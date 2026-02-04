Verkada nomme Mark Coates vice-président pour la région EMEA

Un dirigeant spécialiste des technologies d'entreprise pour stimuler la dynamique régionale et l'expansion en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

SAN MATEO, Californie, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Verkada , leader de la technologie de sécurité physique alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark Coates au poste de vice-président chargé de la région EMEA. À ce titre, M. Coates supervisera la stratégie, les opérations de Verkada et son processus de mise sur le marché en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, où l'entreprise compte déjà un nombre sans cesse croissant de clients et de partenaires.

Mark Coates, VP of EMEA, Verkada

« Portée par une forte demande de la part d'entreprises et d'organisations à croissance rapide qui cherchent à moderniser leur sécurité physique et leurs opérations, l'EMEA est une région cruciale pour Verkada », a déclaré Eric Salava, directeur des recettes chez Verkada. « Mark apporte ses vastes connaissances régionales, son expérience avérée dans la constitution et la direction d'équipes performantes, ainsi qu'une profonde compréhension du paysage technologique. Nous sommes ravis de l'accueillir dans l'équipe. »

Fort de près de 30 ans d'expérience dans les domaines de la technologie et de la sécurité des entreprises, M. Coates rejoint Verkada après avoir travaillé chez Gigamon, où il occupait dernièrement aussi le poste de vice-président chargé de la région EMEA. Durant son mandat, il a restructuré l'organisation de l'entreprise dans la région EMEA, pour notamment obtenir une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et trois années consécutives de performances records qui lui ont valu le titre de vice-président régional de l'année de 2022 à 2024.

Avant d'entrer chez Gigamon, M. Coates était vice-président de la région EMEA Nord et Ouest chez Digital Realty, où il a réussi à augmenter le chiffre d'affaires de plus de 30 % et a joué un rôle clé dans l'intégration d'Interxion à la suite de son acquisition pour 8,5 milliards de dollars. Plus tôt dans sa carrière, dans ses fonctions de cadre supérieur chez DTEX Systems, Veritas Technologies, Good Technology et Symantec, il a mis en place et développé des organisations de vente pour la région EMEA pendant des périodes de transformation importante du marché.

« Verkada modernise la sécurité physique et l'exploitation des bâtiments en remplaçant les systèmes fragmentés sur site par une plateforme unique, basée sur l'informatique en nuage et pilotée par l'IA », a commenté Mark Coates, vice-président chargé de la région EMEA chez Verkada. « Ce qui m'a frappé, c'est l'ambition de l'équipe et la dynamique qu'elle a déjà créée. Je me réjouis de rejoindre l'entreprise à un moment aussi charnière de sa croissance, pour aider les organisations à protéger leurs collaborateurs, leurs partenaires et leurs locaux dans un monde en évolution rapide. »

M. Coates remplacera Ardon Anderson, ancien vice-président de Verkada pour la région EMEA, qui a accepté un nouveau poste de direction en Amérique du Nord. M. Anderson laisse derrière lui une organisation des activités dans la région EMEA considérablement élargie, qui a connu une croissance de plus de 700 %, et a lancé avec succès des opérations au Moyen-Orient, dans la région DACH et en Europe du Sud.

Mark Coates sera présent à la conférence VerkadaOne de Londres le 19 mars 2026 pour discuter des dernières tendances en matière de sécurité physique du nuage avec un large éventail d'intervenants, d'experts du secteur et de partenaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet événement et confirmer votre participation, veuillez vous inscrire à l'adresse suivante : https://www.verkada.com/uk/verkada-one/london/

À propos de Verkada

Conçues dans un souci de simplicité, les six gammes de produits de Verkada (caméras de sécurité vidéo, contrôle d'accès, capteurs environnementaux, alarmes, sécurité du poste de travail et interphones) assurent une sécurité inégalée des bâtiments grâce à une plateforme logicielle en nuage intégrée et sécurisée. Plus de 30 000 organisations réparties dans 171 pays à travers le monde font confiance à la couche de sécurité physique fournie par Verkada pour une gestion plus facile, un contrôle intelligent et des déploiements évolutifs. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.verkada.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2876453/Verkada_Mark_Coates1_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1640210/image0_ID_16ac0026ee69_Logo.jpg