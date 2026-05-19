بنك التنمية الأوراسي (EDB) يوسِّع حضوره في الاقتصاد الرقمي من خلال توقيع اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون دولار أمريكي مع شركة Uzum الأوزبكية

طشقند، أوزبكستان, 19 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- وقّع بنك التنمية الأوراسي (EDB) اتفاقية قرض استثماري بقيمة 70 مليون دولار أمريكي مع Uzum، أكبر منظومة رقمية رائدة في أوزبكستان، وذلك بهدف تسريع توسّع أعمال التكنولوجيا المالية التابعة لشركة Uzum، والتي تُعد من أبرز وأسرع الشركات نموًا في سوق التمويل الرقمي المزدهر في أوزبكستان.

وتمثل هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال الافتتاح الرسمي للمكتب التمثيلي لبنك التنمية الأوراسي (EDB) في طشقند، أول استثمار للبنك في أوزبكستان منذ انضمامها إلى المنظمة. كما تعكس خطوة استراتيجية من البنك نحو الاستثمار في البنية التحتية الرقمية واقتصادات المنصات الرقمية، في إطار توسيع نطاق اهتمامه من القطاعات التقليدية إلى المنصات الرقمية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

وسيسهم التمويل المقدَّم من بنك التنمية الأوراسي (EDB) في دعم التوسع المستمر لقطاع التكنولوجيا المالية التابع لشركة Uzum، والذي أصبح بسرعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي في أوزبكستان، من خلال تعزيز الوصول إلى المدفوعات الرقمية، والتمويل الاستهلاكي، والخدمات المالية الموجهة للشركات الصغيرة والأسر.

قال Nikolai Podguzov، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الأوراسي (EDB): "أصبحت المنصات الرقمية جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الاقتصادية الحديثة. ومن خلال شراكتنا مع Uzum، يعمل بنك التنمية الأوراسي (EDB) على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاستثمار في منصة تكنولوجية إقليمية يمكنها تعزيز الترابط الاقتصادي عبر أوراسيا – بما في ذلك مع الصين والشرق الأوسط".

وقال Djasur Djumaev, المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Uzum: "نعمل على بناء بنية تحتية للتكنولوجيا المالية على نطاق وطني – تكون مدمجة بعمق في الأنشطة الاقتصادية اليومية. ويُعد هذا الاستثمار اعترافًا مهمًا بالدور الذي تؤديه Uzum في تشكيل البنية التحتية لمستقبل التنمية في أوزبكستان. كما يعكس هذا الاستثمار تحولاً أوسع نطاقًا، حيث أصبحت المنصات الرقمية محورًا رئيسيًا لتمويل التنمية ورؤوس الأموال الدولية".

تبرز أوزبكستان كواحدة من أسرع الاقتصادات الرقمية نموًا في منطقة أوراسيا، مدفوعة بالتوسع السريع في استخدام المدفوعات غير النقدية، والنمو المتزايد للخدمات المالية الرقمية، إلى جانب الزخم الديموغرافي القوي الناتج عن وجود شريحة سكانية شابة وذات نشاط رقمي مرتفع. يوجد حاليًا أكثر من 70 مليون بطاقة مصرفية متداولة في جميع أنحاء البلاد.

معلومات إضافية :

بنك التنمية الأوراسي (EDB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف يركز على الاستثمار في منطقة أوراسيا. على مدى 20 عامًا، عمل البنك على تعزيز وتوسيع الروابط الاقتصادية، ودعم التنمية الشاملة في الدول الأعضاء فيه. بحلول نهاية ديسمبر 2025، بلغ إجمالي محفظة مشاريع بنك التنمية الأوراسي (EDB) التراكمية 326 مشروعًا، بإجمالي استثمارات قدره 19.6 مليار دولار أمريكي. تتكوّن محفظته بشكلٍ أساسي من مشاريع ذات أثر تكاملي في مجالات البنية التحتية للنقل، والأنظمة الرقمية، والطاقة الخضراء، والزراعة، والتصنيع، والهندسة الميكانيكية. يلتزم البنك بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في جميع عملياته. يعمل بنك التنمية الأوراسي (EDB) على تنفيذ ثلاثة مشاريع كبرى ضمن استراتيجيته للفترة 2022–2026، وهي: شبكة النقل الأوراسية، ونظام توزيع السلع الزراعية الأوراسي، والمجمع المائي والطاقة في آسيا الوسطى.

في أبريل 2025، قام رئيس جمهورية أوزبكستان، Shavkat Mirziyoyev، بتوقيع قانونًا يصدّق على انضمام بلاده إلى الاتفاقية المنشئة لبنك التنمية الأوراسي (EDB)، وبذلك أصبحت أوزبكستان الدولة العضو السابعة في البنك.

Uzum هي منظومة رقمية في أوزبكستان تدمج بين خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية، وتستهدف الأفراد وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. تشمل خدماتها سوقًا إلكترونية، وخدمات توصيل سريعة، وخدمات مصرفية تقليدية ورقمية، بالإضافة إلى خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، وسوقًا إلكترونيًا لبيع وشراء السيارات. ويستخدم خدمات Uzum أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في جميع أنحاء أوزبكستان.

