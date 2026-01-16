ValueLabs continuará su trayectoria de crecimiento como empresa independiente dirigida por su fundador

HYDERABAD, India, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ValueLabs, una empresa global de ingeniería digital e IA empresarial, anunció hoy que continuará su trayectoria de crecimiento como organización independiente dirigida por su fundador tras la finalización de una revisión estratégica que incluyó conversaciones con inversores globales y socios estratégicos.

En los últimos meses, ValueLabs evaluó si una alianza externa apoyaría significativamente su crecimiento a largo plazo. Después de una cuidadosa consideración, la empresa ha optado por avanzar de forma independiente.

Esta decisión se basó en dos factores.

En primer lugar, ValueLabs continúa viendo un fuerte impulso en sus ofertas centradas en IA y lideradas por la plataforma, ancladas en AiDE Platform. Las empresas de todos los sectores están adoptando los servicios de transformación basados en resultados y liderados por IA de ValueLabs, como Business Process Agentic Transformation (BPAT) y Transformation as a Service (TaaS). La escala, el ritmo y la calidad de la demanda entrante refuerzan la solidez del enfoque diferenciado de ValueLabs, que varios socios estratégicos que participaron en la revisión describieron como "única en su categoría" y "generacional".

En segundo lugar, ValueLabs cree que seguir estando dirigida por su fundador es una ventaja estratégica en esta etapa de su trayectoria. En un período de rápida transformación impulsada por AiDE, esto permite a la empresa actuar con rapidez, enfoque y propósito a largo plazo, al servicio de sus clientes y empleados.

A lo largo de la revisión estratégica, se reforzó constantemente la diferenciación de ValueLabs. La combinación de su modelo de entrega basado en la plataforma y centrado en IA y en una cultura de propiedad, cuidado e innovación continúa diferenciando a la empresa en el panorama de la ingeniería digital y la inteligencia artificial empresarial.

"Nuestra independencia nos da la libertad de liderar con convicción", afirmó Arjun Rao, presidente y fundador de ValueLabs. "Continuar siendo una empresa liderada por fundadores nos permite movernos con velocidad, enfoque e intención a largo plazo. Nuestra plataforma centrada en la AI y nuestro modelo de entrega están resonando fuertemente en las empresas, y este camino nos posiciona mejor para ofrecer resultados duraderos a nuestros clientes mientras continuamos creando oportunidades a largo plazo para nuestra gente".

ValueLabs, que cuenta con más de 7000 empleados y más de 350 clientes empresariales en todo el mundo, entra en su próximo capítulo con un fuerte impulso y una sólida cartera de proyectos. La empresa sigue centrada en ayudar a las empresas a reinventar y transformar sus negocios a través de resultados a gran escala impulsados por IA.

Acerca de ValueLabs:

Fundada en 1997, ValueLabs es una empresa mundial de servicios agénticos de IA que ayuda a las empresas a reinventarse como organizaciones nativas de IA. En el centro de esta transformación se encuentra AiDE ®, la plataforma patentada de ValueLabs y el sistema operativo empresarial para la era agéntica. AiDE® integra agentes de IA autónomos personalizados a la perfección en ingeniería de software, operaciones comerciales, análisis y flujos de trabajo estratégicos. Con más de 7000 profesionales que atienden a más de 350 clientes empresariales en todo el mundo, ValueLabs aprovecha la AiDE® y los innovadores modelos de prestación de servicios como software para generar mayor productividad, agilidad y ventaja competitiva sostenible.

Para más detalles, contáctenos en: https://www.valuelabs.com/contact-us/

