوارات أزليّة مثل حزام الجلد ذي الوجهين T Buckle، المصمم لأولئك الذين يقدرون الأناقة وتعدّدية الاستخدام في الحياة اليوميّة.

أما للنساء، فتجسد مجموعة Olas إحساسًا بالراحة الأنيقة، حيث تمزج بين التصميم العصري والرقي الأزلي . وإلى جانبها، تعكس مجموعة Agent روح الفخامة متعددة الاستخدامات، فهي مصممة للنساء اللواتي ينتقلن بسلاسة من المكتب إلى السهرات المسائية بأسلوب راقٍ وهادف. واستكمالًا لروح الموسم، تقدم مجموعة Belden علبة المجوهرات، وحافظة جواز السفر المزوّدة بسحاب، والمحفظة ذات السلسلة باللون الفضي المعدني، إلى جانب ألوان موسمية إضافية، وهي هدايا تضفي بريقًا احتفاليًا، مصممًا لتدوم طويلاً بعد انتهاء الأعياد.

يلعب التخصيص والنقش بالأحرف الأولى دورًا مهمًا هذا الموسم، مما يعكس إيمان "تومي" بأن الفخامة الحقيقية تكمن في التفاصيل. توفّر خدمات النقش ا المُخصّصة تحول إكسسوارات السفر وأسلوب العيش إلى تذكارات دائمة. وتعكس كل علامة تخصيص هوية وغاية، وهي لمسة نهائية تحول التصميم العملي إلى قطعة تحمل قيمة شخصية عميقة، صُمّمت لترافق صاحبها في رحلته .

سواء كنتم تنطلقون نحو وجهات جديدة أو تعودون إلى الديار لقضاء موسم الأعياد، تبدأ كل رحلة بهدية من "تومي" . اكتشفوا المجموعة الكاملة في المتاجر وعبر الإنترنت على موقع TUMI.com ، وتابعوا @TUMITravel للاطلاع على كل ما هو جديد ومُلهم طوال الموسم.

نُبذة عن تومي TUMI

منذ عام 1975 تعمل شركة TUMI على ابتكار منتجات أساسية بمُستوى عالمي للأعمال والسفر والرفاهية، مُصممة لتحسين جميع جوانب الحياة أثناء التنقل وجعلها أبسط وأجمل. نلتزم بتسهيل الرحلات كشريك دائم لمحبي وصُنَّاع التنقُّل سعيًا وراء تحقيق شغفهم، من خلال الجمع ما بين الأداء الوظيفي المثالي وروح الإبداع. لمزيد من المعلومات حول TUMI ، يُرجى زيارة TUMI.com ومتابعة حساباتنا على إنستغرام، وتيك توك، وفيسبوك، ويوتيوب.

اسم TUMI وشعار TUMI هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح، Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc .

