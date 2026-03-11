Uzum تحصل على استثمار استراتيجي يتجاوز 130 مليون دولار بقيادة الكيانات السيادية لسلطنة عُمان

طشقند، أوزبكستان, 10 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Uzum ("الشركة")، المنظومة الرقمية الرائدة في أوزبكستان، إتمام استثمار استراتيجي تتجاوز قيمته 130 مليون دولار، بقيادة الكيانات السيادية لسلطنة عُمان ("المستثمر").

ويجمع هذا التمويل بين استثمار جديد في حقوق الملكية وتمويل مهيكل، ويحدد مرجعاً لتقييم الشركة قبل التمويل عند 2.3 مليار دولار، مع شروط تحويل مرتبطة بجولة التمويل المؤهلة التالية للشركة. ويمثل هذا الاستثمار قفزة كبيرة مقارنة بجولات التمويل السابقة لـUzum، كما يعزز تموضع الشركة بصورة ملموسة قبيل الجولة التمويلية من الفئة ب.

وتشمل الصفقة أيضاً مشاركة المساهمين الدوليين الحاليين VR Capital وTencent وFinSight Ventures، بما يعكس الثقة الدولية القوية في نمو Uzum على المدى الطويل وفي الاقتصاد الرقمي سريع التوسع في أوزبكستان.

وسيُوظَّف رأس المال في تسريع المرحلة التالية من نمو Uzum عبر قطاعاتها الرئيسية: التجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات، والتمويل الاستهلاكي، مع التركيز على إثراء العروض، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الرقمية على مستوى البلاد. وقد بنت Uzum منظومة متكاملة بالكامل تجمع بين التجارة والتكنولوجيا المالية على نطاق وطني. ويستخدم أكثر من 20 مليون شخص منصاتها، بما في ذلك Uzum Market وUzum Tezkor وUzum Bank وUzum Nasiya، أي ما يزيد على نصف سكان أوزبكستان.

ثقة عالمية بآفاق نمو أوزبكستان

ويتمتع المستثمر بخبرة إقليمية طويلة الأمد وتركيز قوي على أسواق المستهلك والتكنولوجيا سريعة النمو. وتعكس هذه الشراكة الاهتمام الدولي المتزايد بأوزبكستان بوصفها واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الناشئة جاذبية على مستوى العالم.

وقال Djasur Djumaev، المؤسس والرئيس التنفيذي لـUzum: "يمثل هذا الاستثمار تأييداً قوياً لاستراتيجية Uzum وللإمكانات الرقمية التي تتمتع بها أوزبكستان.

ونعمل على بناء بنية تحتية على مستوى وطني، تقودها التكنولوجيا، وتتسم بالشمول، ومصممة للاستخدام اليومي لملايين الأفراد والشركات. كما يمنحنا دعم المستثمر، إلى جانب مساهمينا العالميين الحاليين، زخماً قوياً ونحن نستعد للجولة التمويلية من الفئة ب ونواصل توسيع منظومتنا."

وقدمت DLA Piper المشورة لـUzum في هذه الصفقة، فيما قدمت Greenberg Traurig المشورة للمستثمر.

