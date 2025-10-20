투미, 홀리데이를 맞이해 '기프트 조이' 캠페인 진행

투미의 가장 대표적인 제품 컬렉션에 사용되어 온 레드 블랙 조합 이 다가오는 연말연시에 맞춰 세련된 디테일과 생동감 넘치는 스타일로 재해석되었다. 백미로는 셀리나 백팩(Celina Backpack) , 셀리나 미니 백팩(Celina Mini Backpack) , 데이 트렁크 크로스바디(Dey Trunk Crossbody) , 저스트 인 케이스 토트(Just In Case™ Tote) , 더블 익스펜션 사첼백(Double Expansion Satchel) , 패커블 백팩(Packable Backpack) , 에센셜 토트(Essential Tote) 를 손꼽을 수 있는데, 이 모든 컬렉션에는 세심한 디테일과 기능성의 미학을 추구하는 투미의 고집이 녹아 있으며, 연말연시 휴가철 이후에도 멋진 여행의 동반자로서 오랫동안 만족감을 선사하도록 디자인되었다.

장인 정신을 담은 19 디그리 알루미늄 컬렉션은 유행을 타지 않는 디자인과 변치 않는 세련미를 자랑하므로 최고의 선물로 손색없다. 기내용 캐리어어 부터 시가 보관함, 선글라스 보관함, 휴대용 거울 에 이르기까지 모든 제품에는 정교함과 아름다움을 추구하는 투미의 정신이 반영되어 있으며, 예술과 디자인을 동일 선상에 두는 사람들을 염두에 두고 제조되었다.

투미의 크리에이티브 디렉터 빅터 산즈(Victor Sanz) 는 "연말연시가 다가오면 가까운 사람들에게 진정한 기쁨과 의미를 전해줄 만한 선물을 즐거운 마음으로 찾곤 한다. 일상생활에 요긴하게 사용되고 직장에서, 여행길에, 그리고 가정에서 언제나 함께하며, 연말연시 휴가철이 끝난 후에도 오랫동안 사용할 정도로 뜻깊은 선물이야말로 최고의 선물이라고 생각한다"라고 얘기했다.

남성용 어리베(Arrivé) 컬렉션의 바커 라지(Barker Large) 백팩 과 라슨 미디엄(Larson Medium) 백팩 은 광택 나는 탄소 섬유 재질로 살린 디테일과 자동차에서 착안한 정밀성을 특징으로 한다. 각 제품 고유의 색조와 특성을 살리는 수작업 마감 기법인 버니쉬드 와인 옴브레(Burnished Wine Ombré) 방식으로 제작된 그레고리 슬링(Gregory Sling) , 워렌(Warren) , 그리핀 플랩(Griffen Flap) 백팩 을 비롯해 장인 정신이 돋보이는 해리슨(Harrison) 컬렉션의 가죽 스타일 제품도 눈여겨볼 만하다. 스타일과 일상생활에 유용한 다기능성을 중시하는 사람들을 위해 제작된 T자형 양면 가죽 벨트 처럼 유행을 타지 않는 액세서리도 있다.

여성용 올라스(Olas) 컬렉션은 현대적인 디자인과 유행을 타지 않는 세련미가 조화를 이룬, 우아하면서도 기능성을 살린 제품이다. 그와 더불어 고급스러움과 다기능성을 겸비한 에이전트(Agent) 컬렉션은 세련되고 개성이 뚜렷한 스타일로 퇴근 후 저녁 모임을 자연스럽게 이어가는 여성에게 안성맞춤이다. 연말연시 분위기에 어울리는 몇 가지 색상의 제품이 벨덴(Belden) 컬렉션에 가세했는데, 메탈릭 실버 색상의 장신구 보관함, 지퍼식 여권 지갑, WOC(Wallet on Chain) 가 대표적이다. 이런 제품은 연말연시 휴가철 이후에도 오랫동안 진가를 유지하는 디자인을 자랑하므로 선물용으로 더할 나위 없이 좋다.

진정한 럭셔리 제품은 디테일에 있다는 투미의 신념이 엿보이는 맞춤형 모노그램 서비스도 진행하므로 연말연시 선물에 더욱 뜻깊은 의미를 담을 수 있다. 맞춤형 모노그램 서비스는 여행 및 일상용 액세서리를 오래도록 간직하고 싶은 기념품으로 탈바꿈시킨다. 모노그램 서비스는 선물 받은 사람의 정체성과 선물하는 사람의 의도를 담고, 인생이라는 여정을 늘 함께하도록 제작된 투미 제품의 기능적인 디자인을 그 사람만의 개인적인 의미로 진일보시키는 마무리 작업이라 할 수 있다.

새로운 볼거리를 찾아 떠나는 여행부터 고향으로 돌아가는 휴가철에 이르기까지 모든 여정은 투미의 선물과 함께 시작된다. 매장이나 TUMI.com 을 방문하면 모든 컬렉션을 살펴보고, @TUMITravel 을 팔로우하면 일상적인 스타일에 관한 영감을 얻을 수 있다.

투미 소개

투미는 1975년 이래로 이동이 잦은 현대인의 삶을 모든 측면에서 효율적이고, 아름답고, 풍요롭게 만들어주는 세계 최고의 세련된 고품질 비즈니스용, 여행용, 일상생활용 필수품을 제조해 왔다. 완벽한 기능성에 독창성을 접목하는 투미는 자신만을 열정을 추구하면서 분주하게 움직이는 사람들과 창의적인 아이디어를 실현하는 사람들의 평생 동반자로서 인생이라는 여정에서 마음의 짐을 함께 나누는 데 전력을 기울인다. TUMI.com을 방문하거나 인스타그램(Instagram), 틱톡(TikTok), 페이스북(Facebook), 유튜브(YouTube)에서 투미의 자세한 근황을 살펴볼 수 있다.

투미 및 투미 로고는 Tumi, Inc.의 등록 상표이다. © 2025 Tumi, Inc.

투미 미디어 문의

제라드 헐스(Jerad Hulse) | [email protected]

차밍 호(Charming Ho) | [email protected]

사진 - https://사진 .prnewswire.com/media/2792852/Tumi_Black_Red_Voyageur_Celina_Bkpk.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2792853/Tumi_Black_Textured_carry.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/5555049/TUMI_BLACK_Logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.