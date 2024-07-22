Vinamilk تشارك استراتيجيتها للابتكار والاستدامة في مؤتمر الألبان العالمي 2024

لندن، 22 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- تلقت فيناميلك (Vinamilk)، شركة الألبان الرائدة في فيتنام، اهتمامًا وثيقًا من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الألبان العالمي خلال عرضها في مؤتمر الألبان العالمي لعام 2024. من خلال التواجد في المؤتمر للمرة الرابعة، سلطت فيناميلك الضوء على استراتيجيات الابتكار الشاملة والطريق الطموح الذي شرعت فيه لتحقيق هدف "صافي صفر في صناعة الألبان 2050".

Vinamilk’s presentation showcased its commitment to sustainability and innovation in the dairy industry Vinamilk’s representative presented the painting of Vinamilk Green Farm to Mr. Richard Hall Vinamilk’s Green Farm products were well-received at the conference

دعى مؤتمر الألبان العالمي السابع عشر 2024، الذي عُقد في لندن في الفترة من 25 إلى 27 يونيو، كبار ممثلي شركات الألبان والخبراء والوفود من قطاع الألبان العالمي. ركز موضوع هذا العام، "أفراد أصحاء - كوكب صحي"، على الابتكارات الاستراتيجية والتنمية المستدامة لصناعة الألبان وأحدث التحديثات في الاتجاهات والتحديات والفرص في سوق الألبان العالمية.

في جلسة "العلامات التجارية للمستقبل"، ألقى نجوين كوانغ تري، مدير التسويق العام لشركة فيناميلك، خطابًا مقنعًا مع رسالة "الاهتمام بالتغيير". وسلط الضوء على ابتكارات فيناميلك الاستراتيجية التي تركز على الأجيال القادمة، والتغذية ذات المستوى العالمي، وتجربة العملاء الممتازة، ومستقبل مستدام. تعتبر هذه الجوانب أساسية لنمو فيناميلك وتطور صناعة الألبان.

قدمت فيناميلك رسالة ملهمة مع هوية العلامة التجارية الجديدة، مما يرمز إلى الابتكار القوي لعلامة تجارية بقيمة مليار دولار تجسد روح فيتنام. قال السيد تري: "شعار "نحن نتغير من أجلك" هو بيان قوي من فيناميلك، بالإضافة إلى التزامنا تجاه المجتمع مع إطلاق هوية جديدة. كان تغيير هوية العلامة التجارية لدينا أمرًا صعبًا، لكنه تلقى استقبالًا جيدًا بما يتجاوز التوقعات".

كما قدم "تري" خط منتجات الحليب الطازجة "جرين فارم - المزارع الخضراء" (Green Farm) من فيناميلك، والذي يوضح الالتزام بتوفير حلول غذائية مبتكرة وتنمية مستدامة.

أشاد ريتشارد هول، رئيس مؤتمر الألبان العالمي، بمساهمات فيناميلك، قائلاً: "تحتاج الشركات إلى خلق منتجات بطرق مثيرة ومبتكرة تظهر الفوائد الغذائية على صحة الإنسان. على سبيل المثال، شاركت فيناميلك استراتيجياتها لمبادرة فيناميلك "جرين فارم - المزارع الخضراء" (Green Farm)، وهي طريقة رائعة لإظهار نوعية الطبيعة التي يمكن أن تجلبها إلى الغذاء واللبن والتغذية. الشيء الآخر هو وعي الشركة بالإجراءات اللازمة من أجل حماية المناخ واستدامة كوكب الأرض من خلال الحد من الانبعاثات الصادرة من المزارع، والنفايات الناتجة عن المنتجات، والعديد من الجوانب الأخرى بكفاءة."

فيناميلك هي أول شركة فيتنامية تدعم مبادرة "مسارات نحو صافي صفر في صناعة الألبان" العالمية. في عام 2023، أعلنت الشركة عن مساراتها لخطة عمل "صافي صفر في صناعة الألبان 2050". في غضون عام، حققت فيناميلك شهادة محايدة الكربون لثلاث وحدات، بما في ذلك مزرعة واحدة ومصنعين، وفقًا لمعيار PAS2060: 2014.

اعترف الدكتور تيموثي روبنسون، المستشار المستقل "لإطار العمل المستدام لصناعة الألبان" (Dairy Sustainable Framework [DSF])، بنتائج فيناميلك نحو التزام "صافي صفر" وتوقع المزيد من التنسيق والتعاون بين فيتنام ومبادرة "مسارات نحو صافي صفر في صناعة الألبان"، بالإضافة إلى مشاركة أعمق في "إطار العمل المستدام لصناعة الألبان"، لدعم المزيد من برامج فيناميلك وفيتنام.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير التنمية المستدامة لشركة فيناميلك 2023.

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