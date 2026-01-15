ValueLabs poursuit sa croissance en tant qu'entreprise indépendante dirigée par son fondateur

HYDERABAD, Inde, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- ValueLabs, une entreprise internationale d'ingénierie numérique et d'IA d'entreprise, a annoncé aujourd'hui qu'elle poursuivra son parcours de croissance en tant qu'organisation indépendante, dirigée par ses fondateurs, à la suite de l'achèvement d'un examen stratégique qui comprenait des discussions avec des investisseurs mondiaux et des partenaires stratégiques.

Au cours des derniers mois, ValueLabs a cherché à savoir si un partenariat externe pourrait soutenir de manière significative sa croissance à long terme. Après mûre réflexion, l'entreprise a choisi d'aller de l'avant de manière indépendante.

Cette décision a été motivée par deux facteurs.

Tout d'abord, ValueLabs continue de bénéficier d'une forte dynamique dans ses offres axées sur l'IA et les plateformes, ancrées dans la plateforme AiDE. Les entreprises de tous les secteurs adoptent les services de transformation de ValueLabs basés sur les résultats et dirigés par l'IA, notamment la transformation agentique des processus d'entreprise (BPAT) et la transformation en tant que service (TaaS). L'ampleur, le rythme et la qualité de la demande entrante renforcent la force de l'approche différenciée de ValueLabs, que plusieurs partenaires stratégiques impliqués dans l'examen ont décrite comme étant « de première catégorie » et « générationnelle ».

Deuxièmement, ValueLabs estime que le fait de rester dirigée par ses fondateurs constitue un avantage stratégique à ce stade de son parcours. Dans une période de transformation rapide, alimentée par l'AiDE, cela permet à l'entreprise d'agir avec rapidité, concentration et vision à long terme, au service de ses clients et de ses employés.

Tout au long de l'examen stratégique, la différenciation de ValueLabs a été constamment renforcée. La combinaison de son modèle de livraison axé sur l'IA d'abord, dirigé par une plateforme, et d'une culture de propriété, d'attention et d'innovation continue de distinguer l'entreprise dans le paysage de l'ingénierie numérique et de l'IA d'entreprise.

« Notre indépendance nous donne la liberté d'aller de l'avant avec conviction », a déclaré Arjun Rao, président et fondateur de ValueLabs. « Le fait d'être toujours dirigés par nos fondateurs nous permet d'avancer rapidement, de rester concentrés et d'avoir une vision à long terme. Notre plateforme AI-first et notre modèle de livraison résonnent fortement auprès des entreprises, et cette voie nous positionne au mieux pour fournir des résultats durables à nos clients tout en continuant à créer des opportunités à long terme pour nos collaborateurs. »

Avec plus de 7 000 employés et plus de 350 entreprises clientes dans le monde entier, ValueLabs aborde son prochain chapitre avec une forte dynamique et un solide pipeline. La société reste concentrée sur l'aide aux entreprises pour réimaginer et transformer leurs activités grâce à des résultats basés sur l'IA à grande échelle.

À propos de ValueLabs :

Fondée en 1997, ValueLabs est une multinationale de services d'IA agentique qui aide les entreprises à se réinventer en tant qu'organisations natives de l'IA. Au cœur de cette transformation se trouve AiDE® - la plateforme propriétaire de ValueLabs et le système d'exploitation d'entreprise pour l'ère agentique. AiDE® intègre en toute fluidité des agents d'IA autonomes et personnalisés dans l'ingénierie logicielle, les opérations commerciales, l'analyse et les flux de travail stratégiques. Avec plus de 7 000 professionnels au service de plus de 350 entreprises clientes dans le monde, ValueLabs s'appuie sur AiDE® et sur des modèles innovants de fourniture de services en tant que logiciels pour débloquer la productivité, l'agilité et un avantage concurrentiel durable.

Pour obtenir plus de détails, prenez contact avec nous sur le site suivant : https://www.valuelabs.com/contact-us/

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1343811/ValueLabs_Logo.jpg