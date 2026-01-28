Univar Solutions و Ashland تقيمان شراكة حصرية لإثيرات السليلوز في قطاع الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء منطقة أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا

توسيع نطاق الوصول إلى أسواق منطقة أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا لتلبية الطلب المتزايد على المكونات الوظيفية ودفع

الابتكار في تطبيقات الأغذية والمشروبات

“Ashland’s specialty ingredients are a strategic addition to our existing portfolio,” said Aaron Lee, global vice president of Health & Nutrition for Univar Solutions. Univar Solutions LLC Logo Create the next winning recipe with Foodology by Univar Solutions. We are your trusted source, with food and beverage ingredients for every eating occasion, distribution power and a global menu of solutions.

إيسن، ألمانيا، 28 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "يونيفار سوليوشنز بي في" (Univar Solutions B.V.)، وهي شركة تابعة لشركة "يونيفار سوليوشنز إل إل سي" (Univar Solutions LLC) ("يونيفار سوليوشنز" أو "الشركة") ، وهي شركة رائدة في مجال توفير الحلول العالمية للمكونات والمواد الكيميائية المتخصصة ، عن شراكة توزيع حصرية بين أعمالها تحت العلامة التجارية (Foodology by Univar Solutions) وشركة "آشلاند إنك" (Ashland Inc.) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: ASH). (آشلاند) هي شركة عالمية تركز على المواد المضافة والمكونات المتخصصة والمعروفة بمشتقاتها الرائدة من إثير السليلوز والبولي فينيل بيروليدون. بدءًا من 1 يناير 2026 ، سيقدم هذا التعاون مجموعة واسعة من إثيرات السليلوز إلى صناعة الأغذية والمشروبات في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا * ، مما يعزز النسيج والاستقرار والمعالجة لمصنّعي الأغذية.

وقال "آرون لي"، نائب الرئيس العالمي للصحة والتغذية لشركة "يونيفار سوليوشنز": "المكونات المتخصصة من "آشلاند" هي إضافة استراتيجية إلى محفظتنا الحالية". "نحن متحمسون لتوسيع عروضنا لإثير السليلوز في جميع أنحاء منطقة أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا ، خاصةً وأن الطلب على البروتينات البديلة والنباتية لا يزال يتسارع في مجال التغذية. إن فريق عمل (Foodology by Univar Solutions) موجود هنا لمساعدة العملاء على النجاح بدعم شبكة التوزيع العالمية لدينا. نحن متحمسون لبناء شراكة قوية تجلب الاتساق والنمو بينما نعمل معًا لإشعال أفكار جديدة في الأغذية والمشروبات."

تغطي الشراكة الجديدة مجموعة من المنتجات ، بما في ذلك ميثيل السليلوز ، وهيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز وكاربوكسي ميثيل السليلوز، وهيدروكسي بروبيل السليلوز، وإثيل السليلوز، والبولي فينيل بيروليدون. في تصنيع الأغذية والمشروبات اليوم ، تلعب إثيرات السليلوز دورًا وظيفيًا متعدد الاستخدامات في تطبيقات الجيل القادم التي تخدم أسواقًا متنوعة ، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات النباتية واللحوم النباتية ومنتجات الخبز الخالية من الغلوتين.

قالت "أليساندرا فاتشين أسيس"، نائب الرئيس الأول والمدير العام لعلوم الحياة والوسائط بشركة "آشلاند": "سوف يوفر هذا التحالف الجديد بين آشلاند و "يونيفار سوليوشنز" قيمة كبيرة لعملائنا من خلال زيادة توافر المنتجات ، وتسريع التسليم ، والخبرة المتخصصة ، وتحسين شراكات خدمات الدعم". تقدم منتجاتنا مجموعة من الفوائد الوظيفية التي تسمح بتحقيق تقدم كبير في مجال الابتكار والأداء في مجال الأغذية والمشروبات. نحن متحمسون لجلب المكونات إلى مصنعي الأغذية في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تلبية التوقعات المتطورة للصحة والراحة والجودة لمنتجاتهم."

مع نظرة ثاقبة على اتجاهات الأغذية والمشروبات العالمية ، يقدم فريق عمل (Foodology by Univar Solutions) المكونات ذات الجودة التي يحتاجها العملاء للبقاء متقدمين على أذواق المستهلكين المتطورة ، مما يساعدهم على خلق وصفات مبتكرة ومتقدمة تلقى صدى ورواج. بدعم من الخبرة الفنية لـ "فودولوجي" (Foodology) ومراكز الحلول المتطورة ، بما في ذلك مطبخ اختبار رائد في مدينة إيسن بألمانيا ، فإن الشركات متحمسة للتعاون في إطلاق منتجات الأغذية والمشروبات المبتكرة وتقديم حلول مستدامة تركز على التغذية في جميع أنحاء العالم.

يمكنكم التعرّف على كيفية مساعدة فريق عمل Foodology by Univar Solutions العلامات التجارية اليوم في الارتقاء بتجربة الطهي وتشكيل مستقبل الطعام. يمكنكم استكشاف كيف يمكن لإثيرات السليلوز والبولي فينيل بيروليدون من "آشلاند" أن تدفع الابتكار في سوق الأغذية والمشروبات.

*تشمل البلدان المتفق عليها ، اعتبارًا من 1 يناير 2026: المملكة المتحدة، أيرلندا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، ألمانيا، النمسا، سويسرا، المجر؛ واعتبارًا من 1 مارس 2026: الإمارات العربية المتحدة والسعودية ولبنان والكويت والبحرين والأردن وعُمان؛ واعتبارًا من 1 أبريل 2026: تركيا .

حول Univar Solutions "يونيفار سوليوشنز" هي شركة عالمية رائدة متخصصة في توزيع المواد الكيميائية والمكونات تمثل محفظة رائدة من كبار المنتجين في العالم. ومن خلال امتلاك "الشركة" لأكبر أسطول نقل خاص في هذه الصناعة وقوة مبيعات تقنية، ومعرفة لوجستية لا مثيل لها، ومعرفة عميقة بالسوق والشؤون التنظيمية، وتطوير التركيبات والوصفات، والأدوات الرقمية الرائدة، فإنها تتواجد في مكانة جيدة تسمح لها بتقديم حلول مخصصة وخدمات ذات قيمة مضافة لمجموعة عريضة من الأسواق والصناعات والتطبيقات. وفي الوقت الذي تحقق فيه "يونيفار سوليوشنز" هدفها للمساعدة في الحفاظ على صحة المجتمعات المحلية وإطعامها ونظافتها وسلامتها، فإنها ملتزمة بمساعدة العملاء والموردين على الابتكار والتركيز على "النمو معًا". يمكنك التعرّف على المزيد على موقع الويب: univarsolutions.com.

حول About Ashland Inc.

"شركة آشلاند إنك" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: ASH) هي شركة عالمية للمواد المضافة والمكونات المتخصصة ذات عقلية واعية واستباقية للمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. تخدم الشركة العملاء في مجموعة واسعة من الأسواق الاستهلاكية والصناعية ، بما في ذلك الطلاء المعماري، والبناء، والطاقة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الشخصية، والأدوية. يعمل بحماس ما يقرب من 2900 من صانعي الحلول الشغوفين والمثابرين، من صفوة العلماء والكيميائيين الباحثين إلى المهندسين الموهوبين ومشغلي المحطات، على تطوير حلول عملية ومبتكرة وأنيقة للمشاكل المعقدة للعملاء في أكثر من 100 دولة. تفضلوا بزيارة موقع الويب ashland.com لمعرفة المزيد.

البيانات والمعلومات التطلعية

يحتوي هذا البيان على "بيانات مستقبلية" بموجب القانون المعمول به فيما يتعلق بالبنود المالية والتشغيلية المتعلقة بأعمال "الشركة". يمكن تحديد البيانات التطلعية بشكل عام بكلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "يسعى"، "ينوي"، "يخطط"، "يقدّر"، "ينتظر" أو غيرها من المصطلحات المماثلة. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان مقيّدة بهذه اللغة التحذيرية.

تخضع البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة ، والعديد منها قد يكون خارج نطاق سيطرة الشركة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم تحقيق التوقعات أو يمكن أن تؤثر بشكل كبير وسلبي على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج العمليات أو التدفقات النقدية. بالرغم من أن البيانات التطلعية قائمة على ما تعتقد الإدارة أنه افتراضات منطقية، فإننا نحذركم أن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ليست ضمانًا للأحداث أو النتائج المستقبلية، وأن الأحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف جوهريًا عن تلك الأحداث أو النتائج الواردة أو المقترحة في المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. للحصول على معلومات إضافية بشأن العوامل التي يمكن أن تؤثر على "الشركة" ، يُرجى الاطلاع على أحدث تقرير سنوي للشركة وغيره من التقارير المالية ، بما في ذلك المعلومات الواردة تحت عنوان "عوامل الخطر". تمثل أي بيانات تطلعية وجهات نظر "الشركة" فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي وينبغي عدم الاعتماد عليها على أنها تمثل وجهات نظر "الشركة" اعتبارًا من أي تاريخ لاحق، ولا تتعهد "الشركة" بأي التزام، بخلاف ما قد يقتضيه القانون، لتحديث أي بيان تطلعي.

