Verkada ernennt Mark Coates zum Vizepräsidenten für EMEA

Erfahrene Führungspersönlichkeit im Bereich Unternehmenstechnologie treibt regionale Dynamik und Expansion in Europa, dem Nahen Osten und Afrika voran

SAN MATEO, Kalifornien, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Verkada , ein führender Anbieter von KI-gestützter physischer Sicherheitstechnologie, gab heute die Ernennung von Mark Coates zum Vizepräsident für EMEA bekannt. In dieser Funktion wird Coates die Strategie, den Betrieb und die Markteinführung von Verkada in Europa, dem Nahen Osten und Afrika überwachen, wo das Unternehmen bereits eine schnell wachsende Zahl von Kunden und Partnern betreut.

Mark Coates, VP of EMEA, Verkada

„EMEA ist eine wichtige Region für Verkada, mit einer starken Nachfrage von Unternehmen und schnell wachsenden Organisationen, die ihre physische Sicherheit und ihren Betrieb modernisieren wollen", sagt Eric Salava, Leiter der Finanzabteilung bei Verkada. „Mark bringt fundiertes regionales Fachwissen, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Führung leistungsstarker Teams sowie ein umfassendes Verständnis der Technologielandschaft mit. Wir freuen uns, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen."

Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Unternehmenstechnologie und -sicherheit kommt Coates von Gigamon zu Verkada, wo er zuletzt als Vizepräsident, EMEA, tätig war. Während seiner Amtszeit restrukturierte er die EMEA-Organisation und sorgte für ein beträchtliches zweistelliges Umsatzwachstum, drei aufeinanderfolgende Jahre mit Rekordergebnissen und die Auszeichnung zum VP und zur Region des Jahres von 2022 bis 2024.

Vor seiner Tätigkeit bei Gigamon war Coates Vizepräsident für Nord- und West-EMEA bei Digital Realty, wo er eine Umsatzsteigerung von mehr als 30 % erzielte und eine Schlüsselrolle bei der Integration von Interxion nach dessen 8,5 Milliarden Dollar teurer Übernahme spielte. In seiner früheren Laufbahn hatte er leitende Positionen bei DTEX Systems, Veritas Technologies, Good Technology und Symantec inne, wo er in Zeiten bedeutender Marktveränderungen EMEA-Vertriebsorganisationen aufbaute und vergrößerte.

„Verkada modernisiert die physische Sicherheit und den Gebäudebetrieb, indem es fragmentierte, vor Ort installierte Systeme durch eine einzige, KI-gesteuerte, cloudbasierte Plattform ersetzt", so Mark Coates, Vizepräsident für EMEA bei Verkada. „Was mir besonders auffiel, war der Ehrgeiz der Mannschaft und die Dynamik, die sie bereits entwickelt hatten. Ich freue mich, in einer so entscheidenden Wachstumsphase zu arbeiten und Organisationen dabei zu helfen, Menschen und Orte in einer sich schnell entwickelnden Welt zu schützen.

Coates übernimmt den Posten von Ardon Anderson, dem ehemaligen Vizepräsidenten von Verkada für die EMEA-Region, der sich einer neuen Führungsaufgabe in Nordamerika widmen wird. Anderson hinterlässt eine erheblich erweiterte EMEA-Organisation, die das Geschäft um mehr als 700 % vergrößert und erfolgreich Geschäfte im Nahen Osten, in der DACH-Region und in Südeuropa eingeführt hat.

Mark Coates wird am 19. März 2026 auf der VerkadaOne in London anwesend sein, um mit einer Vielzahl von Rednern, Branchenexperten und Partnern über die neuesten Trends im Bereich der physischen Cloud-Sicherheit zu diskutieren. Wenn Sie mehr über die Veranstaltung erfahren und Ihre Teilnahme bestätigen möchten, melden Sie sich bitte an: https://www.verkada.com/uk/verkada-one/london/

Informationen zu Verkada

Die sechs Produktlinien von Verkada sind Videoüberwachungskameras, Zutrittskontrolle, Umweltsensoren, Alarme, Arbeitsplatz und Gegensprechanlagen. Sie wurden mit dem Ziel entwickelt, die Sicherheit von Gebäuden durch eine integrierte, sichere, cloudbasierte Softwareplattform zu gewährleisten. Über 30.000 Organisationen in 171 Ländern weltweit vertrauen auf Verkada als ihre physische Sicherheitsschicht für einfachere Verwaltung, intelligente Steuerung und skalierbare Bereitstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verkada.com .

