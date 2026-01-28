Univar Solutions et Ashland concluent un partenariat exclusif pour les éthers de cellulose dans le secteur de l'alimentation et des boissons dans toute la région EMEA

Élargir l'accès aux marchés de la région EMEA pour répondre à la demande croissante d'ingrédients fonctionnels et stimuler l'innovation dans les applications agroalimentaires

ESSEN, Allemagne, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., filiale d'Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou « la Société »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui un partenariat de distribution exclusif entre son activité Foodology by Univar Solutions et Ashland Inc. (NYSE : ASH). Ashland est une entreprise mondiale d'additifs et d'ingrédients spécialisés axée sur le consommateur, reconnue pour ses dérivés d'éther de cellulose et sa polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) de premier plan. À compter du 1er janvier 2026, cette collaboration permettra d'introduire un large éventail d'éthers de cellulose dans l'industrie agroalimentaire de la région EMEA*, afin d'améliorer la texture, la stabilité et le traitement des aliments pour les fabricants de produits alimentaires.

« Les ingrédients spécialisés d'Ashland sont un complément stratégique à notre portefeuille existant », a déclaré Aaron Lee, Vice-président mondial de la division Santé et nutrition d'Univar Solutions. « Nous sommes ravis d'élargir notre offre d'éther de cellulose dans la région EMEA, d'autant plus que la demande de protéines alternatives et d'origine végétale continue de s'accélérer dans le domaine de la nutrition. Foodology by Univar Solutions est là pour aider les clients à réussir grâce au soutien de notre réseau de distribution mondial. Nous sommes ravis de construire un partenariat solide qui apporte cohérence et croissance, tout en travaillant ensemble pour favoriser l'émergence de nouvelles idées dans le domaine de l'alimentation et des boissons ».

Le nouveau partenariat couvre une gamme de produits, notamment la méthylcellulose (MC), l'hydroxypropylméthylcellulose (HPMC), la carboxyméthylcellulose (CMC), l'hydroxypropylcellulose (HPC), l'éthylcellulose (EC) et le PVPP. Dans la fabrication actuelle d'aliments et de boissons, les éthers de cellulose jouent un rôle polyvalent et fonctionnel dans les applications nouvelle génération destinées à divers marchés, notamment les aliments et boissons végans, les viandes à base de plantes et les produits de boulangerie sans gluten.

« Cette nouvelle alliance entre Ashland et Univar Solutions apportera une valeur significative à nos clients grâce à une meilleure disponibilité des produits, une livraison plus rapide, une expertise spécialisée et des partenariats de services de soutien améliorés », a déclaré Alessandra Faccin Assis, Vice-présidente senior et Directrice générale des sciences de la vie et des produits intermédiaires pour Ashland. « Nos produits offrent de nombreux avantages fonctionnels permettant des avancées révolutionnaires en matière d'innovation et de performance dans le domaine de l'alimentation et des boissons. Nous sommes ravis d'apporter tous ces ingrédients aux fabricants de produits alimentaires de la région EMEA qui souhaitent répondre aux attentes en matière de santé, de commodité et de qualité de leurs produits ».

Grâce à sa connaissance des tendances mondiales en matière d'alimentation et de boissons, Foodology by Univar Solutions fournit les ingrédients de qualité dont les clients ont besoin pour rester à l'avant-garde de l'évolution des goûts des consommateurs, en les aidant à créer des recettes innovantes et très tendance qui parlent à tous. Soutenues par l'expertise technique de Foodology et par ses centres de solutions ultramodernes, dont une emblématique cuisine laboratoire à Essen, en Allemagne, les entreprises sont ravies de collaborer au lancement de produits alimentaires et de boissons innovants et de proposer des solutions durables et axées sur la nutrition dans le monde entier.

Découvrez comment Foodology by Univar Solutions aide les marques d'aujourd'hui à sublimer l'expérience culinaire et à façonner l'avenir de l'alimentation. Découvrez comment les éthers de cellulose et le PVPP d'Ashland peuvent favoriser l'innovation sur le marché de l'alimentation et des boissons.

*Les pays en accord comprennent, à partir du 1er janvier 2026 : le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Hongrie ; à compter du 1er mars 2026 : les EAU, l'Arabie saoudite, le Liban, le Koweït, Bahreïn, la Jordanie et Oman ; à compter du 1er avril 2026 : la Turquie.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients spécialisés, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Dotée de la plus grande flotte de transport privé et de la plus grande force de vente technique du secteur, d'un savoir-faire logistique inégalé, d'une connaissance approfondie du marché, de la réglementation, de la mise au point de formulations et de recettes, et équipée d'outils numériques de pointe, la société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir des niveaux satisfaisants de santé, de nutrition, d'hygiène et de sécurité dans toutes les communautés, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

À propos d'Ashland Inc.

Ashland Inc. (NYSE : ASH) est une entreprise internationale d'additifs et d'ingrédients spécialisés qui fait preuve d'un état d'esprit soucieux et proactif en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG). L'entreprise est au service des clients sur un large éventail de marchés grand public et industriels, notamment les enduits pour bâtiment, la construction, l'énergie, l'alimentation et les boissons, les soins personnels et les produits pharmaceutiques. Environ 2 900 personnes passionnées et persévérantes (des scientifiques et chimistes-chercheurs renommés aux ingénieurs et opérateurs d'installations talentueux) s'efforcent de mettre au point des solutions pratiques, innovantes et élégantes à des problèmes complexes pour des clients dans plus de 100 pays. Visitez le site ashland.com pour en savoir plus.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant des éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la société. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croit », « s'attend à », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche », « a l'intention », « prévoit », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont qualifiées par ce langage prudent.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup peuvent échapper au contrôle de la société, ce qui pourrait entraîner la non-réalisation d'attentes ou pourrait autrement affecter de manière significative et défavorable l'activité, la situation financière, les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de la société. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous avertissons que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer substantiellement de ceux présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs susceptibles de toucher la société, veuillez consulter son dernier rapport annuel et ses autres rapports financiers, y compris les informations figurant à la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la société uniquement à la date de publication du présent communiqué et ne doit pas être interprétée comme le point de vue fiable de la société à une date ultérieure, et la société ne s'engage pas, sauf si la loi l'exige, à mettre à jour les déclarations prospectives.

