Vinamilk تجلب رحلتها لتحوّل العلامة التجارية الممتدة منذ 50 عامًا إلى "مؤتمر الألبان العالمي" لعام 2026

بصفتها الممثل الوحيد من فيتنام الذي دعاه المنظمون لتقديمها في مؤتمر هذا العام ، سجلت "فيناميلك" ظهورها السادس في الحدث. عكس خطابها الرئيسي بعنوان "50 عامًا ، هدف واحد: تحوّل العلامة التجارية بلا هوادة ، "كيف تطورت الشركة باستمرار على مدى خمسة عقود للبقاء متماشية مع التغيير الاجتماعي واحتياجات المستهلك.

وفي حديثه عن موضوع هذا العام ، أشار "ريتشارد هول"، رئيس "مؤتمر الألبان العالمي" ، إلى أن صناعة الألبان تدخل مرحلة جديدة حيث لم يعد النمو يقاس فقط من خلال حجم الإنتاج أو حجم المبيعات. بشكل متزايد ، يعتمد النجاح على قدرة الشركة على خلق قيمة تتماشى مع أولويات المستهلكين المتغيرة.

بالنسبة لـ "فيناميلك" ، كانت هذه الفكرة ذات الصلة محورية لتطويرها.

قال "نجوين كوانج تري"، المدير التنفيذي للتسويق في "فيناميلك": "خلال 50 عامًا من النمو ، لم يتغير شيء واحد في "فيناميلك": نحن نبدأ دائمًا باحتياجات المستهلكين الحقيقية". "كل مرحلة من مراحل التنمية المجتمعية تجلب توقعات جديدة حول التغذية والصحة والاستدامة. نحن نرى الابتكار المستمر لتلبية تلك الاحتياجات بمثابة مسؤوليتنا."

التطور مع المستهلكين

في حين أن المنتجات الشهيرة مثل الحليب المكثف Ong Tho قد استوفت في السابق الاحتياجات الغذائية لأجيال من العائلات الفيتنامية ، فإن مستهلكي اليوم يسعون إلى حلول غذائية أكثر تخصيصًا. تعكس منتجات مثل Optimum Gold A2 و Green Farm High Protein Fresh Milk و Sure Prevent Gold هذا التحول ، والذي تدعمه أبحاث Innova Market Insights الأخيرة التي تبيّن أن ما يقرب من 60٪ من المستهلكين يزيدون من تناول البروتين و 59٪ يعطون الأولوية لصحة الأمعاء ، مما يؤكد التزام الشركة بتقديم حلول تغذية قائمة على العلوم تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.

وبالإضافة إلى التغذية ، يقدّر المستهلكون بشكل متزايد الراحة والمتعة. تعكس منتجات مثل Green Farm Drinking Yogurt و SuSu Cheese Lollipops و Vinamilk Gelato هذا الاتجاه ، حيث تجمع بين الفوائد الغذائية والجاذبية اليومي. جميع هذه المنتجات متجذرة في نفس المبدأ: فهم توقعات المستهلكين المتطورة.

تغيير مستمر ، مهمة واحدة ثابتة

لم تكن قصة "فيناميلك" في "مؤتمر الألبان العالمي" لعام 2026 ببساطة حول عدد المرات التي تغيرت فيها الشركة ، ولكن لماذا تستمر في التغيير.

من معالجة الاحتياجات الغذائية الأساسية في فترة ما بعد الحرب إلى الاستجابة لطلب اليوم على الصحة والاستدامة والتخصيص ، كل مرحلة من مراحل التنمية تطلب من الشركة أن تتطور إلى جانب المستهلكين.

نظرًا لأن شركات الألبان في جميع أنحاء العالم تسعى إلى بناء علاقات دائمة مع الأجيال القادمة ، فإن تجربة "فيناميلك" تُظهر أن القدرة على التكيف لم تعد اختيارية ، بل هي شرط أساسي للنمو المستدام.

بعد 50 عامًا ، لا يزال نهج الشركة دون تغيير: يتطور باستمرار استجابة لاحتياجات المستهلك مع البقاء مخلصًا لمهمته في تحسين التغذية وخلق قيمة دائمة لأجيال المستهلكين الفيتناميين.

نبذة عن Vinamilk

تعتمد "فيناميلك" بفضل شبكة قوية من الشركاء العالميين، وامتلاكها 16 مصنعًا و15 مزرعة حاصلة على شهادات دولية، على التكنولوجيا المتقدمة في جميع مراحل سلسلة التوريد لضمان الحفاظ على القيمة الغذائية، وضمان السلامة، والارتقاء بجودة المنتجات. تأسست شركة "فيناميلك" في عام 1976، وهي ليست فقط العلامة التجارية الأولى للألبان في فيتنام، بل تصدر أيضًا إلى أكثر من 65 دولة، وتحتل المرتبة 36 بين أكبر شركات الألبان العالمية من حيث الإيرادات، كما أنها معترف بها باعتبارها أكثر علامة تجارية الواعدة رقم واحد للألبان في العالم حسب شركة "براند فاينانس" (Brand Finance).

للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقع الويب www.vinamilk.com.vn/en.

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