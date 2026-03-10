Uzum obtient plus de 130 millions de dollars d'investissements stratégiques menés par les entités souveraines du Sultanat d'Oman

TASHKENT, Ouzbékistan, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Uzum (la « Société »), l'écosystème numérique leader de l'Ouzbékistan, a le plaisir d'annoncer la clôture d'un investissement stratégique de plus de 130 millions de dollars, ancré par les entités souveraines du Sultanat d'Oman (« l'Investisseur »).

La transaction associe des capitaux propres primaires et des capitaux structurés et établit un point de référence d'évaluation pré-monétaire de 2,3 milliards de dollars, avec des conditions de conversion liées au prochain tour de financement qualifié de la société. Cet investissement marque une étape importante par rapport aux précédents tours de financement d'Uzum et renforce considérablement le positionnement de la société avant sa série B.

La transaction comprend également une participation des actionnaires internationaux existants, VR Capital, Tencent et FinSight Ventures, ce qui témoigne de la confiance internationale dans la croissance à long terme d'Uzum et dans l'économie numérique en pleine expansion de l'Ouzbékistan.

Le capital sera utilisé pour accélérer la prochaine phase de croissance d'Uzum dans ses principaux secteurs verticaux - le commerce électronique, la banque numérique, les paiements et les prêts à la consommation - en mettant l'accent sur l'élargissement de la gamme de produits, le renforcement de l'infrastructure et l'amélioration de l'accès aux services numériques dans l'ensemble du pays. Uzum a construit un écosystème entièrement intégré combinant le commerce et la technologie financière à l'échelle nationale. Ses plateformes - dont Uzum Market, Uzum Tezkor, Uzum Bank et Uzum Nasiya - sont utilisées par plus de 20 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population de l'Ouzbékistan.

Le monde entier est convaincu de la croissance de l'Ouzbékistan

L'Investisseur apporte une expertise régionale à long terme et une forte concentration sur les marchés de consommation et de technologie à forte croissance. Ce partenariat reflète l'intérêt international croissant pour l'Ouzbékistan, l'une des économies numériques émergentes les plus attrayantes au monde.

« Cet investissement est un soutien important à la stratégie d'Uzum et au potentiel numérique de l'Ouzbékistan », a déclaré Djasur Djumaev, fondateur et PDG d'Uzum.

« Nous nous concentrons sur la mise en place d'une infrastructure d'envergure nationale, axée sur la technologie, ouverte à tous et conçue pour une utilisation quotidienne par des millions de personnes et d'entreprises. Le soutien de l'investisseur, aux côtés de nos actionnaires mondiaux existants, nous donne une forte impulsion alors que nous préparons la série B et continuons à développer notre écosystème. »

Uzum a été conseillé par DLA Piper pour cette transaction. L'Investisseur a été conseillé par Greenberg Traurig.

