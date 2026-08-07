UnionPay International et Pesapal s'associent pour dynamiser les paiements transfrontaliers et le tourisme en Afrique de l'Est

DAR ES SALAAM, Tanzanie, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- UnionPay International et Pesapal ont annoncé un partenariat stratégique visant à étendre l'acceptation des cartes UnionPay au sein du réseau de commerçants équipés de terminaux de paiement de Pesapal. Lancée dans un premier temps en Tanzanie, puis au Rwanda, cette collaboration améliore considérablement la facilité de paiement pour les voyageurs internationaux tout en ouvrant de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises locales.

En tant que marché phare de ce déploiement, la Tanzanie verra l'acceptation d'UnionPay s'étendre immédiatement dans les principaux secteurs touristiques et commerciaux, notamment l'hôtellerie, le commerce de détail, la restauration, les transports, les stations-service et les commerces liés à l'art de vivre. Cette fonctionnalité permet aux titulaires de cartes UnionPay internationaux d'effectuer sans difficulté des achats en magasin en utilisant aussi bien les technologies de paiement avec contact que sans contact.

Ce déploiement élargit d'emblée le réseau d'acceptation d'UnionPay de plus de 3 000 points de vente en Tanzanie et au Rwanda, renforçant ainsi considérablement l'acceptation des paiements dans les secteurs de l'hôtellerie, du commerce de détail, du tourisme, des stations-service et des PME. Grâce au réseau d'acquisition de Pesapal, ce partenariat constitue l'une des plus importantes expansions de l'acceptation des cartes UnionPay par les commerçants en Afrique de l'Est, renforçant ainsi sa présence dans deux des économies numériques qui connaissent la plus forte croissance de la région.

Ce partenariat intervient à un moment charnière, alors que l'Afrique de l'Est connaît une forte augmentation du tourisme chinois et un renforcement de ses liens commerciaux. Grâce à l'intégration d'UnionPay dans l'infrastructure de points de vente de Pesapal, conforme à la norme EMV, les commerçants locaux sont particulièrement bien placés pour tirer parti du corridor commercial Chine-Afrique en pleine expansion : L'accès à l'un des plus grands réseaux de titulaires de cartes au monde élimine les obstacles au paiement pour les consommateurs internationaux à fort pouvoir d'achat et les voyageurs d'affaires, ce qui réduit les barrières aux transactions et favorise la croissance des revenus transfrontaliers des entreprises locales, en toute confiance et avec efficacité.

« Le tourisme et le commerce transfrontalier continuent de jouer un rôle majeur dans la croissance économique de l'Afrique de l'Est, en particulier en Tanzanie », a déclaré Bupe Mwakalundwa, directeur national de Pesapal Tanzanie. En permettant l'acceptation des paiements UnionPay sur les terminaux de paiement de l'ensemble de notre réseau de commerçants, nous dotons les entreprises locales de l'infrastructure financière moderne nécessaire pour mieux répondre aux besoins des voyageurs internationaux, nous les aidons ainsi à prospérer dans l'économie numérique mondiale. »

« UnionPay International reste fermement déterminée à développer l'acceptation fluide des paiements sur les principaux marchés touristiques et commerciaux d'Afrique », a déclaré Feng Chen, directeur général d'UnionPay International pour la région Afrique. « Grâce à notre partenariat avec Pesapal, les commerçants de Tanzanie et du Rwanda peuvent désormais offrir aux visiteurs internationaux une expérience de paiement fiable et sécurisée, tout en bénéficiant d'un accès accru aux dépenses des consommateurs du monde entier. »

À propos d'UnionPay International

UnionPay International (UPI) s'attache à étendre le réseau mondial d'acceptation des cartes UnionPay. Les cartes UnionPay sont acceptées dans 183 pays et régions, dont 51 pays africains. UPI fournit des services de paiement transfrontaliers de haute qualité, économiques et sécurisés à la plus grande base de titulaires de cartes au monde, tout en garantissant des services locaux pratiques à un nombre croissant de commerçants internationaux.

À propos de Pesapal

Pesapal accompagne au quotidien les entreprises et leurs clients à travers toute l'Afrique, simplifiant leurs opérations de paiement, de recouvrement, de gestion et de développement.

Nous proposons des paiements sécurisés, un accès au financement et des outils professionnels grâce à une suite de solutions interconnectées, conçues pour répondre aux réalités du monde des affaires en Afrique.

Des entreprises du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Rwanda et de la Zambie font confiance à Pesapal, qui constitue l'infrastructure de confiance sur laquelle repose leur activité commerciale.