شركة Vale Base Metals تُؤمِّن مستقبل منجم مانيتوبا من خلال اتحادٍ جديدٍ سيستثمر ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي في حزام طومسون للنيكل

تورونتو, 20 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Vale Base Metals ("VBM") اليوم أنها ستتعاون مع ثلاث شركات لتأسيس اتحاد جديد من المُلّاك يستثمر ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي (280 مليون دولار كندي) لتأمين مستقبل تعدين النيكل والحفاظ على الوظائف في طومسون، بمانيتوبا.

ستقوم شركة Exiro Minerals Corp. ("Exiro")، وشركة Orion Resource Partners LP ("Orion")، وCanada Growth Fund Inc. ("CGF") بتأسيس شركة جديدة بالشراكة مع Vale Base Metals للاستثمار في مُجمَّع مناجم طومسون. وستمتلك Exiro وOrion وCGF نسبة 81.1% من الشركة الجديدة، بينما ستحوز VBM حصة أقلية تبلغ 18.9%.

سيُطلق على الشركة الجديدة اسم Exiro Nickel Company ("Exiro Nickel.").

كما وقّعت VBM اتفاقية شراء طويل الأجل لمركزات النيكل المُنتجة في مطحنة طومسون، للحفاظ على موقعها الإستراتيجي كأكبر منتج للنيكل في كندا.

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026، وذلك رهنًا باستيفاء شروط الإتمام المُعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية اللازمة. في حال الحصول على الموافقات اللازمة، ستكون هذه الصفقة بعد عملية المراجعة الإستراتيجية التي أطلقتها VBM لعمليات طومسون في يناير 2025. خلال الفترة الانتقالية، ستواصل VBM تحمّل المسؤولية التشغيلية اليومية لمُجمّع التعدين إلى حين إتمام الصفقة.

يُدرك الاتحاد قيمة الاستقرار الوظيفي في المنطقة، ويرى أن هذه الصفقة والاستثمار المصاحب لها يمثلان أفضل فرصة لضمان مستقبل تنافسي ومستدام للشركة الجديدة، وكذلك للموظفين والمجتمع المحلي الذين يعتمدون عليها. أكدت Exiro Nickel التزامها بإدارة عمليات طومسون بأعلى معايير السلامة والمسؤولية والاستدامة، مع الاستثمار في مستقبلها، مع احترام جميع الاتفاقيات القائمة مع أصحاب المصلحة المحليين والمجتمعات الأصلية.

يشمل مُجمّع مناجم طومسون منجمين عاملين تحت الأرض، ومصنع معالجة مجاور، إضافة إلى فرص استكشاف كبيرة على امتداد حزام طومسون للنيكل بطول 135 كيلومترًا، وهو مستودع يتمتع بإمكانات موارد كبيرة وتاريخ تعدين عريق يعود إلى عام 1956. في عام 2025، بلغ إنتاج طومسون 12.0 ألف طن متري من النيكل النهائي التابع لـ VBM، بزيادة قدرها 21.2% مقارنة بـ 9.9 ألف طن متري تم إنتاجها في عام 2024.

كانت المراجعة الإستراتيجية لعمليات طومسون جزءًا من عملية مستمرة لضمان القدرة التنافسية لمحفظة التعدين العالمية لدى VBM، ومنح عملياتها في مانيتوبا أفضل فرصة لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والمجتمع.

اقتباس من Shaun Usmar، الرئيس التنفيذي لشركة Vale Base Metals

"يؤمّن إعلان اليوم مستقبل التعدين في طومسون، وهو موقع يتمتع بموارد كبيرة وكفاءات بشرية متميزة، ويُعد جزءًا أساسيًا من التاريخ العريق للتعدين في شمال مانيتوبا".





"نحن نؤمن بالقيمة الإستراتيجية للنيكل ونفخر بأن نكون جزءًا من مستقبل طومسون الجديد".





"أنا فخور للغاية بما قدمته عملياتنا التعدينية للمنطقة على مدار الـ 60 عامًا الماضية، ويسعدني أن هذا الاستثمار الكبير الجديد سيساعد في إطلاق الإمكانات الكاملة للعملية، وتوفير الاستقرار والاستثمار طويل الأجل للمنشأة، وللعاملين، وللمجتمع المحلي".

اقتباس من Shastri Ramnath، الرئيسة التنفيذية لشركة Exiro Nickel

"تمثل هذه الصفقة إطلاق شركة كندية جديدة للنيكل. ويسعدنا أن نتحالف مع Vale Base Metals في هذا الاستحواذ، وأن نرحب بهم كمساهمين، وأن نتعاون مع القوى العاملة الماهرة للغاية في طومسون. ونتطلع إلى إدارة حزام طومسون للنيكل كأصل طويل العمر يمتد عبر أجيال متعددة".

اقتباس من Istvan Zollei، الشريك الإداري ورئيس الاستثمار في OMF لدى Orion Resource Partners

"إن شراكتنا مع Vale Base Metals و Exiro و Canada Growth Fund تجمع أطرافًا ذوي خبرة، وتعكس ثقتنا في جودة عمليات مانيتوبا، وتاريخها الممتد لـ 60 عامًا، وإمكانات نموها. ويتفق أعضاء الاتحاد على البناء على هذا الأساس المثبت، وتعزيز العمليات، وتوسيع أنشطة الاستكشاف عبر حزام طومسون للنيكل، مع دعم الوظائف عالية الجودة في مانيتوبا. وتتمتع Orion بسجل قوي في الاستثمارات القائمة على الشراكات في قطاع التعدين، ونتطلع إلى العمل مع الموظفين والمجتمعات المحلية والشركاء من السكان الأصليين لضمان تشغيل عمليات طومسون بأمان واستدامة وتنافسية لسنوات قادمة".

اقتباس من Yannick Beaudoin، الرئيس التنفيذي لـ Canada Growth Fund

"يُعد منجم طومسون أصلًا إستراتيجيًا، سواء من حيث النيكل الذي يدعم سلاسل الإمداد الحيوية، أو من حيث الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي يحققها لمانيتوبا وكندا. وتعزز هذه الصفقة محفظة استثمارات CGF المتنامية في قطاع التعدين، وتقوي مكانة كندا كقائد عالمي في مجال المعادن الحرجة. كما تمثل هذه الصفقة أيضًا أول استثمار لنا في مانيتوبا، ونحن فخورون بدعم التنمية الاقتصادية في المقاطعة. ومن خلال هذا الاستثمار، تواصل CGF أداء دور محوري في حشد رأس المال الخاص عبر إقامة شراكات مع قادة الصناعة من الطراز الأول، مع تحمّل مستوى مناسب من المخاطر لدفع الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ".

اقتباسات من حكومة كندا

معالي François-Philippe Champagne

وزير المالية والإيرادات الوطنية

"يمثل هذا الاستثمار عبر صندوق Canada Growth Fund مكسبًا لمانيتوبا ولجميع الكنديين. وبصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا، فإن صناعة النيكل لدينا لا تلعب دورًا حيويًا في اقتصادنا الوطني فحسب، بل تؤدي أيضًا دورًا أساسيًا في مستقبلنا في مجال التكنولوجيا النظيفة. فهي توفر وظائف عالية الجودة، وتدعم التنمية الإقليمية، وتدر مليارات الدولارات من الصادرات سنويًا. وسيساعد استثمار اليوم في الحفاظ على تنافسية كندا ضمن سلسلة الإمداد العالمية للتكنولوجيا النظيفة، مع دعم النمو الاقتصادي محليًا لأجيال قادمة".

معالي Rebecca Chartrand

وزيرة شؤون الشمال والقطب الشمالي

عضوة في البرلمان عن دائرة تشرشل–كيوايتينوك أسكي الانتخابية

"يؤمّن إعلان اليوم مستقبل التعدين في طومسون، وهو موقع يتمتع بموارد كبيرة وكفاءات بشرية متميزة، ويُعد جزءًا أساسيًا من التاريخ العريق للتعدين في شمال مانيتوبا. وبعد 60 عامًا من وجودنا في هذه المنطقة، لا نزال نؤمن إيمانًا راسخًا بالقيمة الإستراتيجية للنيكل. وسيساعد هذا الاستثمار الكبير الجديد في إطلاق الإمكانات الكاملة للعمليات، وتوفير استقرار طويل الأجل لعمّالنا وللمجتمع المحلي بينما نبني مستقبل طومسون الجديد".

معالي Tim Hodgson

وزير الطاقة والموارد الطبيعية

"يعكس هذا الاستثمار التوافق القوي بين الصناعة وحكومتنا الجديدة لتأمين مستقبل المعادن الحرجة في كندا، بما في ذلك النيكل، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا للبطاريات والتصنيع والإلكترونيات. ومن خلال جذب رأس مال جديد إلى طومسون، نساعد في حماية الوظائف الجيدة في مانيتوبا، ودعم ازدهار مدينة طومسون، وتعزيز مكانة كندا كقوة عالمية موثوقة في مجال الطاقة والتعدين".

اقتباسات من حكومة مانيتوبا

معالي Wab Kinew، رئيس وزراء مانيتوبا

"يدور هذا الاستثمار حول الحفاظ على وظائف جيدة في مانيتوبا. فالتعدين يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد طومسون، ويضمن تأمين هذا الاستثمار الجديد استمرار دعم العملية للعمال والشركات المحلية والمنطقة لسنوات قادمة".

معالي Jamie Moses، وزير الأعمال والتعدين والتجارة وخلق الوظائف

"يمثل هذا تصويتًا قويًا بالثقة في شمال مانيتوبا، وفي العمال والأُسر الذين يديرون مُجمّع مناجم طومسون يومًا بعد يوم. وتُظهر هذه الشراكة أن العالم يرى قيمة في نيكل مانيتوبا وفي القوى العاملة الماهرة التي جعلت من طومسون مركزًا للتعدين منذ عام 1956. كما يبعث أيضًا برسالة واضحة مفادها أن مانيتوبا منفتحة على الأعمال، ويعزز مكانتها كمورد موثوق في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة".

نبذة عن شركة Vale Base Metals )www.valebasemetals.com(

شركة Vale Base Metals هي واحدة من أكبر منتجي النيكل عالي الجودة في العالم، ومُنتِج مهم للنحاس والكوبالت المُستخرجين بطريقة مسؤولة. يقع مقر شركة Vale Base Metals Limited في لندن، بالمملكة المتحدة، بينما يقع مركز عملياتها العالمي في تورنتو، بكندا. وتعمل الشركة أيضًا في مقاطعات نيوفاوندلاند ولابرادور، وأونتاريو، ومانيتوبا؛ وإندونيسيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، واليابان. تمتلك شركة .Vale S.A نسبة 90% من Vale Base Metals، بينما تمتلك شركة Manara Minerals Investment نسبة 10%.