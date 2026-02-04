Verkada تعيّن Mark Coates نائبًا للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)

قائد ذو خبرة واسعة في مجال تكنولوجيا المؤسسات لتوجيه الزخم الإقليمي وتعزيز التوسع عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

سان ماتيو، كاليفورنيا، 4 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Verkada، الرائدة في تكنولوجيا الأمن المادي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن تعيين Mark Coates نائبًا للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). في هذا الدور، سيتولى Coates الإشراف على استراتيجية شركة Verkada وعملياتها وتنفيذ خططها التسويقية عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تخدم الشركة بالفعل قاعدة متنامية بسرعة من العملاء والشركاء.

Mark Coates, VP of EMEA, Verkada

قال Eric Salava، الرئيس التنفيذي للإيرادات في شركة Verkada: "تُعدّ منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) منطقة حيوية لشركة Verkada، حيث يشهد الطلب من الشركات والمؤسسات سريعة النمو التي تتطلع إلى تحديث أنظمة الأمن المادي وعملياتها مستويات قوية". "يتمتع Mark بخبرة عميقة في المنطقة، وسجل حافل في بناء وقيادة فرق عالية الأداء، وفهم قوي لمشهد التكنولوجيا. نحن متحمسون للترحيب به في الفريق".

مع ما يقرب من 30 عامًا من الخبرة في تكنولوجيا المؤسسات والأمن، ينضم Coates إلى شركة Verkada قادمًا من Gigamon، حيث شغل مؤخرًا منصب نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). خلال فترة عمله، أعاد هيكلة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، محققًا نموًا ملحوظًا ذو رقمين في الإيرادات، وحقق ثلاث سنوات متتالية من الأداء القياسي، ونال جوائز نائب الرئيس ومنطقة العام من 2022 إلى 2024.

قبل انضمامه إلى Gigamon، شغل Coates منصب نائب الرئيس لمنطقة شمال وغرب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في Digital Realty، حيث حقق أكثر من 30٪ زيادة في الإيرادات ولعب دورًا رئيسيًا في دمج شركة Interxion بعد الاستحواذ عليها بمبلغ 8.5 مليار دولار. في وقت سابق من مسيرته المهنية، شغل مناصب قيادية عليا في شركات DTEX Systems وVeritas Technologies وGood Technology وSymantec، حيث قام ببناء وتوسيع فرق المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) خلال فترات شهدت تحولات كبيرة في السوق.

قال Mark Coates، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في شركة Verkada: "تعمل Verkada على تحديث أنظمة الأمن المادي وعمليات المباني من خلال استبدال الأنظمة الموزعة والمحلية بمنصة واحدة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي". "ما لفت انتباهي هو طموح الفريق والزخم الذي حققوه بالفعل. أنا متحمس للانضمام في هذه المرحلة الحاسمة من النمو، والمساهمة في مساعدة المؤسسات على حماية الأشخاص والأماكن في عالم سريع التغير".

سيتولى Coates المنصب خلف Ardon Anderson، نائب الرئيس السابق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في شركة Verkada، الذي سيلتحق بفرصة قيادية جديدة في أمريكا الشمالية. يترك Anderson وراءه منظمة موسَّعة بشكلٍ كبير في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، بعد أن حقق نموًا يزيد عن 700٪ ونجح في إطلاق العمليات في منطقة الشرق الأوسط، وألمانيا والنمسا وسويسرا (DACH)، وجنوب أوروبا.

سيشارك Mark Coates في فعالية VerkadaOne في لندن يوم 19 مارس 2026 لمناقشة أحدث الاتجاهات في الأمن المادي السحابي إلى جانب مجموعة واسعة من المتحدثين والخبراء في الصناعة والشركاء. للمزيد من المعلومات حول الفعالية ولتأكيد حضورك، يُرجى التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.verkada.com/uk/verkada-one/london/

نبذة عن Verkada

صُمِّمت حلول Verkada ببساطة وفعالية، حيث تشمل ستة خطوط إنتاج رئيسية — كاميرات المراقبة بالفيديو، وأنظمة التحكم في الوصول، وأجهزة الاستشعار البيئية، وأجهزة الإنذار، وحلول بيئة العمل، وأنظمة الاتصال الداخلي — وتوفّر هذه المنتجات أمانًا فريدًا للمباني من خلال منصَّة برمجية متكاملة وآمنة تعتمد على الحوسبة السحابية. تثق أكثر من 30,000 مؤسسة في 171 دولة حول العالم بـ Verkada كطبقة الأمن المادي لديها، للاستفادة من إدارة أسهل، وتحكم ذكي، ونشر قابل للتوسع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.verkada.com.

