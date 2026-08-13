Vale Base Metals va mettre en œuvre un procédé de flottation des particules grossières à Salobo, ce qui permettra d'augmenter et d'accélérer la production de cuivre prévue

La flottation des particules grossières (CPF) devrait permettre d'augmenter la production annuelle de cuivre d'environ 30 000 tonnes et la capacité annuelle de traitement du minerai de 6 millions de tonnes à Salobo

Le lancement du projet a été avancé au premier semestre 2028 ; le permis de construire a été obtenu

Estimation des dépenses d'investissement de CPF optimisée ; Wheaton Precious Metals apporte 40 millions de dollars à ces dépenses d'investissement

(Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.)

TORONTO, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals (« VBM », ou la « Société »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de minéraux essentiels, a annoncé aujourd'hui qu'elle poursuivait le projet de flottation des particules grossières (CPF) (le « Projet ») au sein de son complexe cuprifère de Salobo au Brésil, ce qui représente une avancée majeure qui permettra d'augmenter considérablement les capacités de traitement et de production, tout en offrant une rentabilité exceptionnelle.

La société prévoit une mise en service au cours du premier semestre 2028, soit environ un an plus tôt que prévu initialement. Cela met en évidence la stratégie de construction optimisée de VBM ainsi que la réorganisation à l'échelle de l'entreprise de son approche des projets, qui se traduisent par une agilité et une capacité d'exécution accrues, permettant ainsi à la société de générer des rendements parmi les meilleurs du secteur grâce à son portefeuille de projets et à ses vastes ressources minérales.

Ce projet devrait permettre d'augmenter de 6 millions de tonnes la capacité annuelle de traitement du minerai de l'usine de Salobo, portant ainsi la capacité totale de traitement à 42 millions de tonnes par an. La production annuelle de cuivre devrait augmenter de près de 30 000 tonnes contenues dans le concentré, qui contiendra également environ 15 000 onces d'or en tant que sous-produit, renforçant ainsi encore davantage le profil de production de Salobo après les records de production enregistrés en 2024 et 2025.

« Le projet CPF met en avant ce qui distingue VBM : notre capacité à générer une valeur et une croissance significatives à partir d'actifs de classe mondiale grâce à notre capacité d'exécution, à notre esprit d'innovation et à une allocation judicieuse des capitaux », a déclaré Shaun Usmar, PDG de VBM. « Salobo figure déjà parmi l s principales exploitations de cuivre au monde, et ce projet nous permettra de produire davantage de cuivre, de manière plus efficace, en utilisant les infrastructures existantes tout en améliorant notre performance environnementale. »

M. Usmar a ajouté : « À l'heure où notre secteur peine à mettre en service de nouvelles sources d'approvisionnement en cuivre, VBM va à contre-courant en livrant plus tôt que prévu ses projets de développement dans le domaine du cuivre. Nous avions annoncé fin juillet que la mise en service du premier projet de notre portefeuille dans le secteur du cuivre, Bacaba, serait avancée de six à neuf mois, et je suis heureux de pouvoir désormais annoncer que la mise en service de notre deuxième projet, à Salobo, sera également avancée d'un an. Cela devrait clairement démontrer la solidité de notre portefeuille de projets ainsi que notre capacité à réduire les risques, à optimiser et à mener à bien des projets à faible intensité en capital et à haut rendement. »

Le projet CPF permettra de réduire les goulots d'étranglement

Le projet CPF est un projet d'extension sur site existant qui tirera parti du gisement de haute qualité de Salobo, situé à , ainsi que des infrastructures existantes, ce qui permettra de réduire les risques liés à sa mise en œuvre. Salobo est le plus grand site d'exploitation de cuivre du Brésil et constitue un actif phare à longue durée de vie pour VBM.

CPF va réduire les besoins en broyage à Salobo grâce à l'ajout d'un nouveau circuit de flottation qui élimine les stériles plus tôt dans le flux de traitement, ce qui permettra de réduire les goulots d'étranglement au niveau du broyage, d'augmenter les taux de récupération métallurgiques et d'atteindre un débit plus élevé. Ce projet devrait permettre de réduire l'impact environnemental de l'exploitation grâce à une consommation moyenne d'énergie et d'eau inférieure à celle d'autres méthodes.

Dans le cadre du plan stratégique de Salobo, le volume total des mouvements miniers devrait augmenter d'environ 7 %, grâce à plusieurs initiatives, notamment la mise en service de nouveaux équipements de transport autonomes.

VBM a obtenu de l'IBAMA (Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables) le permis de construire pour le projet CPF avant la date prévue, ce qui a permis de démarrer la mise en œuvre du projet plus tôt que prévu.

Wheaton et VBM s'associent pour financer le projet

Par ailleurs, Wheaton Precious Metals (« Wheaton ») a conclu un accord prévoyant l'octroi de 40 millions de dollars à VBM afin de financer en partie les investissements liés au projet. Les paiements seront effectués en deux versements distincts de 20 millions de dollars chacun, liés aux étapes clés du projet. VBM et Wheaton ont convenu de ces versements en lieu et place des futurs paiements d'étape prévus dans le cadre de l'accord de streaming existant portant sur Salobo, qui aurait pu obliger Wheaton à verser à VBM des paiements annuels pouvant atteindre 8 millions de dollars sur une période de 10 ans, si un plan d'exploitation minière à haute teneur avait été mis en œuvre.

VBM a examiné le plan du projet CPF et en a simplifié le périmètre afin de permettre une estimation des dépenses d'investissement (capex) revue à la baisse, à environ 215 millions de dollars1, contre une fourchette initialement prévue de 225 à 275 millions de dollars. Compte tenu du financement accordé par Wheaton, les dépenses d'investissement de VBM devraient s'élever à environ 175 millions de dollars1. La faible intensité en capital du projet, comprise entre 5 000 et 6 000 dollars par tonne d'équivalent cuivre, est nettement inférieure à la moyenne du secteur.

« C'est une situation véritablement gagnant-gagnant pour Wheaton et VBM », a déclaré Usmar. « Ces 40 millions de dollars viennent renforcer la rentabilité déjà exceptionnelle du projet, tandis que Wheaton bénéficiera de l'augmentation de la production d'or en sous-produit que permettra le CPF. Nous apprécions le soutien de Wheaton, qui témoigne de la solidité de notre relation de longue date et de notre confiance commune dans la valeur que le projet CPF apportera à Salobo. »

« Salobo est depuis de nombreuses années un actif phare pour Wheaton, et nous sommes ravis de soutenir l'avancement du projet CPF, qui reflète notre engagement à investir aux côtés de partenaires de premier ordre dans des opportunités générant de la valeur à long terme pour les deux parties », a ajouté Haytham Hodaly, président-directeur général de Wheaton Precious Metals.

Estimations relatives à l'du projet CPF de Key Salobo s supplémentaires sur la capacité de traitement de l' 6 millions de tonnes d' s par an Augmentation progressive de la production d's de cuivre Jusqu'à environ 30 000 tonnes par an Augmentation de la production d'or Environ 15 000 onces par an s des dépenses d'investissement de VBM (compte tenu du financement de Wheaton) 175 millions de dollars1 Taux de rendement interne (IRR) >50% Lancement de la production commerciale de l' H1 2028

Innovation et collaboration

VBM a entamé ses travaux de recherche et développement sur le CPF pour Salobo il y a plus de deux ans, menant des essais approfondis en laboratoire au sein de son centre de recherche ultramoderne de Sheridan Park, au Canada, en collaboration avec des experts du secteur et des partenaires techniques. Les essais sur le terrain ont confirmé les hypothèses de conception et continuent d'accélérer la formation opérationnelle tout en fournissant des informations précieuses sur l'usine pilote de la société située dans la région de Carajás au Brésil – ce bassin cuprifère prolifique où se trouvent Salobo et l'ensemble des actifs cuprifères de VBM au Brésil.

La société étudie actuellement d'autres possibilités d'application de la technologie CPF dans le cadre de ses autres projets cuprifères situés dans la région de Carajás et à l'échelle de l'ensemble de son portefeuille, notamment de nouvelles applications innovantes au sein de ses gisements polymétalliques.

Cette décision d'investissement positive témoigne de la culture qui se développe chez VBM, une culture qui s'appuie sur la technologie, la collaboration et l'innovation pour réduire les risques et tirer parti des connaissances techniques approfondies et de l'expérience de l'équipe afin de créer de la valeur.

___________________________________________ 1 sur la base d'un taux de change BRL/USD de 5,20

Un solide portefeuille de projets dans le secteur du cuivre

Le projet CPF s'inscrit dans le cadre du solide portefeuille de projets cuprifères de VBM au Brésil, qui s'appuie sur l'important potentiel minéral de la société, avec plus de 53 millions de tonnes de cuivre contenu dans ses réserves et ressources minérales, y compris les ressources présumées.

La stratégie de croissance de la société devrait permettre d'augmenter la production de cuivre à environ 700 000 tonnes par an d'ici 2035, grâce notamment à ses ressources brésiliennes et à son portefeuille de projets dans la région de Carajás, où VBM dispose d'une forte présence opérationnelle et d'infrastructures existantes. Ces opérations et projets ont l'avantage d'être situés à proximité de complexes miniers, d'installations de traitement, d'infrastructures logistiques et énergétiques déjà en place, ce qui favorise un modèle de développement à faible intensité de capital.

À propos de Vale Base Metals

Vale Base Metals (VBM) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de minéraux essentiels, notamment de concentré de cuivre, de nickel de haute pureté et de cobalt issu d'une exploitation responsable. Les activités, projets et raffineries de nickel et de métaux multiples de VBM, organisés selon un modèle d'intégration verticale, sont implantés au Canada (Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, Manitoba), au Brésil, au Royaume-Uni, au Japon et en Indonésie. Les actifs de la société au Brésil comprennent le complexe cuprifère de Salobo, de classe mondiale, ainsi qu'un portefeuille très prometteur de projets cuprifères à forte rentabilité dans la région prolifique de Carajás. VBM est détenue à 90 % par Vale S.A. et à 10 % par Manara Minerals Investment Company.

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