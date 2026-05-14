Wellcome تُطلق أكبر جائزة عالمية على الإطلاق في مجال علوم الصحة النفسية

ستُكرّم هذه الجائزة، التي تُقام بالشراكة مع Nature ، الإنجازات والاكتشافات الرائدة في مجال علوم الصحة النفسية. تهدف الجائزة إلى تسريع تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية، والتأثير في السياسات، وإحداث تغيير يُسهم في تحسين حياة الأفراد

تحتفي هذه الجائزة بالابتكارات الرائدة في مجالات التدخلات الدوائية، والنفسية، والاجتماعية، والرقمية من مختلف أنحاء العالم

سيحصل الفائز بالجائزة الكبرى على مليون دولار أمريكي، فيما سيحصل ثلاثة من المتأهلين النهائيين على جائزة قدرها 250 ألف دولار أمريكي لكل منهم.

لندن, 14 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أُطلقت جائزة Wellcome لعلوم الصحة النفسية بالشراكة مع Nature بهدف دعم الابتكار وتسريع التقدّم في أحد أكثر مجالات الصحة العالمية إلحاحًا وأقلّها تمويلاً. وبصفتها الأولى من نوعها وأكبر جائزة عالمية في مجال علوم الصحة النفسية، ستعمل الجائزة على تكريم ودعم الإنجازات العلمية الرائدة المتعلقة بالقلق والاكتئاب والذهان، والتي تُحدث أثرًا ملموسًا وقابلاً للقياس.

وقالت البروفيسورة Miranda Wolpert، مديرة قسم الصحة النفسية في Wellcome: "نحن نعيش حاليًا ثورة حقيقية في علوم الصحة النفسية، حيث تقود التطورات البحثية الرائدة بالفعل إلى ابتكار أساليب جديدة لفهم مشكلات الصحة النفسية وعلاجها. ستحتفي الجائزة بالاكتشافات العلمية المذهلة التي من شأنها إحداث تحول حقيقي في حياة الناس".

ومن خلال تسليط الضوء على التدخلات التي تُظهر تحسّنات ملموسة في النتائج، ستبرز الجائزة الفرص المتاحة والتقدّم المحرز في مجال الصحة النفسية. تمتلك علوم الصحة النفسية القدرة على إحداث تحول جذري في حياة الأفراد، كما أن الاكتشافات الرائدة بدأت بالفعل في تغيير الطريقة التي يتم بها فهم الحالات النفسية وعلاجها. أصبحت العديد من الحالات أكثر قابلية للإدارة بشكلٍ متزايد، لا سيما مع التدخلات المبكرة والأكثر فاعلية، مما يفتح آفاقًا جديدة من الأمل أمام الكثير من الأشخاص.

شهدت السنوات الأخيرة أبحاثًا متقدمة أدت إلى تحقيق إنجازات بارزة، في تحول جذري واسع النطاق في علوم الصحة النفسية، وهو ما تسعى الجائزة إلى الاحتفاء به.

لا يزال حجم التحدي كبيرًا. يعيش أكثر من مليار شخص حول العالم مع حالات تتعلق بالصحة النفسية، إلا أن الكثيرين يواجهون عوائق نتيجة تعثّر الأنظمة الصحية في الاستجابة لهذا العبء المتزايد.1 ولا يتجاوز متوسط نسبة الإنفاق الحكومي العالمي على الصحة النفسية سوى 2.1% فقط من إجمالي الإنفاق الصحي. يصل مستوى الإنفاق إلى ما لا يتجاوز 0.04 دولار أمريكي للفرد في البلدان منخفضة الدخل، مقارنةً بـ 65.89 دولار أمريكي في البلدان مرتفعة الدخل.1,2 كما يبلغ المتوسط العالمي لعدد العاملين المتخصصين في مجال الصحة النفسية 13.5 لكل 100,000 نسمة، وينخفض هذا الرقم إلى 1-2 فقط في البلدان منخفضة الدخل.2 ويعاني النظام الصحي من ضغط شديد على قدراته.

اليوم، يُعدّ القلق والاكتئاب من أبرز الأسباب المؤدية إلى الإعاقة على مستوى العالم، كما أن معدلاتهما في تزايد مستمر. ومع ذلك، لا يتلقَّى سوى نحو 9% فقط من المصابين بالاكتئاب حول العالم علاجًا كافيًا وملائمًا لحالتهم.3 ويضع ذلك عبئًا عميقًا ومتعدد الأبعاد على الأفراد أنفسهم، وكذلك على المجتمع بشكلٍ أوسع. تؤدي حالات الصحة النفسية غير المُعالجة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض جسدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافةً إلى انخفاض جودة الحياة وارتفاع معدلات الوفاة المبكرة.3 كما تسهم أيضًا في خسائر كبيرة في الإنتاجية والاقتصاد تتجاوز بكثير تكاليف الرعاية الصحية، حيث يُقدَّر فقدان نحو 12 مليار يوم عمل إنتاجي سنويًا على مستوى العالم بسبب القلق والاكتئاب.3

قالت الدكتورة Magdalena Skipper، رئيسة التحرير في Nature ورئيسة لجنة تحكيم الجائزة: "إن الوقاية من القضايا الطبية الأساسية مثل الصحة النفسية وعلاجها يتطلبان أبحاثًا علمية رصينة وموثوقة، تنبع من مختلف التخصصات. ومن خلال تسليط الضوء على الحلول العلمية الدقيقة والقابلة للتطبيق، ستُسهم هذه الجائزة في تسريع وتيرة التقدّم، وتوفير منصة للباحثين الذين تمتلك أعمالهم القدرة على تغيير حياة الناس، والتأثير في السياسات العامة، وتعزيز الممارسات على مستوى العالم. وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع Wellcome في هذه الجائزة، قائلة إن تسليط الضوء على الأبحاث متعددة التخصصات التي تُشكّل الأساس للتقدّم العلمي يقع في صميم عمل Nature ومجموعة Nature بشكلٍ أوسع".

الجائزة مفتوحة الآن لتقديم الطلبات من قِبل فرق البحث والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 18 سبتمبر 2026. يجب أن تُظهر المشاركات مستوىً عاليًا من الدقة العلمية، وأن تستند إلى الخبرات الحياتية الواقعية، وأن تُبيّن بوضوح قدرتها على تحسين النتائج وإحداث تغيير واسع النطاق في حياة الأفراد. سيتم الإعلان عن المتأهلين النهائيين في مايو 2027، على أن يُعلن عن الفائز بالجائزة في يونيو 2027. سيحصل الفائز بالجائزة الكبرى على مبلغ قدره مليون دولار أمريكي، فيما ستنال ثلاثة فرق من المتأهلين النهائيين جائزة قدرها 250 ألف دولار أمريكي لكل فريق، إلى جانب اعتراف عالمي واسع، وتعزيز ظهور أبحاثهم على المستوى الدولي، إضافةً إلى دعم عملي من خلال برنامج تطوير يساعد على دفع تدخلاتهم نحو التطبيق الفعلي ودمجها في السياسات.

بدعم من Wellcome وNature، تجمع هذه الجائزة بين مؤسستين عالميتين تشتهران بالتميّز العلمي والاستثمار في دعم المجتمع الدولي. تُعد Wellcome واحدة من أبرز الجهات المانحة عالميًا في مجال تمويل أبحاث الصحة النفسية. تدعم المؤسسة الصحية العالمية أساليب جديدة للتدخل المبكر في حالات القلق والاكتئاب والذهان. سيعمل فريق جوائز Nature على دعم تصميم وتنفيذ جائزة تتمتع بانتشار عالمي واسع، وتكون شاملة وموثوقة وذات مصداقية عالية. ستتمّ عملية تقييم المشاركات من قِبل لجنة خبراء - تضم من بين أعضائها Magdalena Skipper، مديرة تحرير Nature، و البروفيسورة Chyrell Bellamy من كلية الطب بجامعة ييل، وObi Felten من Google X وMoonshot & Flourish Labs ، إلى جانب آخرين - وسيتم تقييم المشاركات وفق أربعة معايير أساسية هي: الحداثة، والمصداقية العلمية، والفعالية، وقابلية التطبيق، بالإضافة إلى قوة إشراك أصحاب الخبرات الحياتية المباشرة.

إن الاحتفاء بهذه الاكتشافات العلمية الرائدة سيُسهم في تسريع تبنّي الحلول التي تُحسّن فرص الوصول إلى علاجات وتدخلات ورعاية أفضل وأكثر فعالية.

التقديم مفتوح الآن، حيث يُدعى فرق البحث المؤهلة، إضافةً إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتقديم طلباتهم عبر الرابط المخصص هنا.

ملاحظات للمحرر

نبذة عن Wellcome:

تدعم Wellcome العلوم بهدف إيجاد حلول للتحديات الصحية الملحّة التي تواجه الجميع حول العالم. ندعم أبحاث الاكتشاف في الحياة والصحة والرفاهية، ونواجه ثلاثة تحديات صحية عالمية: الصحة العقلية والأمراض المعدية والمناخ والصحة.

نبذة عن Nature:

تُعد Nature مجلة علمية دولية رائدة، تنشر أبحاثًا عالية الجودة وتمت مراجعتها من قِبل النظراء، وتشمل طيفًا واسعًا من التخصصات العلمية المختلفة. وهي جزء من مجموعة Springer Nature، وتُعدّ معروفة على نطاق واسع بدورها في تعزيز الاكتشافات العلمية وتوفير منصة للأبحاث والاختراقات المهمة التي تُسهم في تشكيل الفهم العالمي للعلوم والصحة. تُعدّ Springer Nature واحدة من أبرز دور النشر البحثية في العالم، إذ تنشر أكبر عدد من المجلات العلمية والكتب الأكاديمية، وتُعد من الروّاد في مجال البحث العلمي المفتوح.

من خلال علاماتنا التجارية الرائدة، التي تحظى بالثقة منذ أكثر من 180 عامًا، نقدّم منتجات ومنصات وخدمات مدعومة بالتكنولوجيا، تُساعد الباحثين على اكتشاف أفكار جديدة ومشاركة اكتشافاتهم، وتمكّن العاملين في المجال الصحي من مواكبة أحدث التطورات في العلوم الطبية، كما تدعم المعلّمين في الارتقاء بعمليات التعليم. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من مسيرة التقدّم، ونعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمعات التي نخدمها لتبادل المعرفة وتعزيز الفهم الأعمق للعالم. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة about.springernature.com و @SpringerNature

للتواصُل الإعلامي:

Ruth Delacour Barnes أو Bernie Kumi في شركة Anthem PR: [email protected]

المراجع:

1 World Health Organization (2025) Over a billion people living with mental health conditions – services require urgent scale-up. Available at: https://www.who.int/news/item/02-09-2025-over-a-billion-people-living-with-mental-health-conditions-services-require-urgent-scale-up (Accessed: May 2026).

2 World Health Organization (2025) Mental Health Atlas 2024. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789240114487 (Accessed: May 2026).

3 World Health Organization (2025) World mental health today: Latest data. Available at: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/31714489-1345-4439-8b37-6cbdc52e15ca/content (Accessed: May 2026).

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2978290/Wellcome_Logo.jpg