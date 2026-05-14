Wellcome、メンタルヘルス科学分野で世界最大の賞を創設

この賞は、 Nature との提携により、メンタルヘルス科学における画期的進歩を称えるものです。トランスレーションの加速、政策への反映、生活の変革を目指す

世界中の新しい薬理学的、心理学的、社会的、およびデジタルな介入を後押し

総合優勝者に100万米ドル、ファイナリスト3名に各25万米ドルを授与。

ロンドン, 2026年5月15日 /PRNewswire/ -- グローバル・ヘルスにおいて最も緊急性が高く、かつ資金不足が深刻な分野の一つであるメンタルヘルスにおいて、イノベーションを支援し進歩を加速させるため、「The Wellcome Prize for Mental Health Science with Nature」が創設されました。この種の賞としては初であり、メンタルヘルス科学において世界最大の規模を誇るこの賞は、不安症、うつ病、精神病において、測定可能なインパクトをもたらす画期的な進歩を認め、支援するものです。

Wellcomeのメンタルヘルス部門ディレクターであるMiranda Wolpert教授は次のように述べています。「私たちは現在、メンタルヘルス科学の革命の最中にあります。研究における画期的な進歩が、メンタルヘルスの問題に対する新しい理解や治療法をすでに生み出し始めています。この賞は、人々の生活を一変させる可能性を秘めた、驚くべき新発見を顕彰するものです」。

治療成績の有意義な改善を実証する介入策に焦点を当てることで、本賞はメンタルヘルス分野における機会と進歩を世に示していきます。メンタルヘルス科学は生活を変える力を持っており、画期的な進歩は、すでに疾患の理解や治療のあり方を変容させています。多くの疾患は、特に早期かつ効果的な介入によって、ますます管理可能なものとなっており、多くの人々に新たな希望を与えています。

近年、ブレークスルーを導き出してきた最先端の研究が行われており、この賞が顕彰しようとしているのは、メンタルヘルス科学におけるこうした地殻変動的な変化です。

しかし、依然として課題の規模は甚大です。世界中で10億人以上がメンタルヘルスの問題を抱えて生活していますが、システムが十分に対応できず、多くの人々が取り残されています。1 メンタルヘルスに対する政府の医療支出の割合は、世界の中央値でわずか2.1%に過ぎません。低所得国での一人当たりの支出額はわずか0.04米ドルで、高所得国の65.89米ドルと比較して極めて低水準です。1、2 専門的な精神保健従事者の数は人口10万人あたり世界中央値で13.5人ですが、低所得国ではわずか1〜2人にまで落ち込みます。2 システムの対応能力は深刻な逼迫状態にあります。

今日、不安症とうつ病は世界的に障害をもたらす主な要因となっており、その割合は上昇し続けています。それにもかかわらず、世界全体で適切な治療を受けているうつ病患者は約9%にとどまっています。3 この事実は、本人だけでなく社会全体に、深刻かつ多面的な負担を強いています。未治療のメンタルヘルス疾患は、心血管疾患などの身体的疾患のリスク増加、QOL（生活の質）の低下、早期死亡につながります。3 また、不安症やうつ病のために世界全体で毎年推定120億日の労働日が失われており、医療費をはるかに上回る生産性の低下と経済的損失を招いています。3

Natureの編集長であり、本賞の審査委員長を務めるMagdalena Skipper博士は次のように述べています。「メンタルヘルスのような重要な医学的課題の予防と治療には、多くの学問分野にわたる、強固で信頼できる研究が不可欠です。科学的に厳密で社会実装可能なソリューションにスポットライトを当てることで、本賞は進歩を加速させる一助となります。また、人々の生活を変える可能性を秘めた活動に携わる人々にプラットフォームを提供し、政策に影響を与え、世界的な実務を強化していきます。進歩の土台となる学際的研究を紹介することは、NatureおよびNatureポートフォリオの中核をなす活動であり、今回Wellcomeと提携できることを大変嬉しく思います。」

本賞は現在、世界中の研究チームや中小組織からの応募を受け付けています。応募締め切りは2026年9月18日です。提出物は、高い科学的厳密性を実証し、当事者の実体験に基づいたものである必要があります。また、成果を改善し、大規模に生活を変革する明確な可能性を示すことが求められます。2027年5月にファイナリストが発表され、同年6月に優勝者が発表されます。総合優勝チームには100万米ドル、ファイナリスト3チームには各25万米ドルが授与されます。また、世界的な認知度や研究の注目度向上に加え、介入策の導入や政策への反映を促進するための育成プログラムを通じて実務的な支援が提供されます。

WellcomeとNatureという、科学的卓越性と国際社会への投資で定評のある2つの世界的組織が、この賞を支えています。Wellcomeは、メンタルヘルス研究における世界有数の資金提供者です。このグローバルヘルス財団は、不安症、うつ病、精神病に早期介入するための新しい手法を支援しています。Nature Awardsチームは、世界的に注目され、包括的で信頼性の高い賞の設計と実施を支援します。応募作品は、Magdalena Skipper氏（Nature編集長）、Chyrell Bellamy教授（イェール大学医学部）、Obi Felten氏（Google X、Moonshot & Flourish Labs）らを含む専門家パネルによって、4つの中核基準に照らして評価されます。評価基準は、新規性、信頼性、有効性、および採用可能性であり、併せて当事者体験の反映の深さも考慮されます。

こうした科学的ブレークスルーを顕彰することは、より良い治療、介入、ケアへのアクセスを向上させるソリューションの導入を加速させることにつながります。

現在応募受付中です。対象となる研究チームおよび中小企業はこちらからお申し込みいただけます。

編集者への注記

Wellcomeについて：

Wellcomeは、誰もが直面する緊急の健康課題を解決するための科学を支援しています。生命、健康、ウェルビーイングに関する発見的研究を支援しており、現在、世界的な3つの健康課題に取り組んでいます。メンタルヘルス、感染症、そして気候と健康です。

Natureについて：

Natureは世界をリードする国際的な科学雑誌であり、幅広い分野にわたる高品質な査読済み研究を掲載しています。Springer Natureの一部である同誌は、科学的発見を促進し、科学と健康に関する世界的な理解を形作る重要なブレークスルーのためのプラットフォームを提供する役割で広く認められています。Springer Natureは、世界有数の研究出版社の1つであり、最も多くのジャーナルと書籍を出版しており、オープンリサーチのパイオニアでもあります。

180年以上にわたって信頼されてきた主要ブランドを通じて、同社はテクノロジーを駆使した製品、プラットフォーム、サービスを提供しています。これらは、研究者が新しいアイデアを見出し発見を共有すること、医療専門家が医学の最前線に立ち続けること、そして教育者が学習を前進させることを支援しています。同社は進歩の一端を担っていることを誇りとし、サービスを提供するコミュニティと協力して知識を共有し、世界により深い理解をもたらすために活動しています。詳しくは、about.springernature.comおよび@SpringerNatureをご覧ください

メディア連絡先：Ruth Delacour BarnesまたはBernie Kumi（Anthem PR）：[email protected]

参考文献：

1 世界保健機関 (2025) 10億人以上の人々がメンタルヘルス疾患を抱えて生活：サービスの緊急な拡充が必要。入手先：https://www.who.int/news/item/02-09-2025-over-a-billion-people-living-with-mental-health-conditions-services-require-urgent-scale-up（入手可能時期：2026年5月）。

2 世界保健機関（2025）メンタルヘルス・アトラス 2024。入手先：https://www.who.int/publications/i/item/9789240114487（入手可能時期：2026年5月）。

3 世界保健機関（2025）World mental health today：Latest data。入手先：https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/31714489-1345-4439-8b37-6cbdc52e15ca/content（入手可能時期：2026年5月）。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2978290/Wellcome_Logo.jpg

SOURCE Wellcome; Nature