Univar Solutions und Ashland schließen exklusive Partnerschaft für Celluloseether im Lebensmittel- und Getränkebereich in der gesamten EMEA-Region

Ausweitung des Zugangs zu den EMEA-Märkten, um die steigende Nachfrage nach funktionellen Inhaltsstoffen zu befriedigen und die Innovation in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie voranzutreiben

ESSEN, Deutschland, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), einem weltweit führenden Anbieter von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, gab heute eine exklusive Vertriebspartnerschaft zwischen seinem Geschäftsbereich Foodology by Univar Solutions und Ashland Inc. (NYSE: ASH). Ashland ist ein globales, verbraucherorientiertes Unternehmen für Zusatzstoffe und Spezialzutaten, das für seine führenden Celluloseether-Derivate und Polyvinylpolypyrrolidon (PVPP) bekannt ist. Ab dem 1. Januar 2026 wird diese Zusammenarbeit der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in EMEA* eine breite Palette von Celluloseethern zur Verfügung stellen, die die Textur, Stabilität und Verarbeitung von Lebensmitteln verbessern.

„Die Spezialzutaten von Ashland sind eine strategische Ergänzung unseres bestehenden Portfolios", erklärte Aaron Lee, globaler Vizepräsident für Gesundheit und Ernährung bei Univar Solutions. „Wir freuen uns, unser Angebot an Celluloseethern in der EMEA-Region zu erweitern, insbesondere da die Nachfrage nach alternativen und pflanzlichen Proteinen im Ernährungsbereich weiter zunimmt. Foodology by Univar Solutions verhilft Kunden mit der Unterstützung unseres globalen Vertriebsnetzes zum Erfolg. Wir freuen uns darauf, eine starke Partnerschaft aufzubauen, die Beständigkeit und Wachstum bringt, während wir zusammenarbeiten, um neue Ideen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu entwickeln."

Die neue Partnerschaft umfasst eine Reihe von Produkten, darunter Methylcellulose (MC), Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Carboxymethylcellulose (CMC), Hydroxypropylcellulose (HPC), Ethylcellulose (EC) und PVPP. In der heutigen Lebensmittel- und Getränkeindustrie spielen Celluloseether eine vielseitige und funktionelle Rolle in Anwendungen der nächsten Generation, die verschiedene Märkte bedienen, darunter vegane Lebensmittel und Getränke, Fleisch auf Pflanzenbasis und glutenfreie Backwaren.

„Diese neue Allianz zwischen Ashland und Univar Solutions wird unseren Kunden durch verbesserte Produktverfügbarkeit, schnellere Lieferung, spezialisiertes Fachwissen und verbesserte Support-Service-Partnerschaften einen erheblichen Mehrwert bieten", erklärte Alessandra Faccin Assis, leitende Vizepräsidentin und Geschäftsführerin für Biowissenschaften und Zwischenprodukte bei Ashland. „Unsere Produkte bieten eine Reihe von funktionellen Vorteilen, die bahnbrechende Fortschritte bei der Innovation und Leistung von Lebensmitteln und Getränken ermöglichen. Wir freuen uns, Lebensmittelherstellern in der EMEA-Region Inhaltsstoffe anbieten zu können, die den wachsenden Erwartungen an Gesundheit, Komfort und Qualität ihrer Produkte gerecht werden."

Mit Einblicken in globale Trends im Bereich Lebensmittel und Getränke liefert Foodology by Univar Solutions die hochwertigen Zutaten, die Kunden benötigen, um den sich wandelnden Geschmäckern der Verbraucher einen Schritt voraus zu sein. So unterstützt das Unternehmen sie dabei, innovative, trendorientierte Rezepte zu entwickeln, die Anklang finden. Mit der technischen Expertise von Foodology und den hochmodernen Solution Centern, darunter eine hochkarätige Testküche in Essen, freuen sich die Unternehmen darauf, gemeinsam innovative Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf den Markt zu bringen und weltweit nachhaltige, ernährungsorientierte Lösungen anzubieten.

Erfahren Sie, wie Foodology by Univar Solutions den Marken von heute hilft, das kulinarische Erlebnis zu verbessern und die Zukunft der Lebensmittel zu gestalten. Entdecken Sie, wie Celluloseether und PVPP von Ashland Innovationen auf dem Lebensmittel- und Getränkemarkt vorantreiben können.

* Zu den Ländern, die der Vereinbarung zugestimmt haben, gehören mit Wirkung zum 1. Januar 2026: Vereinigtes Königreich, Irland, Frankreich, Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn; mit Wirkung zum 1. März 2026: VAE, Saudi-Arabien, Libanon, Kuwait, Bahrain, Jordanien und Oman; mit Wirkung zum 1. April 2026: Türkei.

Informationen zu Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertreiber von Spezialchemikalien und Ingredienzien, der ein erstklassiges Portfolio von weltweit führenden Herstellern vertritt. Mit der branchenweit größten privaten Transportflotte und einem technischen Vertriebsteam, unvergleichlichem Logistik-Know-how, fundierten Kenntnissen des Marktes und der gesetzlichen Bestimmungen, der Entwicklung von Rezepturen und Formulierungen sowie führenden digitalen Tools ist das Unternehmen gut aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions verfolgt sein Ziel, zur Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit von Gemeinden beizutragen, und engagiert sich gleichzeitig dafür, Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und den Fokus auf gemeinsames Wachstum zu legen. Weitere Informationen finden Sie unter univarsolutions.com.

Informationen zu Ashland Inc.

Ashland Inc. (NYSE: ASH) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Zusatzstoffe und Spezialinhaltsstoffe mit einer bewussten und proaktiven Denkweise in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Das Unternehmen beliefert Kunden in einem breiten Spektrum von Verbraucher- und Industriemärkten, darunter Bautenanstrichmittel, Bauwesen, Energie, Lebensmittel und Getränke, Körperpflege und Pharmazeutika. Rund 2.900 leidenschaftliche, hartnäckige Problemlöser – von renommierten Wissenschaftlern und Forschungschemikern bis hin zu talentierten Ingenieuren und Anlagenbetreibern – entwickeln praktische, innovative und elegante Lösungen für komplexe Probleme für Kunden in mehr als 100 Ländern. Besuchen Sie ashland.com, um mehr zu erfahren.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des geltenden Rechts in Bezug auf finanzielle und betriebliche Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „glauben", „erwarten", „können", „werden", „sollten", „könnten", „anstreben", „beabsichtigen", „planen", „schätzen", „vorhersehen" oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, oder die auf andere Weise das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse oder den Cashflow des Unternehmens wesentlich und nachteilig beeinflussen könnten. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsleitung für angemessen hält, weisen wir Sie darauf hin, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dargestellt oder suggeriert werden. Weitere Informationen zu Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in anderen Finanzberichten, einschließlich der Informationen unter der Überschrift „Risikofaktoren". Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten des Unternehmens nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als Ausdruck der Ansichten des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt verstanden werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

