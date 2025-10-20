TUMI 誠邀您於這假期季節，享受「送上歡樂」活動

Tumi, Inc.

20 10月, 2025

探索讚揚工藝、目的和細節之美的不朽禮物。

紐約 2025年10月20日 /美通社/ -- 今天，國際旅遊、生活品味兼配件品牌 TUMI首次推出「送上歡樂」(Gift Joy)活動，旨在讚揚貼心送禮與不朽設計。作為終極禮物目的地，TUMI 邀請顧客進入一個「每個細節本身都是一份禮物」的世界，在此體驗設計美學與感官體驗的相遇，每個旅程均始於歡樂時刻。在本季的溫暖與奇妙氣氛中，「送上歡樂」捕捉了TUMI連繫、工藝與關懷的精髓。

在 TUMI 邁向 50 週年里程碑之際，品牌以令人注目的黑色和經典的Pantone 顏色——TUMI 紅色，其象徵力量與目標，慶祝輝煌歷史。品牌將這組色彩融入了經典系列的產品之中，包括： AlphaAlpha BravoVoyageur 和 19 Degree Aluminum 系列。既可對 TUMI 的傳統致敬，也標誌著品牌的持續進化：勇敢、堅韌和為未來旅程而製造。

部份TUMI 經典產品以紅黑配色重新點綴，以精緻細節與活力風格重新詮釋了節日美學。當中重點包括 Celina 背囊Celina 迷你背囊Dey Trunk 斜揹袋Just In Case™ 手提袋層可擴展斜揹袋收納式背囊Essential手提袋。每款產品均體現 TUMI 一絲不苟的細節與對功能美學的承諾，設計旨在美好旅程與假期之中作長久陪伴。

19 Degree Aluminum 系列繼續讚揚TUMI的匠心工藝，以永恒設計提供精緻的高級禮物。從國際手提旅行雪茄盒、太陽眼鏡盒和化妝鏡，每件產品均專為同樣欣賞藝術與設計的人士打造，體現 TUMI 對精準與美學的追求。

來自 19 Degree 系列的 19 Degree Aluminum 調酒套裝即將上市，是適合饋贈高雅品味人士的名貴禮物。它延伸 TUMI 經典 19 Degree 設計準則至居家生活的意義時刻之中。為現代主人翁精心打造的套裝充滿立體雕塑感，內附調製雞尾酒調製所需的用具，並附有訂製的 TUMI 配方卡體現了品牌於客戶的各旅程階段都能與之相伴的使命。

TUMI 創意總監 Victor Sanz 表示：「佳節期間，我熱衷於為我生命中重要的人尋找帶來真正快樂且兼有意義的禮物。最佳禮物能無縫融入日常生活——從工作、旅遊到回家。贈送當刻，具有意義；佳節結束，大派用場。」

對男士而言，Arrivé 系列提供出色設計，例如 Barker 大背囊Larson 中型背囊，以拋光碳纖維細節與汽車工業般的精密為特色。與之完美配合的是來自 Harrison 系列的手工皮革產品，如：Gregory SlingWarren 和Burnished Wine Ombré 色調的 Griffen Flap 背囊。 手工製作賦予每件產品獨特色調深度與特色。該系列還包括經典配件，例如： T 型扣雙面皮帶，非常適合重視品味與日常多功能人士。

Olas 系列融合現代設計與恒久的精緻，體現優雅兼輕鬆的感覺，適合作為女士的禮物。除此之外，Agent 系列還體現多功能的奢華。這系列兼具精緻與實用性，專為從辦公場景無縫銜接至晚宴的女士精心製造。Belden 完美配合佳節氛圍，推出金屬銀色及其他季節色調的珠寶盒、拉鍊護照夾和拉鍊錢包。這些禮物帶來節日光彩之餘，亦適合於假期後繼續使用。

本季，個人化與字母組合壓花服務擔當重要角色。這體現 TUMI 的信念：真正奢華，在於細節。度身訂造的字母組合壓花服務，轉化旅遊與生活品味配件為永恆珍藏品。每個個人化標記均體現身份與心意，將功能性設計轉化為精心製造的極個性化物品，攜手踏上旅程。

從新景點到假期回家，每個旅程均始於 TUMI 禮物。如欲探索完整系列，請親臨門市、瀏覽 TUMI.com網站和關注 @TUMITravel，為整個季節獲取靈感。

關於 TUMI

自 1975 年起，TUMI 一直致力製造世界級商務、旅遊與效能的奢華必需品。這些必需品為了提升、簡化與美化全部生活旅程層面而設計。我們揉合完美功能與獨創精神，致力增加旅程力量，並作為追求自身熱情旅人與製造者的終身伴侶。如欲查看更多 TUMI 資料，請瀏覽 TUMI.com，並於 Instagram、TikTok、Facebook 和 YouTube 關注 TUMI。

「TUMI」及「TUMI」標誌均為 Tumi, Inc. 的註冊商標。© 2025 Tumi, Inc.

