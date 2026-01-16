ValueLabs、創業者主導の独立企業として成長の旅を続ける

インド、ハイデラバード, 2026年1月16日 /PRNewswire/ -- デジタルエンジニアリングとエンタープライズAIのグローバル企業であるValueLabsは本日、世界的な投資家や戦略的パートナーとの協議を含む戦略的見直しが完了したことを受け、独立した創業者主導の組織として成長の歩みを継続していくことを発表しました。

過去数か月にわたり、ValueLabsは外部との提携が長期的な成長を有意義に支援するかどうかを検討しました。 慎重な検討の結果、同社は独立して前進する道を選択しました。

この決定は、2つの要因に基づいて下されました。

まず、ValueLabsはAiDE Platformを中核とするAIファーストのプラットフォーム主導型製品で力強い勢いを維持しています。ビジネス・プロセス・エージェンティック・トランスフォーメーション（BPAT）やトランスフォーメーション・アズ・ア・サービス（TaaS）など、ValueLabsのアウトカムベースかつAI主導のトランスフォーメーション・サービスは、業界を問わず幅広い企業に採用されています。 インバウンド需要の規模、ペース、質は、ValueLabsの差別化されたアプローチの強さを裏付けるものであり、レビューに参加した複数の戦略的パートナーは、同社の取り組みを「独自のカテゴリーを確立している」、「世代を画する」と評価しています。

次に、ValueLabsは、創業者主導であり続けることが、現段階において戦略的な優位性であると考えています。 AiDEを活用した急速な変革期において、同社は顧客と従業員のために、スピードと注力、そして長期的な視点をもって行動することが可能となります。

戦略的見直しを通じて、ValueLabsの差別化は一貫して強化されました。AIファーストでプラットフォーム主導のデリバリーモデルと、当事者意識や配慮、イノベーションを重視する文化の組み合わせにより、同社はデジタル・エンジニアリングおよびエンタープライズAIの分野で際立った存在であり続けています。

ValueLabsの会長兼創設者であるArjun Raoは、「独立性を維持することで、私たちは信念を持って主導的に前進する自由を得ています」と述べました。 「創業者主導であり続けることで、私たちはスピードと注力、そして長期的な視点をもって行動できます。」 「私たちのAIファースト・プラットフォームとデリバリー・モデルは企業から高い評価を得ており、この方向性は、クライアントに持続的な成果を提供するとともに、私たちの従業員に長期的な成長機会を創出する上で最適な体制を整えるものです。」

従業員7,000人以上、世界中に350社以上の企業顧客を擁するValueLabsは、力強い勢いと強固なパイプラインを背景に、次の章を迎えます。 同社は引き続き、AI主導による大規模な成果を通じて、企業の事業モデルの再定義と変革を支援することに注力しています。

ValueLabsについて：

1997年に設立されたValueLabs は、企業がAIネイティブな組織として生まれ変わるのを支援するグローバルなエージェント型AIサービス企業です。この変革の中核となるのが、AiDE® - ValueLabs独自のプラットフォームであり、エージェント時代のエンタープライズ・オペレーティング・システムです。AiDE®は、ソフトウェア・エンジニアリング、ビジネス・オペレーション、アナリティクス、および戦略的ワークフローにわたって、カスタムビルドの自律型AIエージェントをシームレスに統合します。 7,000人以上のプロフェッショナルが世界350社超の企業顧客にサービスを提供するValueLabsは、AiDE®と革新的なService-as-Softwareデリバリー・モデルを活用し、生産性、敏捷性、持続可能な競争優位性の創出を支援しています。

