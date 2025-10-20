TUMI MENGAJAK ANDA "MENGHADIRKAN KEGEMBIRAAN" DI MUSIM LIBURAN INI

Menutup perayaan tahun ke-50 yang menjadi tonggak bersejarahnya, TUMI merayakan warisannya melalui palet warna yang menawan: Hitam dan TUMI Red—warna Pantone khas brand tersebut yang melambangkan kekuatan dan tujuan yang abadi. Warna-warna ini hadir pada beberapa koleksi paling ikonik dari TUMI, seperti Alpha, Alpha Bravo, Voyageur, dan 19 Degree Aluminum. Melalui kombinasi warna tersebut, TUMI tidak hanya menghormati warisan mereknya, tetapi juga menegaskan evolusi yang terus berlanjut—berani, tangguh, dan siap menghadapi perjalanan ke depan.Perpaduan warna Merah dan Hitam hadir pada beberapa koleksi paling ikonik dari TUMI, yang ditampilkan kembali untuk musim ini dengan sentuhan detail yang lebih halus dan gaya yang penuh energi. Beberapa koleksi unggulan termasuk Celina Backpack, Celina Mini Backpack, Dey Trunk Crossbody, Just In Case™ Tote, Double Expansion Satchel, Packable Backpack, dan Essential Tote—masing-masing mencerminkan perhatian TUMI terhadap detail dan komitmennya terhadap keindahan fungsional, dirancang untuk menemani perjalanan dengan elegan dan bertahan lama melampaui musim liburan.

Melanjutkan perayaan terhadap keahlian dan ketelitian, koleksi 19 Degree Aluminum menghadirkan rangkaian hadiah premium yang mencerminkan desain abadi dan keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Mulai dari International Carry-On hingga Cigar Case, Sunglass Case, dan Compact Mirror, setiap item merefleksikan dedikasi TUMI terhadap presisi dan keindahan—diciptakan bagi mereka yang menghargai seni dan desain dalam keseimbangan yang sempurna.

Segera hadir dari dunia 19 Degree , 19 Degree Aluminum Bar Set adalah hadiah mewah bagi pengguna berselera tinggi, dengan serangkaian desain khas 19 Degree TUMI yang ikonik untuk berbagai momen penting di rumah. Dibuat dengan cermat untuk tuan rumah modern, rangkaian koleksi berlapis aluminium ini sangat lengkap untuk membuat koktail yang sempurna - dengan kartu resep khas TUMI - dan mencerminkan misi TUMI untuk bertemu dengan pelanggannya di setiap titik perjalanan mereka.

"Saat berlibur, saya sangat suka mencari hadiah yang benar-benar mendatangkan sukacita dan penuh arti bagi orang-orang dalam hidup saya," kata Victor Sanz , Creative Director TUMI. "Hadiah terbaik sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari - menemani Anda dari tempat kerja, liburan, hingga ke rumah - yang sangat berarti untuk diberikan dan digunakan setelah akhir musim."

Untuk pria, koleksi Arrivé menghadirkan desain menonjol seperti Barker Large Backpack dan Larson Medium Backpack, yang ditandai dengan detail serat karbon mengilap dan presisi terinspirasi dari dunia otomotif. Melengkapi koleksi tersebut, gaya kulit artisan dari koleksi Harrison seperti Gregory Sling, Warren, dan Griffen Flap Backpacks dalam warna Burnished Wine Ombré menampilkan teknik finishing tangan yang memberikan kedalaman warna dan karakter unik pada setiap item. Koleksi ini juga mencakup aksesori klasik seperti T Buckle Reversible Leather Belt, yang dirancang bagi mereka yang menghargai gaya sekaligus fungsionalitas untuk keseharian.Untuk wanita, koleksi Olas menghadirkan kesan elegan yang effortless, memadukan desain modern dengan sentuhan keanggunan yang abadi. Sementara itu, koleksi Agent menampilkan kemewahan yang serbaguna—diciptakan bagi perempuan yang bergerak luwes dari suasana kerja hingga acara malam dengan gaya yang berkelas dan penuh tujuan. Melengkapi semangat musim ini, koleksi Belden memperkenalkan Jewelry Case, Zip-Around Passport Case, dan Wallet on Chain dalam warna Metallic Silver serta pilihan warna musiman lainnya—hadiah yang memancarkan kilau perayaan dan dirancang untuk tetap mempesona jauh melampaui musim liburan.

Personalisasi dan monogram berperan penting di musim ini, mencerminkan keyakinan TUMI bahwa pusat kemewahan sejati adalah detailnya. Layanan monogram khusus membuat aksesori perjalanan dan gaya hidup menjadi cindera mata abadi. Setiap tanda personalisasi mencerminkan identitas dan maksud. Sentuhan akhir ini mengubah desain fungsi menjadi sangat pribadi, yang dibuat untuk mendampingi perjalanan pemiliknya.

Mulai dari tempat wisata baru hingga liburan mudik, setiap perjalanan dimulai dengan hadiah TUMI. Temukan koleksi lengkap TUMI di toko maupun online di TUMI.com , dan ikuti @TUMITravel untuk mendapatkan inspirasi sepanjang musim.

