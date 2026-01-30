Vision Group تصدر ورقة بيضاء حول سلامة بطاريات الليثيوم لوحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

شينزين ، الصين ، 30 يناير 2026 /PRNewswire/ -- مع استمرار الذكاء الاصطناعي في التطور بسرعة ، أصبح "مركز حوسبة الذكاء الاصطناعي" (AIDC) أساس الحوسبة من الجيل التالي. في الوقت نفسه ، يتزايد الطلب على الطاقة ومتطلبات الموثوقية بشكل حاد. كجزء أساسي من حماية الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، تواجه بطاريات الليثيوم لوحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة تحديات أمنية متزايدة.

لمواجهة هذه التحديات ، أصدرت "فيجن جروب" (Vision Group)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الطاقة الذكية ، ورقة بيضاء حول سلامة بطاريات الليثيوم لوحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تقدم تحليلاً واضحًا لمخاطر السلامة الرئيسية واستراتيجيات الحماية العملية لسيناريوهات الحوسبة عالية الكثافة.

أبرز النقاط

تشرح الورقة البيضاء كيف تعمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بشكل مختلف عن مراكز البيانات التقليدية ، وتشرح لماذا لم تعد تصاميم سلامة بطاريات الليثيوم الموجودة في وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة كافية. تتضمن أحمال عمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ارتفاعات طاقة متكررة وتغيرات حادة في الحمول ، مما يضع ضغطًا مستمرًا على أنظمة البطاريات ويزيد بشكل كبير من مخاطر السلامة.

تتضمن أبرز النقاط الرئيسية:

1. تحليل مخاطر البطاريات الخاصة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مثل انخفاض الجهد والتراكم الحراري وتدهور النظام المتسارع الناجم عن أوضاع الحمل الديناميكية العالية.

2. تحديد الثغرات في معايير سلامة البطاريات الحالية، التي لا تعالج بالكامل الشحن العائم على المدى الطويل جنبًا إلى جنب مع التفريغ عالي السرعة في سيناريوهات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

3. حل السلامة المقترح من مجموعة "فيجن جروب" للبيئات ذات الكثافة العالية والديناميكية العالية، ويتميز بما يلي:

أ. بنية سلامة ذكية هرمية رباعية المستويات (الخلية - الوحدة - الخزانة - النظام) لحماية الرابط الكامل.

ب. آليات حماية من الحرائق متعددة الطبقات على مستوى الخلية والوحدة والخزانة.

ج. إدارة شاملة (من المصنع إلى التشغيل)، والتي تغطي نقل الخزانات الجاهزة في المصنع ، والتركيب المبسّط ، وعمليات التشغيل والصيانة المنظمة.

4. اتجاهات التكنولوجيا المستقبلية ومبادرات الصناعة، مع تسليط الضوء على التبريد السائل ، و"استخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات" (AIOps)، وبطاريات الحالة الصلبة ، والدعوة إلى معايير السلامة الخاصة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

يهدف إصدار هذه الورقة البيضاء إلى لفت الانتباه إلى الحاجة إلى معايير لسلامة بطاريات الليثيوم لوحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ، وتوفير حلول سلامة عملية ، ودعم التنمية عالية الجودة لصناعة الطاقة الحاسوبية.

حول Vision Group

تأسست مجموعة "فيجن جروب" في عام 1994 ومقرها الرئيسي في مدينة شينزين ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال حلول الطاقة الذكية ، وتتخصص في بطاريات وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة لمراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الحيوية. مع خمس قواعد للبحث والتطوير والإنتاج في جميع أنحاء العالم ، تقدم الشركة حلول بطاريات لوحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة آمنة وموثوقة للعملاء في أكثر من 100 دولة ، وتحافظ على شراكات طويلة الأجل مع الشركات الرائدة في العالم في مجال وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة ومقدمي حلول الطاقة مثل "فيرتيف" (Vertiv)، و"شنايدر إلكتريك" و "إيتون" (Eaton) و، "سوكوميك" (Socomec) و، "دلتا" (Delta).

تفضلوا بزيارة موقع "فيجن جروب" على الإنترنت: https://www.vision-batt.com/en/

