ValueLabs تواصل رحلة نموّها كشركة مستقلة بقيادة مؤسِّسها

حيدرآباد، الهند، 16 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ValueLabs، وهي شركة عالمية متخصصة في الهندسة الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، اليوم أنها ستواصل رحلة نموّها كشركة مستقلة يقودها مؤسِّسها، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة استراتيجية شملت مناقشات مع مستثمرين عالميين وشركاء استراتيجيين.

على مدار الأشهر الماضية، قيّمت ValueLabs ما إذا كانت شراكة خارجية يمكن أن تدعم نموّها طويل الأجل بصورة ملموسة. وبعد دراسة متأنية، اختارت الشركة المضيّ قُدمًا بشكل مستقل.

وقد استند هذا القرار إلى عاملين رئيسيين.

أولًا، تواصل ValueLabs تحقيق زخم قوي عبر عروضها المرتكزة على الذكاء الاصطناعي والمستندة إلى المنصات، وفي مركزها منصة AiDE. وتتبنّى المؤسسات عبر مختلف القطاعات خدمات التحوّل القائمة على النتائج والمستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي تقدّمها ValueLabs، بما في ذلك التحوّل القائم على الوكلاء في العمليات التجارية (BPAT) والتحوّل كخدمة (TaaS). ويؤكّد حجم الطلب الوارد وسرعته وجودته قوة النهج المتمايز الذي تتبعه ValueLabs، والذي وصفه عدد من الشركاء الاستراتيجيين المشاركين في المراجعة بأنه «فئة قائمة بذاتها» و«ذو تأثير يمتد لأجيال».

ثانيًا، تؤمن ValueLabs بأن بقاءها تحت قيادة المؤسِّس يمثّل ميزة استراتيجية في هذه المرحلة من رحلتها. ففي فترة تشهد تحوّلًا سريعًا مدعومًا بمنصة AiDE، يتيح هذا النهج للشركة أن تعمل بسرعة وتركيز وبنية طويلة الأجل، في خدمة عملائها وموظفيها.

وخلال المراجعة الاستراتيجية، جرى التأكيد باستمرار على تميّز ValueLabs. إذ يواصل مزيج نموذج التسليم المرتكز على الذكاء الاصطناعي والقائم على المنصات، مع ثقافة الملكية والرعاية والابتكار، تمييز الشركة في مشهد الهندسة الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

وقال أرجون راو، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة :ValueLabs «تمنحنا استقلاليتنا الحرية للقيادة بثقة راسخة». وأضاف: «إن البقاء تحت قيادة المؤسِّس يتيح لنا التحرك بسرعة وتركيز وتوجّه طويل الأجل. منصتنا المرتكزة على الذكاء الاصطناعي ونموذج التسليم القائم عليها يلقَيان صدى قويًا لدى المؤسسات، وهذا المسار يضعنا في أفضل موقع لتقديم نتائج مستدامة لعملائنا مع الاستمرار في خلق فرص طويلة الأجل لموظفينا».

ومع أكثر من 7000 موظف وأكثر من 350 عميلًا من عملاء المؤسسات حول العالم، تدخل ValueLabs فصلها التالي بزخم قوي ومحفظة قوية من الفرص. وتظل الشركة مركّزة على مساعدة المؤسسات في إعادة تصوّر أعمالها وتحويلها من خلال نتائج يقودها الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

نبذة عن ValueLabs:

تأسست شركة ValueLabs عام 1997، وهي شركة عالمية لخدمات وكلاء الذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على إعادة تقديم نفسها كمؤسسات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وفي صميم هذا التحوّل توجد منصة ®AiDE، المنصة المملوكة لشركة ValueLabs ونظام تشغيل للمؤسسات في عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي. تضم منصة ®AiDE وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين المصمّمين خصيصًا وبشكل سلس لمجالات هندسة البرمجيات، والعمليات التجارية، والتحليلات، ومسارات العمل الإستراتيجية. مع أكثر من 7,000 متخصص يخدمون أكثر من 350 عميل من المؤسسات حول العالم، تستفيد ValueLabs من منصة ®AiDE ونماذج تقديم الخدمة كبرنامج (SaaS) لتمكين الإنتاجية، والمرونة، والميزة التنافسية المستدامة.

