Vinamilk出席2024年全球乳業大會，分享其創新和可持續發展戰略

在「塑造未來品牌」環節，Vinamilk首席營銷官阮光智先生 (Nguyen Quang Tri) 發表了題為「我們為您而變 (Care to Change」的精彩演講。Tri闡述了Vinamilk的戰略創新藍圖，強調將目光投向未來世代，致力於提供世界級營養、打造卓越客戶體驗，並推動可持續發展的未來。這些要素被視為驅動Vinamilk增長及引領整個乳業發展的關鍵所在。

阮光智先生 (Nguyen Quang Tri) 指出：「Vinamilk的全新品牌形象傳遞出鼓舞人心的信息，彰顯了作為越南精神象徵的十億美元品牌的非凡創新力。『我們為您而變 (Care to Change)』，不僅是Vinamilk的堅定宣言，也是我們煥新形象時對社會許下的承諾。儘管品牌形象重塑充滿挑戰，但其受到的熱烈反響遠超預期。」

阮光智先生 (Nguyen Quang Tri) 還介紹了Vinamilk的綠色牧場鮮奶產品線，該產品線彰顯了其提供創新營養解決方案和推動可持續發展的承諾。

全球乳業大會主席Richard Hall對Vinamilk的貢獻給予了高度評價：「企業需要以激動人心的創新方式打造產品，彰顯營養對人類健康的好處。Vinamilk的綠色牧場倡議戰略，完美詮釋了大自然賦予卓越品質的食品、乳制品和營養。此外，公司還積極行動，通過有效減少牧場排放、產品廢棄物等諸多措施，為地球的氣候和可持續發展貢獻力量。」

Vinamilk是越南首家支持全球「乳業淨零之路」倡議的公司。2023年，該公司公布了其「2050乳業淨零之路行動計劃」。僅僅一年時間，Vinamilk的三個部門（包括一家牧場和兩間工廠）獲得了PAS2060:2014標准碳中和認證。

乳業可持續發展框架(DSF)獨立顧問Timothy Robinson博士肯定了Vinamilk在踐行「淨零」承諾方面所取得的成果，並期待越南與「乳業淨零之路」倡議進一步深化協調與合作，更全面地融入DSF體系，為Vinamilk和越南的更多項目提供支持。

如需了解更多信息，請參閱Vinamilk的《2023年可持續發展報告》

SOURCE Vinamilk