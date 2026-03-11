Uzum sichert sich eine strategische Investition von über 130 Millionen US-Dollar, angeführt von staatlichen Einrichtungen des Sultanats Oman

TASCHKENT, Usbekistan, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Uzum (das „Unternehmen"), Usbekistans führendes digitales Ökosystem, gibt den Abschluss einer strategischen Investition von mehr als 130 Millionen US-Dollar bekannt, angeführt von staatlichen Einrichtungen des Sultanats Oman (der „Investor").

Uzum

Die Transaktion kombiniert Primäreigenkapital und strukturiertes Kapital und begründet eine Pre-Money-Bewertung von 2,3 Milliarden US-Dollar als Referenzwert, wobei die Umwandlungsbedingungen an die nächste qualifizierte Finanzierungsrunde des Unternehmens gekoppelt sind. Die Investition markiert einen deutlichen Sprung gegenüber den bisherigen Finanzierungsrunden von Uzum und stärkt die Position des Unternehmens im Vorfeld seiner Serie B erheblich.

An der Transaktion beteiligen sich auch die bestehenden internationalen Anteilseigner VR Capital, Tencent und FinSight Ventures. Dies unterstreicht das starke internationale Vertrauen in das langfristige Wachstum von Uzum sowie die schnell wachsende digitale Wirtschaft Usbekistans.

Das Kapital soll die nächste Wachstumsphase von Uzum in seinen Kernbereichen – E-Commerce, digitales Bankwesen, Zahlungsverkehr und Verbraucherkredite – beschleunigen, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau des Produktangebots, der Stärkung der Infrastruktur und der Ausweitung des landesweiten Zugangs zu digitalen Diensten liegt. Uzum hat ein vollständig integriertes Ökosystem aufgebaut, das Handel und Fintech auf nationaler Ebene vereint. Seine Plattformen – darunter Uzum Market, Uzum Tezkor, Uzum Bank und Uzum Nasiya – werden von über 20 Millionen Menschen genutzt, was mehr als der Hälfte der usbekischen Bevölkerung entspricht.

Internationales Vertrauen in Usbekistans Wachstumskurs

Der Investor bringt langjährige regionale Erfahrung sowie einen starken Fokus auf wachstumsstarke Verbraucher- und Technologiemärkte mit. Die Partnerschaft spiegelt das wachsende internationale Interesse an Usbekistan als einer der attraktivsten aufstrebenden digitalen Volkswirtschaften der Welt wider.

„Diese Investition ist eine starke Bestätigung sowohl für die Strategie von Uzum als auch für das digitale Potenzial Usbekistans", sagte Djasur Djumaev, Gründer und Geschäftsführer von Uzum.

„Wir konzentrieren uns auf den Aufbau einer Infrastruktur auf nationaler Ebene – technologiegetrieben, inklusiv und auf die tägliche Nutzung durch Millionen von Menschen und Unternehmen ausgerichtet. Die Unterstützung des Investors gibt uns zusammen mit unseren bestehenden internationalen Anteilseignern starken Rückenwind, während wir uns auf die Series B vorbereiten und unser Ökosystem weiter ausbauen."

Uzum wurde bei dieser Transaktion von DLA Piper beraten. Der Investor wurde bei dieser Transaktion von Greenberg Traurig beraten.

