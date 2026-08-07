UnionPay International وPesapal تتعاونان لتعزيز المدفوعات عبر الحدود وتنشيط السياحة في شرق أفريقيا

دار السلام، تنزانيا، 7 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت UnionPay International وPesapal عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق قبول بطاقات UnionPay عبر شبكة التجار التابعة لـ Pesapal والمزوَّدة بأجهزة نقاط البيع (POS). وسيبدأ إطلاق هذا التعاون في تنزانيا، على أن يمتد لاحقًا إلى رواندا، بما يُحدث نقلة نوعية في تجربة الدفع للمسافرين الدوليين، ويتيح في الوقت ذاته فرصًا تجارية واعدة للشركات المحلية.

وبصفتها السوق الأولى لإطلاق هذه المبادرة، ستشهد تنزانيا توسعًا فوريًا في نطاق قبول بطاقات UnionPay عبر أبرز القطاعات السياحية والتجارية، بما في ذلك الضيافة، وتجارة التجزئة، والمطاعم، وقطاع النقل، ومحطات الوقود، ومتاجر نمط الحياة. ويتيح هذا التكامل لحاملي بطاقات UnionPay الدوليين إجراء مشترياتهم داخل المتاجر بكل سلاسة، باستخدام تقنيات الدفع بالبطاقة سواء عبر التلامس أو بدون تلامس (انقر للدفع).

ومنذ بدء تنفيذ هذه المبادرة، توسّعت شبكة قبول UnionPay لتشمل أكثر من 3,000 موقع تجاري في كلٍ من تنزانيا ورواندا، مما يعزِّز بشكلٍ كبير انتشار قبول المدفوعات عبر قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة، والسياحة، ومحطات الوقود، والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال شبكة Pesapal للاستحواذ التجاري، تمثل هذه الشراكة واحدة من أكبر عمليات التوسع في شبكة قبول التجار التابعة لـ UnionPay في شرق أفريقيا، بما يعزز حضورها في اثنين من أسرع الاقتصادات الرقمية نموًا في المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة في توقيتٍ محوري، في ظل ما تشهده منطقة شرق أفريقيا من نمو ملحوظ في أعداد السياح الصينيين، إلى جانب تنامي العلاقات التجارية بين الجانبين. ومن خلال دمج UnionPay ضمن البنية التحتية لأجهزة نقاط البيع (POS) المتوافقة مع معيار EMV لدى Pesapal، بات التجار المحليون في وضعٍ مميز يتيح لهم الاستفادة من الزخم المتنامي لممر التجارة بين الصين وأفريقيا: إن إتاحة الوصول إلى واحدة من أكبر شبكات حاملي البطاقات في العالم تُزيل معوقات الدفع أمام المستهلكين العالميين ذوي الإنفاق المرتفع ومسافري الأعمال، بما يقلص العوائق أمام تنفيذ المعاملات، ويدفع عجلة نمو الإيرادات العابرة للحدود للشركات المحلية، مع توفير تجربة دفع تتسم بالكفاءة والموثوقية.

صرَّح Bupe Mwakalundwa، المدير الإقليمي لشركة Pesapal في تنزانيا، قائلاً: "تواصل السياحة والتجارة العابرة للحدود أداء دورٍ محوري في تحفيز النمو الاقتصادي في شرق أفريقيا، ولا سيما في تنزانيا". "ومن خلال إتاحة قبول بطاقات UnionPay عبر أجهزة نقاط البيع (POS) ضمن شبكة التجار التابعة لنا، فإننا نمكّن الشركات المحلية من الاستفادة من بنية تحتية مالية حديثة تتيح لها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين الدوليين، وتعزز قدرتها على تحقيق النمو والازدهار في الاقتصاد الرقمي العالمي".

وقال Feng Chen، المدير العام لشركة UnionPay International في منطقة أفريقيا: "تواصل UnionPay International التزامها الراسخ بتوسيع نطاق قبول المدفوعات السلسة في أبرز الأسواق السياحية والتجارية في أفريقيا". "ومن خلال شراكتنا مع Pesapal، بات بإمكان التجار في تنزانيا ورواندا تقديم تجربة دفع موثوقة وآمنة للزوار الدوليين، مع توسيع نطاق استفادتهم من القوة الشرائية للمستهلكين حول العالم، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للنمو وتعزيز الإيرادات".

نبذة عن UnionPay International

تركّز UnionPay International (UPI) على توسيع شبكة القبول العالمية لبطاقات UnionPay. تُقبل بطاقات UnionPay في 183 دولة ومنطقة، من بينها 51 دولة أفريقية. توفر UPI خدمات مدفوعات عابرة للحدود تتميز بالجودة العالية والكفاءة من حيث التكلفة والأمان، لأكبر قاعدة من حاملي البطاقات في العالم، مع ضمان تقديم خدمات محلية مريحة لعدد متزايد من التجار حول العالم.

نبذة عن Pesapal

تخدم Pesapal الشركات بمختلف أحجامها وعملاءها في أنحاء أفريقيا، من خلال تبسيط عمليات الدفع، وتحصيل المدفوعات، وإدارة الأعمال، ودعم النمو.

ونوفر حلول دفع آمنة، وإمكانية الوصول إلى التمويل، وأدوات متكاملة لإدارة الأعمال عبر مجموعة مترابطة من الحلول، صُممت خصيصًا لتلبية متطلبات وواقع ممارسة الأعمال في أفريقيا.

تعتمد الشركات في كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، وزامبيا على Pesapal باعتبارها البنية التحتية الموثوقة التي ترتكز عليها عملياتها التجارية.