أصدرت شركة Vale Base Metals نتائج الاستكشاف لعام 2025 وتوقعاتها لعام 2026؛ حيث ارتفعت احتياطيات وموارد النحاس بنسبة 6% لتصل إلى 53 مليون طن

تورونتو، 3 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تسير شركة Vale Base Metals (VBM) على المسار الصحيح لزيادة إجمالي احتياطياتها ومواردها المعدنية في كندا والبرازيل بأكثر من 20% بحلول نهاية عام 2027، وفقًا لتقارير هندسية واستكشافية جديدة تم إصدارها اليوم بشأن احتياطيات وموارد الشركة المعدنية.1,2,3

مقارنةً بعام 2024، ارتفعت احتياطيات وموارد النحاس لدى VBM بنسبة 6% في عام 2025 لتصل إلى 53 مليون طن، بينما ارتفعت احتياطيات وموارد النيكل بنسبة 13% لتصل إلى 14 مليون طن. ومن شأن هذه الزيادات، إلى جانب زيادات أخرى في أصول VBM متعددة المعادن والتي تشمل الكوبالت والبلاتين والبلاديوم والذهب، أن تعزز بشكلٍ كبير مشاريع النمو العضوي للشركة.

قال Chris McCleave، الرئيس التقني: "لدينا خطة طَموحة للمستقبل بعد عام التحول 2025". "واصلت فرقنا تعزيز النماذج الجيولوجية عبر عدة مناطق، مع التقدُّم في برامج الحفر التي دعمت نمو الموارد المعدنية واستبدال الاحتياطيات عبر محفظة الأصول".

تخطط VBM للبناء على برامج الاستكشاف لعام 2025 من خلال مواصلة تطوير أنشطة الحفر عبر مناطقها المعدنية الرئيسية في عام 2026، مع تركيز قوي على نمو النحاس.

وقال McCleave: "قمنا بمضاعفة كثافة الحفر الخاصة بالنحاس في منطقة كاراجاس بالبرازيل، وهي واحدة من أكثر مناطق النحاس الواعدة في العالم، ونسعى إلى مضاعفتها مرة أخرى في عام 2026". "كما قمنا أيضًا بزيادة الإنتاجية، ما حقَّقَ خفضًا بنسبة 34% في التكلفة لكل وحدة".



1 يُقصد بـ "Vale Base Metals" شركة Vale Base Metals Limited والشركات التابعة لها. 2 إن الاحتياطيات المعدنية والموارد المعدنية تعود إلى Vale Base Metals بنسبة ملكية 100%. الموارد المعدنية لا تشمل الاحتياطيات المعدنية. الموارد المعدنية تشمل الموارد المُستنتجة (Inferred Mineral Resources) ما لم يُذكر خلاف ذلك. يتضمن قسم الاحتياطيات والموارد المعدنية لعام 2025 أدناه تفصيلًا كاملاً للموارد المعدنية بحسب التصنيفات: المُقاس، والمُشار إليه، والمُستنتج. 3 يتم قياس هدف النمو البالغ 20% بحلول نهاية عام 2027 مقارنةً بإجمالي الاحتياطيات والموارد المعدنية (بما في ذلك الموارد المُستنتجة) كما تم الإبلاغ عنها في 31 ديسمبر 2024. تمثل نتائج عام 2025 الواردة هنا تقدمًا جزئيًا نحو تحقيق هذا الهدف.

أبرز نتائج عام 2025:

ارتفعت الموارد المعدنية للنحاس بما في ذلك الموارد المُستنتجة إلى مستويات قياسية بلغت حوالي 44.9 مليون طن (Mt) من النحاس المَحويّ، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي، مما يدعم أكثر من 65 عامًا من الإنتاج المحتمل وفق معدلات التعدين الحالية.

ارتفعت الاحتياطيات المعدنية للنحاس إلى حوالي 8.2 مليون طن من النحاس المَحويّ، بزيادة صافية قدرها 2% على أساس سنوي بعد الاستنزاف، وهو ما يعكس تحويل الموارد إلى احتياطيات وتحديث الدراسات الهندسية.

ارتفعت الموارد المعدنية للنيكل بما في ذلك الموارد المُستنتجة إلى حوالي 7.7 مليون طن من النيكل المَحويّ، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.

ارتفعت الاحتياطيات المعدنية للنيكل إلى حوالي 5.9 مليون طن من النيكل المَحويّ، بزيادة صافية قدرها 5% على أساس سنوي، مدفوعة بشكلٍ رئيسي بتحويل الموارد إلى احتياطيات في إندونيسيا وتحديث النماذج الجيولوجية في كندا.

المنطقة الجنوبية (البرازيل؛ النحاس): في عام 2025، تم تحويل 0.6 مليون طن من النحاس إلى احتياطيات من مشروع باكابا، والذي أصبح الآن قيد الإنشاء. تمت إضافة 1.8 مليون طن من النحاس المَحويّ إلى الموارد المعدنية بعد عمليات الحفر والتقييم الأولي لعدة رواسب، منها: سيكويرينيو التحت أرضي، وماتا 1، وفيسكوندي ليستي، وإميليا، وكريستالينو 88، وبوراتشودو. في عام 2025، تم تنفيذ أعمال حفر بطول 31,000 مترًا عبر هذه المنطقة. ركز برنامج الاستكشاف بشكلٍ أساسي على تعزيز الثقة الجيولوجية واختبار الامتداد تحت السطحي لجسم الخام في سيكويرينيو (أي أسفل احتياطيات الحفرة المفتوحة)، بالإضافة إلى اختبار امتدادات الأجسام الخام عالية التركيز في كل من باكابا وكريستالينو. وقد واصلت هذه البرامج تأكيد امتداد الأجسام الخام، وأسفرت عن اكتشاف امتدادات أعمق باتجاه الميل ( Down Plunge ) لجسم الخام أسفل حفرة سيكويرينيو.

المنطقة الشمالية (البرازيل؛ النحاس): ركزت الأنشطة الرئيسية على منطقتي باولو أفونسو وفورناس. في باولو أفونسو، تمت إضافة 0.2 مليون طن من النحاس المَحويّ إلى الموارد المعدنية، وذلك بشكلٍ أساسي نتيجة استمرار أعمال الحفر (بإضافة 28,000 مترًا في عام 2025) والنمذجة الجيولوجية لاختبار الأهداف أسفل مشروع الحفرة المفتوحة الحالي، بما يدعم تطوير عملية تعدين تحت الأرض في المستقبل. في فورناس، قامت شركة Ero Copper ، الشريك لشركة VBM في المشروع، بإكمال 26,287 مترًا من أعمال الحفر في عام 2025، كما أعلنت مؤخرًا عن التقييم الأولي PEA) )، والذي أظهر زيادة قدرها 0.5 مليون طن من النحاس المَحويّ في الموارد المعدنية.

أليماو (البرازيل؛ النحاس): أدت إعادة التحسين الكاملة والأعمال الهندسية للمشروع، بما في ذلك إعادة التصميم بدايةً من التعدين بالانهيار تحت المستويات ( Sublevel Caving ) إلى التعدين بالغَرف تحت المستويات Sublevel Stoping) )، بالإضافة إلى إدراج رواسب تابعة (مثل أكامبامينتو سول وإنكانتادو)، إلى زيادة قدرها 0.6 مليون طن من النحاس المَحويّ في الموارد المعدنية.

سالوبو (البرازيل؛ النحاس): يمتلك مشروع سالوبو بالفعل احتياطيات وموارد معدنية كبيرة تدعم عمليات التعدين لمدة لا تقل عن 30 عامًا. في عام 2025، كان التركيز على الدراسات الجيولوجية لوضع خطط برامج الحفر لعام 2026، بهدف اختبار امتدادات محددة لجسم الخام، بالإضافة إلى دراسة المفاضلات بين طرق التخلص من المخلفات، والتي تُعد حاليًا عاملًا يحد من تحويل الموارد المعدنية إلى احتياطيات معدنية.

أونتاريو وخليج فويسي (كندا؛ نحاس - نيكل): أسفرت أعمال الحفر ومراجعة النماذج الجيولوجية ودراسات التقييم الأولية (الهندسية) في مختلف أنحاء كندا عن زيادات في الاحتياطيات والموارد المعدنية لكلٍ من النحاس ( بأكثر من 0.5 مليون طن من النحاس المَحويّ) والنيكل ( بأكثر من 0.9 مليون طن من النيكل المَحويّ). وقد تمت هذه الإضافات بالقرب من المناجم العاملة حاليًا، مما يساهم في إطالة العمر التشغيلي للمناجم. 4

رواسب أونتو - هوو (إندونيسيا؛ النحاس): يمتلك هذا الراسب بالفعل موارد معدنية كبيرة من النحاس والذهب تدعم عمرًا تشغيليًا للمنجم يزيد على 50 عامًا. وركزت جهود عام 2025 على استكمال دراسة ما قبل الجدوى وإنشاء أنظمة متقدمة لجمع بيانات المياه والطاقة الحرارية الأرضية.

استكشافات البورفيري في المناطق البكر (تشيلي وبيرو؛ النحاس): في عام 2025، أعادت VBM ترتيب أولويات برنامج الاستكشاف في المناطق البكر في تشيلي وبيرو، وهما دولتان تمتلك فيهما الشركة حقوقًا تعدينية كبيرة (116,890 هكتارًا في تشيلي و278,429 هكتارًا في بيرو) بالقرب من رواسب معدنية رئيسية ومناجم عاملة معروفة.



4 يعتمد العمر التشغيلي للمنجم على خطط تعدين تصورية، بما في ذلك الموارد المعدنية المُستنتجة.

أولويات عام 2026

تخطط شركة VBM لمواصلة تطوير برامج الاستكشاف عبر مناطقها المعدنية الرئيسية في عام 2026، مع تركيز قوي على نمو النحاس من خلال امتدادات قريبة من المناجم، والرواسب التابعة، واستمرارية الامتداد في اتجاه الميل. كما ستواصل الشركة دعم تقدُّم المشاريع من خلال برامج استكشاف منضبطة وموجهة نحو تحقيق العوائد.

الأولويات الرئيسية لعام 2026 تشمل:

زيادة أنشطة الحفر في منطقة كاراجاس، مع التخطيط لتنفيذ أكثر من 120,000 مترًا من الحفر — أي ضعف مستويات عام 2025.

مواصلة أعمال الحفر عبر مجمع سوسيجو التعديني بهدف توسيع إمكانات الموارد المعدنية تحت الأرض أسفل حُفر سيكويرينيو وسوسيجو وماتا . يخطط الفريق أيضًا لتنفيذ جمع بيانات متقدمة خلال هذا العام، مع بدء عمليات أنفاق الاستكشاف تحت الأرض في عام 2027.

استمرار أعمال الحفر في باكابا وكريستالينو (المنطقة الجنوبية) بهدف تحديد الإمكانات الكاملة للرواسب لدعم التصميمات المُثلى للحُفَر المفتوحة.

استمرار الحفر في رواسب باولو أفونسو وفورناس 5 (المنطقة الشمالية)، مع هدف رئيسي يتمثل في تقليل المخاطر لمشاريع الحفر المفتوحة والتعدين تحت الأرض .

إطلاق برامج حفر جديدة في سالوبو و118 لاختبار الممرات الجانبية الضحلة والهياكل العميقة لجسم الخام.

إطلاق برامج حفر جديدة في أليماو لزيادة إمكانات الموارد المعدنية للأجسام الخام التابعة ، خاصة في إنكانتادو وأكامبامينتو سول. استمرار أعمال نزح المياه لاستعادة الوصول إلى نفق الاستكشاف في جسم خام أليماو، مع التخطيط لإنشاء نفق استكشاف ثانٍ يركز على المناطق الأكثر سطحية من جسم الخام والأجسام التابعة.

تنفيذ برامج حفر مستهدفة في سادبوري وخليج فويسي مع تركيز قوي على الحفاظ على إنتاج النحاس والنيكل وتنميته من خلال الاستكشاف في المناطق القائمة.

ستستمر برامج الاستكشاف المستقبلية في المناطق البكر في كلٍ من تشيلي وبيرو، بما يدعم دورة تطوير فعّالة للمشاريع من خلال تنفيذ أنشطة الاستكشاف داخل مناطق تعدين معروفة بغناها بالنحاس.



5 سيتم تنفيذ أنشطة الاستكشاف وتطويرها بواسطة شركة Ero Copper.

يمكن الاطلاع على البيانات الكاملة الخاصة بالاحتياطيات والموارد المعدنية لشركة VBM، بالإضافة إلى تحديثات الاستكشاف لأصولها في كندا والبرازيل، أدناه وعلى الموقع الإلكتروني: www.valebasemetals.com.

نبذة عنVale Base Metals

شركة Vale Base Metals هي واحدة من أكبر منتجي النيكل عالي الجودة في العالم، ومُنتِج مهم للنحاس والكوبالت المُستخرجين بطريقة مسؤولة. يقع مقر شركة Vale Base Metals Limited في لندن، بالمملكة المتحدة، بينما يقع مركز عملياتها العالمي في تورنتو، بكندا. كما تمتلك الشركة عمليات في كلٍ من نيوفاوندلاند ولابرادور، وأونتاريو، ومانيتوبا، وإندونيسيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، واليابان. تمتلك شركة .Vale S.A نسبة 90% من Vale Base Metals، بينما تمتلك شركة Manara Minerals Investment نسبة 10%.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان تصريحات تعكس التوقعات الحالية لشركة Vale Base Metals Limited (VBM) فيما يتعلق بأنشطة الاستكشاف وتقديرات الاحتياطيات والموارد المعدنية والمشاريع وخطط الاستكشاف المستقبلية وغيرها من الأحداث المستقبلية. جميع البيانات التطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك متعددة. لا يمكن لشركة VBM ضمان أن هذه التصريحات ستثْبُت دقتها. وتشمل هذه المخاطر والشكوك، من بين أمور أخرى، العوامل المتعلقة بما يلي: (أ) القضايا التشغيلية بما في ذلك الصحة والسلامة والبيئة والجوانب الاجتماعية، و(ب) الجداول الزمنية للحصول على التراخيص والتخطيط للإنتاج، و(ج) إدارة الكفاءات، و(د) الإستراتيجية، و(هـ) الاستدامة والقدرة على تحقيق أهدافها والتزاماتها، و(و) العلاقات المؤسسية والتواصل بما في ذلك التغيرات في القوانين واللوائح، و(ز) الامتثال، و(ح) الدول التي تعمل فيها VBM، و(ط) الاقتصاد العالمي، و(ي) أسواق رأس المال، و(ك) أسعار السلع الأساسية، و(ل) المنافسة في الأسواق التي تعمل فيها VBM، و(م) التفسير الجيولوجي وتقدير الموارد والاحتياطيات المعدنية واستكشافها وتطوير مرافق التعدين والقدرة على الحصول على التراخيص أو تجديدها واستنزاف ونضوب المناجم والاحتياطيات والموارد المعدنية. في ضوء هذه المخاطر والشكوك قد لا تتحقق الأحداث والظروف المستقبلية المشار إليها في هذا المستند ولا يمثل ضمانات للأداء المستقبلي.

يتضمن هذا البيان معلومات تتعلق بالاحتياطيات والموارد المعدنية وأهداف الاستكشاف كما هي مُعرّفة بموجب الجزء الفرعي 1300 من اللائحة S-K وقد تم إعدادها استنادًا إلى معلومات ووثائق داعمة مقدمة من شخص مؤهل.

احتياطيات المعادن لعام 2025

احتياطيات النيكل المعدنية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجات بالنسبة المئوية)

كما في 31 ديسمبر 2025 كما في 31 ديسمبر 2024 الفئة الحمولة (مليون طن) الدرجة (%) المعدن (مليون طن) الحمولة

(مليون طن) الدرجة (%) المعدن (مليون طن) احتياطيات المعادن







الاحتياطيات المؤكدة 209.7 1.48 3.1 182.0 1.50 2.7 الاحتياطيات المحتملة 209.6 1.35 2.8 205.8 1.41 2.9 إجمالي الاحتياطيات المعدنية

المؤكدة والمحتملة 419.3 1.42 5.9 387.8 1.45 5.6























(1) تمثل الاحتياطيات المعدنية كميات جافة من مواد الخام المستخرج بعد تعديلها لأخذ التخفيف الناتج عن التعدين (Mining Dilution) في الاعتبار قبل دخولها إلى مصانع المعالجة في جميع المناطق التي تشمل عمليات الفرز والتجفيف، وفي حالة مشروع أونسا بوما فإن نقطة القياس المرجعية هي الأطنان الجافة المسترجعة إلى مصنع المعالجة. (2) تم تعديل الاحتياطيات المعدنية لتعكس نسبة ملكيتنا البالغة 33.88% في شركة PTVI. (3) تم تحديد الجدوى الاقتصادية للاحتياطيات المعدنية بناءً على منحنى أسعار يتضمن سعرًا طويل الأجل للنيكل يبلغ 17,625 دولارًا أمريكيًا للطن. (4) تشمل احتياطيات سادبوري المعدنية مواد من مناجم: كولمان، وكوبر كليف، وكريتون، وغارسون، وتوتن، بالإضافة إلى منجم الحفرة المفتوحة ستوبي. (5) تشمل احتياطيات النيكل من نوع السابرولايت التابعة لشركة PTVI مواد من عمليات سورواكو ومشروعي باهودوبي 2-3 وبومالا. (6) يتم احتساب معدل الاسترداد فقط لعمليات سورواكو، حيث إن مواد السابرولايت من مشروعي باهودوبي وبومالا مدعومة باتفاقيات بيع مباشرة للخام (ROM). (7) تشمل احتياطيات النيكل من نوع الليمونيت التابعة لشركة PTVI مواد من مشاريع باهودوبي 2-3 وبومالا وسورواكو ليمونيت. (8) تشمل الاحتياطيات المعدنية الموحدة المُقدّرة للنيكل في أونسا بوما ما يقارب 5.12 مليون طن متري جاف من المخزون (Stockpile). (9) يشير نطاق الاسترداد إلى إجمالي المعدن المستعاد حتى نقطة أول عملية بيع للمادة. (10) يتم حساب كمية النيكل المَحويّ (مليون طن) من خلال ضرب الكمية (بالملايين من الأطنان الجافة) في نسبة تركيز النيكل (%). (11) تم تقريب الأرقام. (12) قد تختلف الاحتياطيات المعدنية المعلنة من حيث الكمية أو الجودة عن تلك المعلنة في ولايات قضائية أخرى وفق معايير مختلفة. (13) يتم الإبلاغ عن الاحتياطيات المعدنية لشركة Vale Base Metals على أساس ملكية 100%. تمتلك شركة .Vale S.A حصة قدرها 90%، بينما تمتلك شركة Manara Minerals النسبة المتبقية البالغة 10%.

احتياطيات النحاس المعدنية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجات بالنسبة المئوية)

كما في 31 ديسمبر 2025 كما في 31 ديسمبر 2024 الفئة الحمولة

(مليون طن) الدرجة (%) المعدن (مليون طن) الحمولة

(مليون طن) الدرجة (%) المعدن (مليون طن) احتياطيات المعادن









الاحتياطيات المؤكدة 480.1 0.69 3.3 312.0 0.73 2.3 الاحتياطيات المحتملة 768.7 0.64 4.9 912.4 0.63 5.8 إجمالي الاحتياطيات المعدنية

المؤكدة والمحتملة 1,248.8 0.66 8.2 1,224.3 0.66 8.1





















(1) النقطة المرجعية لتقدير الاحتياطيات المعدنية هي نقطة التسليم إلى مصنع المعالجة. (2) تم تحديد الجدوى الاقتصادية للاحتياطيات المعدنية بناءً على منحنى أسعار يتضمن سعرًا طويل الأجل للنحاس يبلغ 9,950 دولارًا أمريكيًا للطن. (3) تشمل احتياطيات سادبوري المعدنية مواد من مناجم كولمان، وكوبر كليف، وكريتون، وغارسون، وتوتن، وستوبي. (4) تشمل الاحتياطيات المعدنية الموحدة المقدّرة للنحاس في عمليات سوسيجو حُفَر سيكويرينيو وباكابا وماتا 2 بالإضافة إلى 34.66 مليون طن متري جاف من المخزون. (5) تشمل الاحتياطيات المعدنية الموحدة المقدّرة للنحاس في عمليات سالوبو حوالي 264.8 مليون طن متري جاف من المخزون. (6) يشير نطاق الاسترداد إلى إجمالي المعدن المستعاد حتى نقطة أول عملية بيع للمادة. (7) يتم حساب كمية النحاس المَحويّ (مليون طن) من خلال ضرب الكمية (بالملايين من الأطنان الجافة) في نسبة تركيز النحاس (%). (8) تم تقريب الأرقام. (9) قد تختلف الاحتياطيات المعدنية المعلنة من حيث الكمية أو الجودة عن تلك المعلنة في ولايات قضائية أخرى وفق معايير مختلفة. (10) يتم الإبلاغ عن الاحتياطيات المعدنية لشركة Vale Base Metals على أساس ملكية 100%. تمتلك شركة .Vale S.A حصة قدرها 90%، بينما تمتلك شركة Manara Minerals النسبة المتبقية البالغة 10%.

احتياطيات الكوبلت المعدنية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجات بالنسبة المئوية)

كما في 31 ديسمبر 2025 كما في 31 ديسمبر 2024 الفئة الحمولة

(مليون طن) الدرجة (%) المعدن (مليون طن) الحمولة

(مليون طن) الدرجة (%) المعدن (مليون طن) احتياطيات المعادن









الاحتياطيات المؤكدة 115.6 0.10 0.11 89.0 0.10 0.09 الاحتياطيات المحتملة 129.5 0.09 0.11 129.7 0.12 0.15 إجمالي الاحتياطيات المعدنية

المؤكدة والمحتملة 245.1 0.09 0.22 218.6 0.11 0.24



















(1) تمثل نسب Co نسبة الكوبالت (%). وتشير الاحتياطيات المعدنية إلى كميات جافة من مواد الخام المستخرج بعد تعديلها لأخذ التخفيف الناتج عن التعدين في الاعتبار قبل دخولها إلى مصانع المعالجة. ويشير نطاق الاسترداد إلى إجمالي المعدن المستعاد حتى نقطة أول عملية بيع للمادة. (2) تم تعديل الاحتياطيات المعدنية لتعكس نسبة ملكيتنا البالغة 33.88% في شركة PTVI. (3) تم تحديد الجدوى الاقتصادية للاحتياطيات المعدنية بناءً على سعر طويل الأجل للكوبالت يبلغ 39,125 دولارًا أمريكيًا للطن. (4) تشمل احتياطيات سادبوري المعدنية مواد من مناجم: كولمان، وكوبر كليف، وكريتون، وغارسون، وتوتن، بالإضافة إلى منجم الحفرة المفتوحة ستوبي. (5) يتم الإبلاغ عن احتياطيات الكوبالت على أساس 100% دون خصم كميات اتفاقيات البيع المسبق. للاطلاع على وصف ترتيبات بيع الكوبالت، يُرجى الرجوع إلى قسم معلومات عن الشركة — خطوط الأعمال — معادن التحول الطاقي — الكوبالت. (6) يشير نطاق الاسترداد إلى إجمالي المعدن المستعاد حتى نقطة أول عملية بيع للمادة، باستثناء PTVI حيث لا يتم تطبيق الاسترداد نظرًا لأن المشروع يعتمد على بيع خام التعدين مباشرة (ROM). (7) تشمل احتياطيات الكوبالت لدى PTVI مواد من نوع الليمونيت من مشاريع سورواكو ليمونيت وباهودوبي 2-3 وبومالا، وهي احتياطيات مدعومة باتفاقيات بيع خام (ROM). (8) يتم حساب كمية الكوبلت المَحويّ (مليون طن) من خلال ضرب الكمية (بالملايين من الأطنان الجافة) في نسبة تركيز الكوبلت (%). (9) تم تقريب الأرقام. (10) قد تختلف الاحتياطيات المعدنية المعلنة من حيث الكمية أو الجودة عن تلك المعلنة في ولايات قضائية أخرى وفق معايير مختلفة. (11) يتم الإبلاغ عن الاحتياطيات المعدنية لشركة Vale Base Metals على أساس ملكية 100%. تمتلك شركة .Vale S.A حصة قدرها 90%، بينما تمتلك شركة Manara Minerals النسبة المتبقية البالغة 10%.

احتياطيات البلاتين المعدنية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجات بالغرام لكل طن متري جاف)

كما في 31 ديسمبر 2025 كما في 31 ديسمبر 2024 الفئة الحمولة

(مليون طن) الدرجة (غرام/طن) المعدن (مليون أونصة) الحمولة

(مليون طن) الدرجة (غرام/طن) المعدن (مليون أونصة) احتياطيات المعادن











الاحتياطيات المؤكدة 28.9 1.21 1.1 20.0 0.95 0.6 الاحتياطيات المحتملة 41.5 0.92 1.2 51.7 0.79 1.3 إجمالي الاحتياطيات المعدنية

المؤكدة والمحتملة 70.4 1.04 2.3 71.7 0.83 1.9

(1) النقطة المرجعية لتقدير الاحتياطيات المعدنية هي نقطة التسليم إلى مصنع المعالجة. (2) تم تحديد الجدوى الاقتصادية للاحتياطيات المعدنية بناءً على سعر طويل الأجل للكوبالت: 1,325 دولارًا أمريكيًا لكل أونصة من البلاتين. (3) تشمل احتياطيات سادبوري المعدنية مواد من مناجم: كولمان، وكوبر كليف، وكريتون، وغارسون، وتوتن، ومنجم الحفرة المفتوحة ستوبي. (4) يشير نطاق الاسترداد إلى إجمالي المعدن المستعاد حتى نقطة أول عملية بيع للمادة. (5) يتم حساب كمية البلاتين المَحويّ (مليون أونصة) من خلال ضرب الكمية (بالملايين من الأطنان الجافة المترية) في درجة تركيز البلاتين (غرام/طن) ثم القسمة على 31.10348 غرامًا لكل أونصة ترويسية. (6) تم تقريب الأرقام. (7) قد تختلف الاحتياطيات المعدنية المعلنة من حيث الكمية أو الجودة عن تلك المعلنة في ولايات قضائية أخرى وفق معايير مختلفة. (8) يتم الإبلاغ عن الاحتياطيات المعدنية لشركة Vale Base Metals على أساس ملكية 100%. تمتلك شركة .Vale S.A حصة قدرها 90%، بينما تمتلك شركة Manara Minerals النسبة المتبقية البالغة 10%.

احتياطيات البلاديوم المعدنية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجات بالغرام لكل طن متري جاف)

كما في 31 ديسمبر 2025 كما في 31 ديسمبر 2024 الفئة الحمولة

(مليون طن) الدرجة (غرام/طن) المعدن (مليون أونصة) الحمولة

(مليون طن) الدرجة (غرام/طن) المعدن (مليون أونصة) احتياطيات المعادن











الاحتياطيات المؤكدة 28.9 1.18 1.1 20.0 0.81 0.5 الاحتياطيات المحتملة 41.5 1.21 1.6 51.6 1.04 1.7 إجمالي الاحتياطيات المعدنية

المؤكدة والمحتملة 70.4 1.20 2.7 71.7 0.98 2.2

(1) النقطة المرجعية لتقدير الاحتياطيات المعدنية هي نقطة التسليم إلى مصنع المعالجة. (2) تم تحديد الجدوى الاقتصادية للاحتياطيات المعدنية بناءً على سعر طويل الأجل للكوبالت: 1,025 دولارًا أمريكيًا لكل أونصة من البلاديوم. (3) تشمل احتياطيات سادبوري المعدنية مواد من مناجم: كولمان، وكوبر كليف، وكريتون، وغارسون، وتوتن، بالإضافة إلى منجم الحفرة المفتوحة ستوبي. (4) يشير نطاق الاسترداد إلى إجمالي المعدن المستعاد حتى نقطة أول عملية بيع للمادة. (5) يتم حساب كمية البلاديوم المَحويّ (مليون أونصة) من خلال ضرب الكمية (بالملايين من الأطنان الجافة المترية) في درجة تركيز البلاديوم (غرام/طن) ثم القسمة على 31.10348 غرامًا لكل أونصة ترويسية. (6) تم تقريب الأرقام. (7) قد تختلف الاحتياطيات المعدنية المعلنة من حيث الكمية أو الجودة عن تلك المعلنة في ولايات قضائية أخرى وفق معايير مختلفة. (8) يتم الإبلاغ عن الاحتياطيات المعدنية لشركة Vale Base Metals على أساس ملكية 100%. تمتلك شركة .Vale S.A حصة قدرها 90%، بينما تمتلك شركة Manara Minerals النسبة المتبقية البالغة 10%.

احتياطيات الذهب المعدنية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجات بالغرام لكل طن متري جاف)

كما في 31 ديسمبر 2025 كما في 31 ديسمبر 2024 الفئة الحمولة

(مليون طن) الدرجة (غرام/طن) المعدن (مليون أونصة) الحمولة

(مليون طن) الدرجة (غرام/طن) المعدن (مليون أونصة) احتياطيات المعادن











الاحتياطيات المؤكدة 460.3 0.30 4.5 298.0 0.36 3.5 الاحتياطيات المحتملة 760.0 0.32 7.9 897.0 0.33 9.4 إجمالي الاحتياطيات المعدنية

المؤكدة والمحتملة 1220.3 0.32 12.4 1195.0 0.34 12.9

(1) النقطة المرجعية لتقدير الاحتياطيات المعدنية هي نقطة التسليم إلى مصنع المعالجة. (2) تم تحديد الجدوى الاقتصادية للاحتياطيات المعدنية بناءً على سعر طويل الأجل للكوبالت: 2,650 دولارًا أمريكيًا لكل أونصة من الذهب. يتم الإبلاغ عن احتياطيات الذهب على أساس 100% دون خصم كميات اتفاقيات البيع المسبق. للاطلاع على وصف ترتيبات البيع المسبق الخاصة بنا مع Wheaton، يُرجى الرجوع إلى تقرير Vale لعام 2025 (20F). (3) تشمل احتياطيات سادبوري المعدنية مواد من مناجم: كولمان، وكوبر كليف، وكريتون، وغارسون، وتوتن، ومنجم الحفرة المفتوحة ستوبي. (4) تشمل الاحتياطيات المعدنية الموحدة المقدّرة حُفَر سيكويرينيو وباكابا وماتا 2 بالإضافة إلى 34.6 مليون طن متري جاف من المخزون. (5) تشمل الاحتياطيات المعدنية الموحدة المقدّرة للنحاس حوالي 264.8 مليون طن متري جاف من المخزون. (6) يشير نطاق الاسترداد إلى إجمالي المعدن المستعاد حتى نقطة أول عملية بيع للمادة. (7) يتم حساب كمية الذهب المَحويّ (مليون أونصة) من خلال ضرب الكمية (بالملايين من الأطنان الجافة المترية) في درجة تركيز الذهب (غرام/طن) ثم القسمة على 31.10348 غرامًا لكل أونصة ترويسية. (8) تم تقريب الأرقام. (9) قد تختلف الاحتياطيات المعدنية المعلنة من حيث الكمية أو الجودة عن تلك المعلنة في ولايات قضائية أخرى وفق معايير مختلفة. (10) يتم الإبلاغ عن الاحتياطيات المعدنية لشركة Vale Base Metals على أساس ملكية 100%. تمتلك شركة .Vale S.A حصة قدرها 90%، بينما تمتلك شركة Manara Minerals النسبة المتبقية البالغة 10%.

الموارد المعدنية لعام 2025

موارد النيكل المعدنية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجات بالنسبة المئوية)

كما في 31 ديسمبر 2025 كما في 31 ديسمبر 2024 الفئة الحمولة

(مليون طن) الدرجة (%) المعدن (مليون طن) الحمولة

(مليون طن) الدرجة (%) المعدن (مليون طن) الموارد المعدنية







الموارد المعدنية المُقاسة 66.0 1.25 0.8 51.5 1.29 0.6 الموارد المعدنية المُشار إليها 280.1 1.32 3.7 238.8 1.36 3.3 إجمالي الموارد المعدنية

المقاسة والمُشار إليها 346.2 1.31 4.5 290.3 1.35 3.9 الموارد المعدنية المستنتجة 251.2 1.28 3.2 165.9 1.52 2.5





















(1) يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية باستثناء تلك الموارد التي تم تحويلها إلى احتياطيات معدنية. والنقطة المرجعية لتقدير الموارد المعدنية هي في موقعها الطبيعي. (2) تم تعديل الموارد المعدنية لتعكس نسبة ملكيتنا البالغة 33.88% في PTVI. (3) تم تحديد احتمالات الاستخراج الاقتصادي للموارد المعدنية بناءً على نطاق أسعار يتراوح بين: 13,376 و21,069 دولارًا أمريكيًا للطن، وذلك حسب المنجم. وترتبط اختلافات الأسعار بين المناجم بتوقيت إعداد التقديرات المرتبطة بها. (4) تشمل الموارد المعدنية في سادبوري مواد من مناطق مختارة داخل مناجم كولمان، وكوبر كليف، وكريتون، وستوبي، وغارسون، وتوتن، بالإضافة إلى مشروع امتداد نيكل ريم الجنوبي (المعروف سابقًا باسم فيكتور)، ومشاريع حفرة كوبر كليف، ورواسب إيلا كابري وبليزارد. (5) تشمل الموارد المعدنية في تومسون مواد من رواسب تي 1 وتي 3 وبايب. (6) تشمل موارد النيكل من نوع السابرولايت التابعة لشركة PTVI مواد من عمليات سورواكو ومشاريع باهودوبي 2-3 وبومالا وتاناماليا. (7) تشمل الموارد المعدنية من النيكل نوع الليمونيت التابعة لـ PTVI على مواد من مشاريع سورواكو ليمونيت وباهودوبي 2-3 وبومالا وتاناماليا. (8) يتم حساب كمية النيكل المَحويّ (مليون طن) من خلال ضرب الكمية (بالملايين من الأطنان الجافة) في نسبة تركيز النيكل (%). (9) تم تقريب الأرقام. (10) قد تختلف الموارد المعدنية المعلنة من حيث الكمية أو الجودة عن تلك المعلنة في ولايات قضائية أخرى وفق معايير مختلفة. (11) يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية لشركة Vale Base Metals على أساس ملكية 100%. تمتلك شركة .Vale S.A حصة قدرها 90%، بينما تمتلك شركة Manara Minerals النسبة المتبقية البالغة 10%.

الموارد المعدنية للنحاس اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجات بالنسبة المئوية)

كما في 31 ديسمبر 2025 كما في 31 ديسمبر 2024 الفئة الحمولة

(مليون طن) الدرجة (%) المعدن (مليون طن) الحمولة

(مليون طن) الدرجة (%) المعدن (مليون طن) الموارد المعدنية











الموارد المعدنية المُقاسة 798.6 0.73 5.8 873.0 0.75 6.5 الموارد المعدنية المُشار إليها 3,628.8 0.69 25.0 3,245.7 0.71 23.0 إجمالي الموارد المعدنية

المقاسة والمُشار إليها 4,427.4 0.69 30.8 4,118.8 0.72 29.5 الموارد المعدنية المُستنتجة 2,459.6 0.57 14.1 2,215.3 0.56 12.3

(1) يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية باستثناء تلك الموارد التي تم تحويلها إلى احتياطيات معدنية. والنقطة المرجعية لتقدير الموارد المعدنية هي في موقعها الطبيعي. (2) تم تعديل الموارد المعدنية لتعكس ملكيتنا بنسبة 80% لمشروع أونتو. (3) تم تحديد احتمالات الاستخراج الاقتصادي للموارد المعدنية للنحاس بناءً على نطاق أسعار يتراوح بين 4,365 و10,000 دولارًا أمريكيًا للطن، وذلك حسب المنجم. وترتبط اختلافات الأسعار بين المناجم بتوقيت إعداد التقديرات المرتبطة بها. (4) تشمل الموارد المعدنية في سادبوري مواد من مناطق مختارة داخل مناجم كولمان، وكوبر كليف، وكريتون، وستوبي، وغارسون، وتوتن، بالإضافة إلى مشروع امتداد نيكل ريم الجنوبي (المعروف سابقًا باسم فيكتور)، ومشاريع حفرة كوبر كليف، ورواسب إيلا كابري وبليزارد. (5) تشمل الموارد المعدنية في سوسيجو مواد من مشاريع سيكويرينيو وكريستالينو وماتا 2 وباكابا وباراو و118 وكريستالينو 88 وبوراتشودو وماتا 1 وسوسيجو يو جي وفيسكوندي. (6) تشمل الموارد المعدنية في المنطقة الشمالية مواد من رواسب باولو أفونسو وبوجوكا وجاميليرا وغروتا فوندا. (7) مشروع فورناس هو اتفاقية اكتساب تدريجي للحصة بين VBM وشركة Ero Copper Corp.، تتيح لـ Ero Copper الحصول على حصة 60% في المشروع عند استكمال ثلاث مراحل من العمل تؤدي إلى إعداد دراسة جدوى نهائية. ويتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية على أساس في موقعها الطبيعي دون احتساب أي تخفيف تعديني تشغيلي أو مخطط له أو داخلي، ودون تطبيق عوامل استرداد التعدين. (8) يتم حساب كمية النحاس المَحويّ (مليون طن) من خلال ضرب الكمية (بالملايين من الأطنان الجافة) في نسبة تركيز النحاس (%). (9) تم تقريب الأرقام. (10) قد تختلف الموارد المعدنية المعلنة من حيث الكمية أو الجودة عن تلك المعلنة في ولايات قضائية أخرى وفق معايير مختلفة. (11) يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية لشركة Vale Base Metals على أساس ملكية 100%. تمتلك شركة .Vale S.A حصة قدرها 90%، بينما تمتلك شركة Manara Minerals النسبة المتبقية البالغة 10%.

الموارد المعدنية للكوبالت اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجات بالنسبة المئوية)

كما في 31 ديسمبر 2025 كما في 31 ديسمبر 2024 الفئة الحمولة

(مليون طن) الدرجة (%) المعدن (مليون طن) الحمولة

(مليون طن) الدرجة (%) المعدن (مليون طن) الموارد المعدنية











الموارد المعدنية المُقاسة 37.1 0.07 0.03 27.4 0.06 0.02 الموارد المعدنية المُشار إليها 172.0 0.09 0.15 148.0 0.08 0.13 إجمالي الموارد المعدنية

المقاسة والمُشار إليها 209.1 0.08 0.18 175.4 0.08 0.14 الموارد المعدنية المُستنتجة 136.7 0.04 0.06 65.0 0.05 0.03

(1) يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية باستثناء تلك الموارد التي تم تحويلها إلى احتياطيات معدنية. والنقطة المرجعية لتقدير الموارد المعدنية هي في موقعها الطبيعي. (2) تم تعديل الموارد المعدنية لتعكس نسبة ملكيتنا البالغة 33.88% في PTVI. (3) تم تحديد احتمالات الاستخراج الاقتصادي للموارد المعدنية بناءً على نطاق أسعار يتراوح بين 33,833 و56,300 دولارًا أمريكيًا للطن، وذلك حسب المنجم. وترتبط اختلافات الأسعار بين المناجم بتوقيت إعداد التقديرات المرتبطة بها. (4) تشمل الموارد المعدنية في سادبوري مواد من مناطق مختارة داخل مناجم كولمان، وكوبر كليف (بما في ذلك مشروع كوبر كليف) وكريتون، وستوبي، وغارسون، وتوتن، بالإضافة إلى مشروع امتداد نيكل ريم الجنوبي (المعروف سابقًا باسم فيكتور)، ورواسب إيلا كابري وبليزارد. (5) تشمل الموارد المعدنية للكوبالت التابعة لـ PTVI مواد من مشاريع سورواكو وباهودوبي 2-3 وبومالا وتاناماليا، وذلك من خامات الليمونيت فقط. (6) يتم حساب كمية الكوبلت المَحويّ (مليون طن) من خلال ضرب الكمية (بالملايين من الأطنان الجافة) في نسبة تركيز الكوبلت (%). (7) تم تقريب الأرقام. (8) قد تختلف الموارد المعدنية المعلنة من حيث الكمية أو الجودة عن تلك المعلنة في ولايات قضائية أخرى وفق معايير مختلفة. (9) يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية لشركة Vale Base Metals على أساس ملكية 100%. تمتلك شركة .Vale S.A حصة قدرها 90%، بينما تمتلك شركة Manara Minerals النسبة المتبقية البالغة 10%.

الموارد المعدنية للبلاتين اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجات بالغرام لكل طن متري جاف)

كما في 31 ديسمبر 2025 كما في 31 ديسمبر 2024 الفئة الحمولة

(مليون طن) الدرجة (غرام/طن) المعدن (مليون أونصة) الحمولة

(مليون طن) الدرجة (غرام/طن) المعدن (مليون أونصة) الموارد المعدنية











الموارد المعدنية المُقاسة 16.1 0.35 0.2 9.9 1.6 0.5 الموارد المعدنية المُشار إليها 40.9 0.83 1.1 40.0 0.79 1.0 إجمالي الموارد المعدنية

المقاسة والمُشار إليها 56.9 0.69 1.3 49.8 0.95 1.5 الموارد المعدنية المُستنتجة 81.4 0.77 2.0 24.3 1.02 0.8

(1) يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية باستثناء تلك الموارد التي تم تحويلها إلى احتياطيات معدنية. الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجة بالغرام لكل طن متري جاف. والنقطة المرجعية لتقدير الموارد المعدنية هي في موقعها الطبيعي. (2) تم تحديد احتمالات الاستخراج الاقتصادي للموارد المعدنية بناءً على أسعار: تتراوح ما بين 1,124 و1,350 دولارًا أمريكيًا للأونصة للبلاتين، وذلك حسب المنجم. وترتبط اختلافات الأسعار بين المناجم بتوقيت إعداد التقديرات المرتبطة بها. (3) تشمل الموارد المعدنية في سادبوري مواد من مناطق مختارة داخل مناجم كولمان، وكوبر كليف (بما في ذلك مشروع حفرة كوبر كليف) وكريتون، وستوبي، وغارسون، وتوتن، بالإضافة إلى مشروع امتداد نيكل ريم الجنوبي (المعروف سابقًا باسم فيكتور)، ورواسب إيلا كابري وبليزارد. (4) يتم حساب كمية البلاتين المَحويّ (مليون أونصة) من خلال ضرب الكمية (بالملايين من الأطنان الجافة المترية) في درجة تركيز البلاتين (غرام/طن) ثم القسمة على 31.10348 غرامًا لكل أونصة ترويسية. (5) تم تقريب الأرقام. (6) قد تختلف الموارد المعدنية المعلنة من حيث الكمية أو الجودة عن تلك المعلنة في ولايات قضائية أخرى وفق معايير مختلفة. (7) يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية لشركة Vale Base Metals على أساس ملكية 100%. تمتلك شركة .Vale S.A حصة قدرها 90%، بينما تمتلك شركة Manara Minerals النسبة المتبقية البالغة 10%.

الموارد المعدنية للبلاديوم اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجات بالغرام لكل طن متري جاف)

كما في 31 ديسمبر 2025 كما في 31 ديسمبر 2024 الفئة الحمولة

(مليون طن) الدرجة (غرام/طن) المعدن (مليون أونصة) الحمولة

(مليون طن) الدرجة (غرام/طن) المعدن (مليون أونصة) الموارد المعدنية











الموارد المعدنية المُقاسة 18.8 0.41 0.2 12.8 1.56 0.6 الموارد المعدنية المُشار إليها 56.1 0.84 1.5 55.5 0.81 1.4 إجمالي الموارد المعدنية

المُقاسة والمُشار إليها 74.9 0.73 1.8 68.3 0.95 2.0 الموارد المعدنية المُستنتجة 104.0 0.77 2.6 46.9 0.70 1.1

(1) يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية باستثناء تلك الموارد التي تم تحويلها إلى احتياطيات معدنية. الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجة بالغرام لكل طن متري جاف. والنقطة المرجعية لتقدير الموارد المعدنية هي في موقعها الطبيعي. (2) تم تحديد احتمالات الاستخراج الاقتصادي للموارد المعدنية بناءً على أسعار تتراوح ما بين 925 و1,450 دولارًا أمريكيًا للأونصة للبلاديوم، وذلك حسب المنجم. وترتبط اختلافات الأسعار بين المناجم بتوقيت إعداد التقديرات المرتبطة بها. (3) تشمل الموارد المعدنية في سادبوري مواد من مناطق مختارة داخل مناجم كولمان، وكوبر كليف (بما في ذلك مشروع حفرة كوبر كليف) وكريتون، وستوبي، وغارسون، وتوتن، بالإضافة إلى مشروع امتداد نيكل ريم الجنوبي (المعروف سابقًا باسم فيكتور)، ورواسب إيلا كابري وبليزارد. (4) يتم حساب كمية البلاديوم المَحويّ (مليون أونصة) من خلال ضرب الكمية (بالملايين من الأطنان الجافة المترية) في درجة تركيز البلاديوم (غرام/طن) ثم القسمة على 31.10348 غرامًا لكل أونصة ترويسية. (5) تم تقريب الأرقام. (6) قد تختلف الموارد المعدنية المعلنة من حيث الكمية أو الجودة عن تلك المعلنة في ولايات قضائية أخرى وفق معايير مختلفة. (7) يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية لشركة Vale Base Metals على أساس ملكية 100%. تمتلك شركة .Vale S.A حصة قدرها 90%، بينما تمتلك شركة Manara Minerals النسبة المتبقية البالغة 10%.

الموارد المعدنية للذهب اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (الحمولة بملايين الأطنان الجافة المترية. الدرجات بالغرام لكل طن متري جاف)

كما في 31 ديسمبر 2025 كما في 31 ديسمبر 2024 الفئة الحمولة

(مليون طن) الدرجة (غرام/طن) المعدن (مليون أونصة) الحمولة

(مليون طن) الدرجة (غرام/طن) المعدن (مليون أونصة) الموارد المعدنية











الموارد المعدنية المُقاسة 794.0 0.19 4.8 868.9 0.18 5.0 الموارد المعدنية المُشار إليها 3599.9 0.31 35.4 3229.3 0.32 33.1 إجمالي الموارد المعدنية

المقاسة والمُشار إليها 4393.8 0.28 40.2 4098.3 0.29 38.1 الموارد المعدنية المُستنتجة 2427.5 0.23 17.6 2185.1 0.23 16.2

(1) يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية باستثناء تلك الموارد التي تم تحويلها إلى احتياطيات معدنية. والنقطة المرجعية لتقدير الموارد المعدنية هي في موقعها الطبيعي. (2) تم تعديل الموارد المعدنية لتعكس ملكيتنا بنسبة 80% لمشروع أونتو. (3) تم تحديد احتمالات الاستخراج الاقتصادي للموارد المعدنية بناءً على أسعار تتراوح ما بين 1,000 و2,300 دولارًا أمريكيًا للأونصة للذهب، وذلك حسب كل منجم. وترتبط اختلافات الأسعار بين المناجم بتوقيت إعداد التقديرات المرتبطة بها. (4) تشمل الموارد المعدنية في سادبوري مواد من مناطق مختارة داخل مناجم كولمان، وكوبر كليف (بما في ذلك مشروع حفرة كوبر كليف) وكريتون، وستوبي، وغارسون، وتوتن، بالإضافة إلى مشروع امتداد نيكل ريم الجنوبي (المعروف سابقًا باسم فيكتور)، ورواسب إيلا كابري وبليزارد. (5) تشمل الموارد المعدنية في سوسيجو مواد من مشاريع سيكويرينيو (بما في ذلك بيستا وفيز 07) وكريستالينو وماتا 2 وباكابا وباراو و118 وكريستالينو 88 وبوراتشودو وماتا 1 وسوسيجو يو جي وفيسكوندي، بالإضافة إلى مخزون تي تي اكس. (6) مشروع فورناس هو اتفاقية اكتساب تدريجي للحصة بين VBM وشركة Ero Copper Corp.، تتيح لـ Ero Copper الحصول على حصة 60% في المشروع عند استكمال ثلاث مراحل من العمل تؤدي إلى إعداد دراسة جدوى نهائية. ويتم الإبلاغ عن تقدير الموارد المعدنية على أساس في موقعها الطبيعي دون احتساب أي تخفيف تعديني تشغيلي أو مخطط له أو داخلي، ودون تطبيق عوامل استرداد التعدين. (7) يتم حساب كمية الذهب المَحويّ (مليون أونصة) من خلال ضرب الكمية (بالملايين من الأطنان الجافة المترية) في درجة تركيز الذهب (غرام/طن) ثم القسمة على 31.10348 غرامًا لكل أونصة ترويسية. (8) تم تقريب الأرقام. (9) قد تختلف الموارد المعدنية المعلنة من حيث الكمية أو الجودة عن تلك المعلنة في ولايات قضائية أخرى وفق معايير مختلفة. (10) يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية لشركة Vale Base Metals على أساس ملكية 100%. تمتلك شركة Vale S.A. حصة قدرها 90%، بينما تمتلك شركة Manara Minerals النسبة المتبقية البالغة 10%.

البرازيل – تحديث منطقة كاراجاس للنحاس

ملخص خطة الاستكشاف في البرازيل لعام 2026

في منطقة كاراجاس للنحاس، تعمل شركة VBM على زيادة وتيرة الحفر الاستكشافي في المناطق القائمة باستخدام الحفر الماسي لتتجاوز 120,000 مترًا في عام 2026، مع التركيز على توسيع وترقية الموارد المعدنية للنحاس بالقرب من العمليات والبنية التحتية الحالية.

تتركز أعمال الحفر في عدد من الأصول الرئيسية القائمة، بما في ذلك سوسيجو وباكابا وكريستالينو وسالوبو وباولو أفونسو وأليماو، مع هدف رئيسي يتمثل في تحويل التمعدن إلى موارد ذات درجة ثقة أعلى، وإطالة العمر التشغيلي للمناجم، ودعم خيارات التوسع والتعدين تحت الأرض. وهذا الجهد الاستكشافي واسع النطاق والمتكامل هو أساس خطة النمو طويلة الأجل للنحاس لدى VBM في واحدة من أكثر مناطق النحاس عالميًا من حيث الإمكانات والبنية التحتية المتقدمة.

أبرز نتائج الاستكشاف في البرازيل لعام 2025 وإستراتيجية 2026

المنطقة الجنوبية (مجمع سوسيجو، باكابا، كريستالينو)

أبرز نتائج الموارد والاحتياطيات المعدنية (MRMR) لعام 2025

خلال عام 2025، أسفرت النتائج الإيجابية لعمليات الحفر التحويلي في رواسب سيكويرينيو وماتا عن تحديد امتدادات أعمق للتمعدن باتجاه الأسفل، وهي امتدادات ذات صلة بعمليات تعدين مستقبلية تحت الأرض، مما أدى إلى زيادة في الموارد المعدنية. وقد تحقق إنجاز مهم من خلال إضافة احتياطيات معدنية جديدة للتعدين السطحي في راسب باكابا، والذي يُعد مساهمًا رئيسيًا في إستراتيجية نمو المنطقة الجنوبية. ارتفع إجمالي الموارد المعدنية في المنطقة الجنوبية، بما في ذلك الموارد المُستنتجة، بنسبة 26% ليصل إلى 7.3 مليون طن من النحاس المَحويّ، مع إضافة احتياطيات معدنية إضافية تبلغ 0.8 مليون طن (نمو بنسبة 119% مقارنة بعام 2024).

أبرز نتائج الاستكشاف لعام 2025 وخطة 2026

تظل منطقة كاراجاس ركيزة أساسية في إستراتيجية نمو النحاس لدى VBM، حيث توفر عمرًا تشغيليًا طويلًا للمناجم وإمكانات توسع قابلة للتطوير، إلى جانب فرص نمو في الاستكشاف ضمن المناطق القائمة مدعومة ببنية تحتية منخفضة التكلفة. في مجمع سوسيجو التعديني، أنجزت VBM نحو 31,000 مترًا من أعمال الحفر في عام 2025، مستهدفة التمعدن الأعمق أسفل حُفر سيكويرينيو وسوسيجو وماتا، بالإضافة إلى اختبار استمرارية المناطق عالية التركيز التي يُعتقد أنها تدعم إمكانية التعدين تحت الأرض. وقد أكدت أعمال الحفر في حفرة سيكويرينيو استمرار تمعدن النحاس-الذهب إلى أعماق كبيرة أسفل القاع الحالي للحفرة.

وأظهرت نتائج الحفر عدة تقاطعات طويلة وعالية الجودة، مما يؤكد استمرارية رأسية قوية للنظام المعدني، ومن أبرزها:

264 مترًا بنسبة 1.25% نحاس بدءًا من عمق 345 مترًا، بما في ذلك 18 مترًا بنسبة 2.29% نحاس من عمق 401 متر و19 مترًا بنسبة 2.08% نحاس من عمق 490 مترًا (بئر الحفر (SEQ-FD00051

126 مترًا بنسبة 1.79% نحاس، بما في ذلك 40 مترًا بنسبة 2.32% نحاس من عمق 676 مترًا و20 مترًا بنسبة 3.42% نحاس من عمق 749 مترًا (بئر الحفر ( SEQ-FD000-48

92 مترًا بنسبة 2.65% نحاس بدءًا من عمق 873.40 مترًا، بما في ذلك 22 مترًا بنسبة 4.08% نحاس من نفس العمق و42 مترًا بنسبة 2.91% نحاس من عمق 924 مترًا (بئر الحفر (SEQ-FD00050-1

تشير هذه النتائج إلى دعم التقدم في تطوير مفاهيم التعدين تحت الأرض أسفل عمليات الحفر المفتوحة الحالية.

أظهرت أعمال الحفر الاستكشافي في باكابا وكريستالينو خلال عام 2025 مزيدًا من تحديد وتوسيع مناطق التمعدن، من خلال تقاطع تمعدن من نوع رواسب أكاسيد الحديد والنحاس والذهب (IOCG) الخاص بمنطقة كاراجاس، مما يؤكد إمكاناتهما القوية للنمو كرواسب تابعة ضمن منطقة كاراجاس للنحاس التابعة لـ VBM.

في باكابا، أنجزت VBM حوالي 8,300 مترًا من الحفر، مستهدفة التمعدن الأعمق أسفل حدود تصميم الموارد الحالية للحفرة المفتوحة. وشملت النتائج تقاطعات مثل:

44 مترًا بنسبة 1.56% نحاس بدءًا من عمق 210 مترًا، بما في ذلك 9 أمتار بنسبة 2.56% من عمق 216 مترًا و7 أمتار بنسبة 2.96% نحاس (بئر الحفر BCB-BACD-DH00285 )

32.0 مترًا بنسبة 1.43% نحاس، بما في ذلك 8.2 مترًا بنسبة 3.57% نحاس (بئر الحفر BCB-BACD-DH00291 )

ومن المخطط تنفيذ برنامج حفر إضافي بطول 30,000 مترًا في عام 2026 لتمديد التمعدن على طول الامتداد (في القطاعين الغربي والشمالي)، وعلى أعماق أكبر (في القطاعين الجنوبي والجنوبي الغربي)، بالإضافة إلى ترقية تصنيف الموارد. ومن المتوقع أن توفر هذه النتائج معلومات أساسية لدعم توسعة الحفرة المفتوحة.

في كريستالينو، أنجزت VBM حوالي 4,100 مترًا من الحفر بهدف ترقية تصنيف الموارد واستكشاف التمعدن الأعمق أسفل حدود الحفرة المفتوحة الحالية (القطاع الغربي). وشملت النتائج تقاطعات مثل:

80.0 مترًا بنسبة 0.80% نحاس بدءًا من عمق 123 مترًا، بما في ذلك 18 مترًا بنسبة 1.60% من نفس العمق 123 مترًا

55 مترًا بنسبة 0.76% نحاس من عمق 390 مترًا، بما في ذلك 13 مترًا بنسبة 1.05% نحاس من عمق 432 مترًا

75 مترًا بنسبة 1.34% نحاس من عمق 596 مترًا، بما في ذلك 11 مترًا بنسبة 2.71% نحاس من عمق 609 مترًا (بئر الحفر CRT-CRTS-DH00001 )

ومن المخطط تنفيذ برنامج حفر إضافي بطول 16,000 مترًا في عام 2026، مقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: (1) الشرق – 3,600 مترًا لترقية تصنيف الموارد؛ (2) الشمال – 3,900 مترًا لتمديد التمعدن على طول الامتداد؛ (3) الغرب – 8,500 مترًا تستهدف مناطق عالية التركيز في الأعماق أسفل نموذج الحفرة المفتوحة الحالي. وستوفر هذه النتائج معلومات أساسية لدعم توسعة الحفرة المفتوحة، نظرًا لأن الأجسام الخام لا تزال مفتوحة باتجاه العمق.

المنطقة الشمالية (باولو أفونسو وبي بي جي وفورناس)

أبرز نتائج الموارد والاحتياطيات المعدنية (MRMR) لعام 2025

خلال عام 2025، أسفرت النتائج الإيجابية من حفر التحويل (Conversion Drilling) في منجم باولو أفونسو تحت الأرض وفورناس عن إضافة كبيرة إلى الموارد المعدنية. وقد ارتفع إجمالي الموارد المعدنية في المنطقة الشمالية، بما في ذلك الموارد المُستنتجة، بنسبة 5% ليصل إلى 11.4 مليون طن من النحاس المَحويّ. ولا يتم حاليًا الإفصاح عن أي احتياطيات معدنية للمنطقة الشمالية، نظرًا لأن المشاريع لا تزال قيد التطوير.

أبرز نتائج الاستكشاف لعام 2025 وخطة 2026

في باولو أفونسو، أنجزت VBM حوالي 32,000 مترًا من أعمال الحفر في عام 2025، مستهدفة التمعدن الأعمق أسفل حدود الموارد الحالية للحفرة المفتوحة، بالإضافة إلى اختبار استمرارية المناطق عالية التركيز التي يُعتقد أنها تدعم إمكانية التعدين تحت الأرض.

وشملت النتائج تقاطعات مثل:

162 مترًا بنسبة 1.05% نحاس بدءًا من عمق 613 مترًا، بما في ذلك 39 مترًا بنسبة 3.15% نحاس من عمق 711 مترًا (بئر الحفر PUG-PASU-DH00384 )

107.8 مترًا بنسبة 2.03% نحاس من عمق 622.90 مترًا، بما في ذلك 22 مترًا بنسبة 6.13% نحاس من عمق 631 مترًا و10.95 مترًا بنسبة 2.73% نحاس من عمق 676.45 مترًا (بئر الحفر PUG-PASU-DH00388 )

216 مترًا بنسبة 0.99% نحاس من عمق 474 مترًا، بما في ذلك 31 مترًا بنسبة 3.24% نحاس من عمق 624 مترًا (بئر الحفر PUG-PASW-DH00114 )

89 مترًا بنسبة 1.72% نحاس من عمق 353 مترًا، بما في ذلك 44.25 مترًا بنسبة 2.77% نحاس من عمق 355 مترًا (بئر الحفر PUG-PAGR-DH00215 )

تؤكد هذه النتائج الاستمرارية الرأسية للنظام المعدني وتدعم التقدم في تطوير مفاهيم التعدين تحت الأرض.

ومن المخطط تنفيذ برنامج حفر إضافي بطول 20,000 مترًا في عام 2026 لتمديد التمعدن على طول الامتداد وفي الأعماق، وترقية تصنيف الموارد، ودعم دراسات تطوير منجم تحت الأرض.

سالوبو

أبرز نتائج الموارد والاحتياطيات المعدنية (MRMR) لعام 2025

انخفضت الاحتياطيات المعدنية في سالوبو نتيجة الاستنزاف لتصل إلى إجمالي 6.1 مليون طن من النحاس المَحويّ، بينما انخفضت الموارد المعدنية الإجمالية (بما في ذلك الموارد المُستنتجة) بشكلٍ طفيف لتصل إلى 3.9 مليون طن من النحاس المَحويّ، وذلك نتيجة تعديل الأسعار. ويُعد نمو الاحتياطيات المعدنية في سالوبو محدودًا حاليًا بسبب القدرة الاستيعابية لمنشآت التخلص من المخلفات (Tailings) القائمة.

أبرز نتائج الاستكشاف لعام 2025 وخطة 2026

لم يتم تنفيذ أي أعمال حفر استكشافي في عام 2025 في سالوبو.

في عام 2026، من المخطط تنفيذ برامج حفر بطول 15,000 مترًا، تستهدف التمعدن الأعمق في كلٍ من القطاعين الشمالي الغربي (NW) والجنوبي الشرقي (SE) من المكمن. وسيتم تخصيص 10,000 مترًا لترقية تصنيف الموارد في المنطقة الواقعة بين حدود حفرة الموارد الحالية وحدود حفرة الاحتياطيات. كما يُخطط لتنفيذ 5,000 مترًا إضافية أسفل الموارد الحالية للحفرة المفتوحة لتقييم استمرارية التمعدن عالي التركيز في العمق واختبار الممرات الهيكلية العميقة. ومن المتوقع أن توفر هذه النتائج معلومات أساسية لدعم إمكانية التعدين تحت الأرض.

أليماو

أبرز نتائج الموارد والاحتياطيات المعدنية (MRMR) لعام 2025

في عام 2025، أدت التغييرات في طريقة التعدين المخططة في أليماو بدايةً من التعدين بالانهيار تحت المستويات إلى التعدين بالغَرف تحت المستويات، بالإضافة إلى إضافة رواسب تابعة، إلى زيادة بنسبة 25% في إجمالي الموارد المعدنية (بما في ذلك الموارد المُستنتجة) لتصل إلى 3.0 مليون طن من النحاس المَحويّ.

أبرز نتائج الاستكشاف لعام 2025 وخطة 2026

لم يتم تنفيذ أي أعمال حفر استكشافي في أليماو خلال عام 2025. وقد ركزت الأنشطة خلال العام على إعادة التفسير الجيولوجي والتخطيط الفني، بما في ذلك مراجعة البيانات الحالية، وتحسين النماذج الجيولوجية، وتقييم فرص ترقية تصنيف الموارد وتحديد الإمكانات الكاملة لنمو المشروع.

في عام 2026، تخطط VBM لبدء أعمال الحفر الاستكشافي في الربع الثاني (Q2)، مع استهداف كلٍ من جسم الخام الرئيسي في أليماو والمناطق التابعة. وقد تم تصميم البرنامج بهدف تعزيز الثقة الجيولوجية، واختبار امتدادات التمعدن المعروفة، ودعم نمو الموارد مستقبلًا ودراسات تطوير المشروع.

كندا – تحديث المناطق متعددة المعادن

أونتاريو/سادبوري

أبرز نتائج الموارد والاحتياطيات المعدنية (MRMR) لعام 2025

في منطقة سادبوري، أسفرت أعمال الحفر الإضافية وإعادة الهندسة عن زيادة إجمالي الموارد المعدنية (بما في ذلك الموارد المُستنتجة) إلى 1.7 مليون طن من النحاس المَحويّ و1.4 مليون طن من النيكل المَحويّ. وبلغ إجمالي الاحتياطيات المعدنية بنهاية العام 1.1 مليون طن من النحاس المَحويّ و1.0 مليون طن من النيكل المَحويّ.

أبرز نتائج الاستكشاف لعام 2025 وخطة 2026

وقد حققت أعمال الاستكشاف وحفر تحويل الموارد إلى احتياطيات خلال عام 2025 نتائج مهمة عبر عمليات VBM في أونتاريو، حيث أكدت استمرارية التمعدن بالقرب من المناجم القائمة، وامتداداته في العمق، بالإضافة إلى إمكانات نمو طويلة الأجل للتعدين تحت الأرض.

منجم توتن

شهدت أعمال الحفر الماسي الاستكشافي في منجم توتن أداءً قويًا، حيث تم إنجاز حوالي 55,000 مترًا من الحفر خلال عام 2025.

وأكدت أعمال الحفر في المنطقة 238 الامتداد الشمالي لتمعدن النحاس عالي التركيز عند مستوى 1250، بما في ذلك:

12.5 مترًا بدرجة 1.49% نحاس و4.5 غ/طن معادن ثمينة ( TPM ) (بئر الحفر BH#1474810 ) على عمق يقارب 500 مترًا

أكدت أعمال الحفر في جسم الخام 215 (OB) الامتداد الجنوبي لتمعدن النحاس والمعادن الثمينة عالي التركيز عند مستوى 4150، بما في ذلك تقاطعات بطول 6 أمتار بدرجة 2.06% نحاس و7.08 غ/طن معادن ثمينة (TPM) (بئر الحفر BH#1465460) على عمق يقارب 1,250 مترًا. وتعزز هذه النتائج إمكانات التوسع طويل الأجل للتعدين تحت الأرض في منجم توتن.

وسيستمر التركيز على تحويل الموارد إلى احتياطيات وإطالة العمر التشغيلي للمنجم، مع إعطاء الأولوية في عام 2026 لأعمال الحفر القريبة من البنية التحتية والحفر في الأعماق، بهدف ترقية الموارد المعدنية، وتعزيز الثقة في مناطق تخطيط التعدين، وإطالة عمر المنجم.

ومن المقرر تنفيذ حوالي 40,900 مترًا من الحفر تستهدف امتدادات النحاس - النيكل فوق مستوى البنية التحتية في أجسام الخام 215 و230 و238، وذلك استكمالًا للنتائج الإيجابية لعام 2025 بين جسمي الخام 238 و260 في العمق (من مستوى 1250)، بالإضافة إلى النتائج المشجعة من المنطقة الجنوبية الرئيسية التي تم الوصول إليها عبر نفق الاستكشاف عند مستوى 4050. كما ستدعم أعمال الحفر المستمرة عبر الأجسام الخام الرئيسية العليا والوسطى والسفلى مزيدًا من ترقية التصنيف ودمجها ضمن النماذج الجيولوجية ونماذج الموارد المحدثة.

منجم كولمان

وقد تم تنفيذ برنامج حفر قوي بحوالي 47,000 مترًا من الحفر الماسي الاستكشافي خلال عام 2025، يجمع بين الاستكشاف تحت الأرض وعلى السطح، لدعم كلٍ من تخطيط التعدين على المدى القصير ونمو الموارد على المدى الطويل.

وتم تحقيق نجاح استكشافي بالقرب من البنية التحتية، حيث أكدت أعمال الاستكشاف تحت الأرض وعلى السطح امتدادات وترابط التمعدن في جسم الخام الشرقي (EOB) وجسم الخام 148 والمنطقة رقم 4 باتجاه أعلى الميل والاتصال بين جسم الخام 148 – 153، مما يعزز إمكانات نمو الموارد منخفضة التكلفة بالقرب من البنية التحتية.

كما تم توسيع نطاق الاستكشاف، خاصة في جسم الخام الشرقي (EOB) والمنطقة رقم 4 باتجاه أعلى الميل. حيث تجاوزت أعمال الحفر السطحي الخطط الأولية بسبب النتائج القوية، مع نجاح في توسيع التمعدن في العمق وعلى طول الامتداد. تشمل التقاطعات التمثيلية في جسم الخام الشرقي (EOB) ما يلي:

41 مترًا بدرجة 1.62% نيكل و0.54% نحاس (بئر الحفر BH147395-J ) على عمق يقارب 800 مترًا، و59 مترًا بدرجة 1.03% نيكل و0.32% نحاس (بئر الحفر BH1494220 ) على عمق يقارب 1,250 مترًا

كما أظهرت تقاطعات عالية القيمة إضافية في الجزء السفلي من جسم الخام 148:

10.9 مترًا بدرجة 0.64% نيكل و3.09% نحاس و5.7 غ/طن معادن ثمينة ( TPM ) (بئر الحفر BH1478540 ) على عمق 1,500 مترًا

وفي منطقة قنوات الخام الغربية/جسم الخام الغربي، أظهرت النتائج:

17.7 مترًا بدرجة 2.99% نيكل و0.52% نحاس (بئر الحفر BH1478410 ) على عمق يقارب 1,750 مترًا

وتتمثل التوجيهات لعام 2026 في تنفيذ حوالي 41,000 مترًا من الحفر مع التركيز على النمو عالي الثقة بالقرب من المناجم، مع إعطاء الأولوية للحفر فوق وحول البنية التحتية لدعم تحسين خطة المنجم، وتعزيز الثقة في الموارد، وإمكانية إضافة احتياطيات معدنية جديدة. كما سيستمر تطوير نظام جسم الخام 170 من خلال أعمال حفر متابعة في أجسام الخام 170 العليا والوسطى والسفلى، مع التركيز على تمديد استمرارية المناطق في الأعماق. من المخطط تنفيذ أعمال حفر إضافية في جسم الخام الشرقي (EOB) وجسم الخام 148 والمنطقة رقم 4 باتجاه أعلى الميل وجسم الخام الرئيسي (MOB) 4، وذلك لمزيد من تحديد نطاق التمعدن واختبار امتداداته على طول الاتجاه (Strike) وفي اتجاه الميل السفلي (Down-Dip).

منجم كريتون

تم تنفيذ حوالي 61,000 مترًا من الحفر الماسي خلال عام 2025 عبر أهداف الاستكشاف القريبة من السطح وداخل المنجم، مما عزز مكانة كريتون كأصل تعدين تحت الأرض يتمتع بعمر تشغيلي طويل ومستوى عالٍ من الثقة.

وشملت أعمال الحفر التحويلي والحفر التوسعي في مناطق 402/هورن وجيرترود ويست في الجزء العلوي من منجم كريتون تقاطعات مثل:

47 مترًا بدرجة 1.15% نيكل و0.55% نحاس (بئر الحفر BH1402770 ) على عمق يقارب 500 مترًا

34 مترًا بدرجة 1.55% نيكل و0.68% نحاس (بئر الحفر BH1402700 ) على عمق يقارب 1,000 مترًا

أكدت أعمال الحفر استمرارية قوية للتمعدن وإمكانات امتداده باتجاه الميل السفلي، مما يدعم تقدم عدة أهداف استكشافية نحو تصنيف الموارد المعدنية المُستنتجة. أظهرت أعمال الحفر التوسعي من الجسم خام 300 نتائج بلغت 12.5 مترًا بدرجة 3.70% نيكل و2.60% نحاس مع 6.8 غ/طن معادن ثمينة (TPM) (بئر الحفر BH1475050)، مما يدعم توسّع الموارد باتجاه الغرب وفي العمق.

تم تحسين أو ترقية عدة أهداف استكشافية خلال عام 2025، لا سيما على امتداد اتجاهات جسم الخام 402/هورن وجيرترود ويست، مما ساهم في تعزيز استمرارية الموارد في الجزء العلوي من منجم كريتون، وكذلك في جسم الخام 300، بما يدعم خط أنابيب الموارد على المدى المتوسط إلى الطويل لمنجم كريتون.

وتركّز توجيهات الاستكشاف لعام 2026 على تنفيذ حوالي 31,500 مترًا من الحفر بالقرب من المناجم وفوق البنية التحتية، بهدف زيادة نمو الموارد، وتعزيز مرونة عمليات التعدين، وإطالة عمر المنجم، وزيادة كمية الخام القابل للاستخراج لكل متر رأسي.

إيلا – كابري

استهدفت أعمال الحفر خلال عام 2025 منطقتي إيلا (من نوع رواسب النيكل عند التماس) وكابري (من نوع رواسب النحاس في الحائط السفلي)، مع التركيز على تنمية موارد النحاس – النيكل حول مناطق التمعدن المعروفة. بلغ إجمالي الحفر 9,626 مترًا في إيلا و8,326 مترًا في كابري.

وقد تم تأكيد وجود تمعدن مهم من النحاس – النيكل والمعادن الثمينة في الحائط السفلي (Footwall)، مع تقاطع عدة فترات معدنية خارج حدود الموارد الحالية. وأظهرت أعمال الحفر مناطق ضيقة ولكن ذات قيمة عالية جدًا، مع مستويات مرتفعة من المعادن الثمينة (TPM)، مما يبرز الحائط السفلي كمجال معدني متميز وعالي القيمة، ومن أبرز النتائج:

15.2 مترًا بدرجة 0.95% نيكل و1.30% نحاس و7.9 غ/طن معادن ثمينة ( TPM ) (بئر الحفر BH1480460 )

7.9 مترًا بدرجة 2.21% نيكل و2.17% نحاس و3.12 غ/طن معادن ثمينة ( TPM ) (بئر الحفر BH1480260 )

وفي عام 2026، ستركز أعمال الحفر على تنمية الموارد المعدنية المعروفة في منطقة إيلا كابري. ومن المخطط تنفيذ حوالي 30,000 مترًا من الحفر، مع التركيز على استمرار نمو موارد النحاس – النيكل، من خلال اختبار إضافي لإمكانات النحاس في الحائط السفلي في إيلا، بدعم من استهداف جيوفيزيائي متقدم.

منجم كوبر كليف

شهد المنجم تنفيذًا قويًا لأعمال الحفر عبر مجموعة واسعة من الأصول. تم إنجاز حوالي 48,000 مترًا من الحفر الاستكشافي خلال عام 2025، جميعها تحت الأرض، لدعم الاستكشاف وتطوير المشاريع لعدة أجسام خام في كلٍ من المناجم الشمالية والجنوبية.

ظل الحفر أسفل جسم الخام 810 محورًا رئيسيًا للاستكشاف، مع استهداف الامتدادات أسفل وشمال الموارد المعدنية الحالية. كما ساهمت استراتيجيات الحفر المُحدّثة في عام 2025 في تحسين دقة الاستهداف وكثافة الحفر، ومن المتوقع أن تسهم النتائج بشكلٍ ملموس في إضافة موارد مستقبلية. وشهدت برامج الاستكشاف نشاطًا ملحوظًا في أجسام الخام 850 و114 و120 و100 و900 و890/885، مما أدى إلى توسيع قاعدة الأهداف الاستكشافية وتحسين الفهم الجيولوجي لتمعدن النحاس – النيكل المرتبط بإزاحات كوبر كليف.

كما أسفرت مراجعة شاملة للبيانات التاريخية والحديثة عن تحديد عدة أهداف استكشافية جديدة أو محسّنة، مما يبرز الإمكانات الكبيرة على مستوى المنطقة (Camp-Scale) لتمعدن النحاس – النيكل – المعادن الثمينة بالقرب من البنية التحتية الحالية.

في عام 2026، سيستمر التركيز على الحفر القريب من المناجم والحفر في الأعماق، بهدف تحويل الأهداف الاستكشافية والموارد المُستنتجة إلى موارد ذات درجة ثقة أعلى. ويظل جسم الخام 810 هدفًا رئيسيًا. وستركّز أعمال الحفر المستمرة على تحسين فهم العوامل الليثولوجية والبنيوية أسفل جسم الخام 810، مع توقع تحديث نموذج الموارد المعدنية ليشمل نتائج حملات الحفر من 2023 إلى 2025. تشمل تقاطعات آبار الحفر التمثيلية ما يلي:

7.4 مترًا بدرجة 1.30% نيكل و1.03% نحاس و1.9 غ/طن معادن ثمينة ( TPM ) (بئر الحفر 1451760) ضمن جسم الخام 810، مما يعكس استمرار الإمكانات الاستكشافية

كما سيُركّز تطوير أجسام الخام عالية القيمة 850 و120 و900 و890/885 على زيادة كثافة الحفر، وفهم ترابط الأجسام الخام، ودفعها نحو تصنيف الموارد ودعم التخطيط المستقبلي للمنجم.

وسيُركّز برنامج الاستكشاف لعام 2026 على نمو الموارد بالقرب من البنية التحتية في الأجسام الخام 810 و850 و178، بهدف إطالة عمر المنجم، وتعزيز مرونة الإنتاج، وترسيخ دور منجم كوبر كليف كمساهم طويل الأجل في إنتاج النحاس – النيكل ضمن عمليات VBM في أونتاريو.

منجم غارسون

تم تنفيذ حوالي 42,800 مترًا من الحفر الماسي خلال عام 2025. وشهدت الأعمال تركيزًا متوازنًا بين منطقة رامب والمنجم الرئيسي، حيث تقدمت برامج الحفر في الأجسام الخام المرتبطة برامب (مثل جسم الخام 13 والحائط العلوي رقم 11 وجسم الخام 360)، بالإضافة إلى أهداف المنجم الرئيسي، بما يدعم تخطيط المنجم وتعزيز الثقة في الموارد والنمو طويل الأجل.

وأكدت أعمال الحفر وجود تمعدن عالي التركيز من النحاس – النيكل بالقرب من السطح ضمن جسم الخام 360 في منطقة رامب، مع تقاطعات مثل:

10 أمتار بدرجة 4.0% نيكل و2.8% نحاس و10.4 غ/طن معادن ثمينة ( TPM ) (بئر الحفر BH1481620 )

20 مترًا بدرجة 0.9% نيكل و0.8% نحاس و9.1 غ/طن معادن ثمينة ( TPM ) (بئر الحفر BH1481680 )

كما استهدفت أعمال الحفر في المنجم الرئيسي أجسام الخام 4 شير و5 شير، خاصة امتداداتها الغربية، مع نتائج إيجابية تشمل:

7.0 أمتار بدرجة 2.0% نيكل و1.40% نحاس و1.9 غ/طن معادن ثمينة ( TPM ) (بئر الحفر BH1481040 )

13.0 مترًا بدرجة 1.15% نيكل و1.1% نحاس (بئر الحفر BH1481330 )

وأدت هذه النتائج إلى تنفيذ مسوحات جيوفيزيائية باستخدام تقنية UTEM بهدف تحسين دقة الاستهداف وزيادة الثقة في الاستمرارية البنيوية.

في عام 2026، يشمل تجدد زخم الاستكشاف تنفيذ أعمال استكشاف سطحي تستهدف الامتدادات العليا لمناطق 1 شير و3 شير بالقرب من رامب، إلى جانب أعمال استكشاف تحت الأرض في جسمي الخام 13 و11.

كما ستتقدم أعمال الحفر تحت الأرض في المنجم الرئيسي عبر منطقة 4 شير الجزء العلوي الغربي، مع التوسع شرقًا وغربًا، استنادًا إلى نتائج 2025 والتفسيرات الجيوفيزيائية المشجعة.

وسيتم تحديث نماذج الكتل في عام 2026 بناءً على تفسيرات الحفر الجديدة، وبما يتماشى مع خطة عمر المنجم لعام 2026، لدعم تحويل الإمكانات الاستكشافية إلى موارد قابلة للتعدين بشكلٍ منضبط.

ملخص خطة الاستكشاف في أونتاريو لعام 2026

تتوقع شركة VBM تنفيذ حوالي 195,000 مترًا من الحفر الاستكشافي عبر محفظتها في أونتاريو خلال عام 2026، مع تركيز قوي على الحفاظ على إنتاج النحاس والنيكل وزيادته من خلال برامج الحفر في المناطق القائمة وفوق البنية التحتية. وتوفر منطقة أونتاريو للنيكل بيئة من الدرجة الأولى للاستثمار، إلى جانب بنية تحتية واسعة قائمة وإمكانات كبيرة للاكتشاف على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى فرص إطالة العمر التشغيلي للمناجم.

خليج فويسي

أبرز نتائج الموارد والاحتياطيات المعدنية (MRMR) لعام 2025

في خليج فويسي، أسفرت أعمال الحفر الإضافية عن تمديد رواسب ريد بروك والأعماق الشرقية، مما أدى إلى زيادة إجمالي الموارد المعدنية بما في ذلك الموارد المُستنتجة إلى 0.2 مليون طن من النحاس المَحويّ و0.4 مليون طن من النيكل المَحويّ. وبلغ إجمالي الاحتياطيات المعدنية بنهاية العام 0.2 مليون طن من النحاس المَحويّ و0.5 مليون طن من النيكل المَحويّ.

أبرز نتائج الاستكشاف لعام 2025

ساهمت برامج الاستكشاف الحديثة في خليج فويسي على طول نظام القنوات (Conduit) وغرف الصهارة (Chamber System) في تمديد العمر التشغيلي للمنجم إلى حوالي عام 2039، مع بقاء الأجسام الخام التشغيلية مفتوحة في الأعماق. ومن المتوقع أن تدعم أعمال الحفر المستمرة، التي تستهدف امتدادات القنوات والبُنى الحابسة (Structural Traps)، مزيدًا من نمو الموارد وإمكانية تمديد عمر المنجم مستقبلًا لما بعد الخطة الحالية. ومن أبرز نتائج الحفر الأخيرة في ريد بروك ما يلي:

94.7 مترًا بدرجة 1.77% نيكل و0.69% نحاس و0.14% كوبالت من عمق 1,594 مترًا، بما في ذلك 58.9 مترًا من عمق 1,630.5 مترًا بدرجة 2.3% نيكل و0.9% نحاس و0.2% كوبالت (بئر الحفر VB251386 )

33.6 مترًا بدرجة 2.48% نيكل و1.06% نحاس و0.2% كوبالت من عمق 1,144.1 مترًا (بئر الحفر VB251387A ). وبشكلٍ إجمالي، تم إنجاز 85,679 مترًا من أعمال الحفر بنجاح

ريد بروك (الأقسام من 2 إلى 7)

أكدت أعمال الحفر الاستكشافي داخل وحول أقسام التعدين المخططة في ريد بروك إمكانات نمو الموارد، مع تقاطعات مثل:

58.9 مترًا من عمق 1,630.5 مترًا بدرجة 2.3% نيكل و0.9% نحاس و0.2% كوبالت (بئر الحفر VB251386 )

33.6 مترًا من عمق 1,144.1 مترًا بدرجة 2.5% نيكل و1.1% نحاس و0.2% كوبالت (بئر الحفر VB251387A )

21.3 مترًا من عمق 1,160.1 مترًا بدرجة 2.7% نيكل و1.3% نحاس و0.2% كوبالت (بئر الحفر VB251383 )

وتدعم هذه النتائج استمرارية وامتداد المناطق عالية التركيز، بالإضافة إلى التخطيط طويل الأجل لعمر المنجم.

ديسكفري هيل

أسفرت أعمال الحفر الاستكشافي أسفل الحفرة المفتوحة عن مزيد من تحديد الامتدادات تحت الأرض للتمعدن المعروف. وشملت تقاطعات آبار الحفر ما يلي:

14.5 مترًا من عمق 222.9 مترًا بدرجة 1.4% نيكل و1.0% نحاس و0.1% كوبالت (بئر الحفر VB251403 )

36.9 مترًا من عمق 239.1 مترًا بدرجة 1.1% نيكل و0.7% نحاس و0.1% كوبالت (بئر الحفر VB251432 )

وتعزز هذه النتائج الجدوى الاقتصادية للتحول من التعدين بالحفرة المفتوحة إلى التعدين تحت الأرض في جسم الخام ديسكفري هيل.

الأعماق الشرقية - منطقة القاطع الناري الشمالي

أسفرت أعمال الحفر التوسعي (Step-Out) عن تقاطع تمعدن مهم، مما يؤكد استمرارية التمعدن في الأعماق. وشملت أبرز التقاطعات:

15.1 مترًا من عمق 520.6 مترًا بدرجة 1.1% نيكل و1.0% نحاس و0.1% كوبالت (بئر الحفر VB251396 )

11.1 مترًا من عمق 616.4 مترًا بدرجة 1.0% نيكل و0.9% نحاس و0.1% كوبالت (بئر الحفر VB251359 )

وتؤكد هذه النتائج إمكانات التوسع داخل واحدة من أهم مناطق النمو الإستراتيجية في خليج فويسي.

كما تبرز نتائج عام 2025 نجاح VBM في استغلال الفرص القريبة من المناجم ودفع سيناريوهات التطوير تحت الأرض، بما يدعم استدامة إنتاج النحاس والنيكل في خليج فويسي على المدى الطويل.

خطة الاستكشاف والتوجيهات لعام 2026 – خليج فويسي

ستركز أعمال الاستكشاف لدى VBM في خليج فويسي خلال عام 2026 على تحسين خطة المنجم على المدى القريب وتعزيز نمو الموارد تحت الأرض على المدى الطويل. وترتكز الإستراتيجية على تنفيذ أعمال استكشاف مكثفة حول مناطق التعدين السطحية القريبة ومناطق الإنتاج قصيرة الأجل، بهدف تعزيز وتحسين خطة التعدين. كما تم إنشاء محطات استكشاف لتمكين الحفر المكثف بالقرب من جسم الخام في الأعماق الشرقية، مع استهداف المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من منطقة التمعدن الرئيسية، لدعم تصميم المنجم تحت الأرض على المدى الطويل ونمو الموارد.

ستشمل برامج الحفر لعام 2026 تنفيذ حوالي 48,695 مترًا من الحفر تحت الأرض لمواصلة تنمية الأهداف القريبة من المناجم في أجسام الخام ريد بروك وديسكفري هيل والأعماق الشرقية. كما ستتضمن أيضًا حوالي 26,500 مترًا من الحفر السطحي الاستكشافي لتطوير الأهداف القريبة من المناجم ودعم تحويل الموارد إلى احتياطيات.

