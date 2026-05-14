Wellcome lanza el mayor premio mundial para la ciencia de la salud mental

El premio, en colaboración con Nature , celebrará avances decisivos en la ciencia de la salud mental.

, celebrará avances decisivos en la ciencia de la salud mental. Su objetivo es acelerar la traslación del conocimiento, influir en las políticas públicas y transformar vidas.

La iniciativa reconoce nuevas intervenciones farmacológicas, psicológicas, sociales y digitales de todo el mundo.

El ganador recibirá 1 millón de USD, y tres finalistas obtendrán 250.000 USD cada uno.

LONDRES, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Se ha lanzado el Wellcome Prize for Mental Health Science with Nature para promover la innovación y acelerar el progreso en uno de los ámbitos más urgentes y con menor financiación de la salud global. Como el primer premio de su tipo y el mayor del mundo dedicado a la ciencia de la salud mental, reconocerá y respaldará avances revolucionarios en ansiedad, depresión y psicosis que generen un impacto medible.

La profesora Miranda Wolpert, directora de Salud Mental en Wellcome, declaró:

«Estamos viviendo una auténtica revolución en la ciencia de la salud mental, con avances de investigación que ya están dando lugar a nuevas formas de comprender y tratar los problemas de salud mental. El premio celebrará estos extraordinarios descubrimientos que están llamados a transformar la vida de las personas».

Al destacar intervenciones que demuestran mejoras significativas en los resultados, el premio visibilizará las oportunidades y los avances existentes en el ámbito de la salud mental. La ciencia de la salud mental tiene la capacidad de transformar vidas y los avances ya están cambiando la forma en que se comprenden y tratan muchas patologías. Cada vez más trastornos son manejables, especialmente con intervenciones más tempranas y eficaces, lo que ofrece nuevas esperanzas a millones de personas.

En los últimos años, la investigación de vanguardia ha impulsado avances decisivos, dando lugar a un cambio profundo en la ciencia de la salud mental que este premio busca celebrar.

No obstante, la magnitud del reto sigue siendo considerable. Más de mil millones de personas viven con trastornos mentales en todo el mundo, mientras que muchos sistemas sanitarios tienen dificultades para responder adecuadamente.1 La mediana global del gasto público en salud mental representa solo el 2,1 % del gasto sanitario total. El gasto varía desde 0,04 USD por persona en países de bajos ingresos hasta 65,89 USD en países de altos ingresos.1,2 La mediana mundial de profesionales especializados en salud mental es de 13,5 por cada 100.000 habitantes, disminuyendo a solo 1–2 en países de bajos ingresos.2 La capacidad de los sistemas se encuentra bajo una presión extrema.

Actualmente, la ansiedad y la depresión son las principales causas de discapacidad a nivel mundial y sus tasas continúan aumentando. Sin embargo, solo alrededor del 9 % de las personas con depresión recibe un tratamiento adecuado.3 Esto supone una carga profunda y multifacética tanto para las personas afectadas como para la sociedad en su conjunto. Los trastornos mentales no tratados incrementan el riesgo de enfermedades físicas, como las cardiovasculares, reducen la calidad de vida y aumentan la mortalidad prematura.3 Asimismo, provocan pérdidas de productividad y costes económicos que superan ampliamente los gastos sanitarios, con una estimación de 12.000 millones de días laborales perdidos cada año a nivel mundial debido a la ansiedad y la depresión.3

La doctora Magdalena Skipper, editora jefa de Nature y presidenta del jurado del premio, señaló:

«La prevención y el tratamiento de retos médicos fundamentales como la salud mental requieren investigaciones sólidas y fiables procedentes de múltiples disciplinas. Al destacar soluciones científicamente rigurosas y aplicables, este premio contribuirá a acelerar el progreso y ofrecerá una plataforma a quienes desarrollan trabajos con potencial para cambiar vidas, influir en las políticas y fortalecer las prácticas a escala global. Estoy encantada de que podamos colaborar con Wellcome en este premio, ya que poner en valor la investigación multidisciplinar que impulsa el progreso está en el corazón mismo de lo que hacemos en Nature y en el Nature Portfolio».

El premio ya está abierto a solicitudes de equipos de investigación y de pequeñas y medianas organizaciones de todo el mundo. La fecha límite de presentación es el 18 de septiembre de 2026. Las candidaturas deberán demostrar un alto rigor científico, estar informadas por la experiencia vivida y mostrar un claro potencial para mejorar resultados y transformar vidas a gran escala. Los finalistas se anunciarán en mayo de 2027 y el ganador en junio de 2027. El ganador recibirá 1 millón de USD y los tres equipos finalistas 250.000 USD cada uno, además de reconocimiento global, mayor visibilidad de su investigación y apoyo práctico a través de un programa de desarrollo destinado a impulsar la adopción de sus intervenciones y su integración en políticas públicas.

Respaldado por Wellcome y Nature, el premio une a dos organizaciones globales reconocidas por su excelencia científica y su inversión en la comunidad internacional. La salud mental es un área prioritaria para Wellcome, que apoya nuevos enfoques de intervención temprana en ansiedad, depresión y psicosis. El equipo de los Nature Awards apoyará el diseño y la ejecución de un premio visible a escala mundial, inclusivo y creíble. Las candidaturas serán evaluadas por un panel de expertos —que incluye a Magdalena Skipper, profesora Chyrell Bellamy (Yale School of Medicine) y Obi Felten (Google X, Moonshot & Flourish Labs), entre otros— según cuatro criterios clave: novedad, credibilidad, eficacia y posibilidad de adopción, junto con la solidez de la participación basada en la experiencia vivida.

Celebrar estos avances científicos ayudará a acelerar la adopción de soluciones que mejoren el acceso a tratamientos, intervenciones y atención de mayor calidad.

Las solicitudes ya están abiertas. Los equipos de investigación y las pequeñas y medianas empresas elegibles están invitados a presentar su candidature.

Notas para la prensa

Sobre Wellcome:

Wellcome apoya la ciencia para afrontar los desafíos sanitarios más urgentes a nivel global. Apoyamos la investigación fundamental sobre la vida, la salud y el bienestar, y abordamos tres retos sanitarios internacionales: la salud mental, las enfermedades infecciosas y el clima y la salud.

Sobre Nature:

Nature es una revista científica internacional de referencia que publica investigación de alta calidad revisada por pares en una amplia gama de disciplinas. Forma parte de Springer Nature y es ampliamente reconocida por su contribución al avance del conocimiento científico y por proporcionar una plataforma para descubrimientos significativos que influyen en la comprensión global de la ciencia y la salud. Springer Nature es uno de los editores líderes de investigación a nivel mundial, publica el mayor número de revistas y libros científicos y es pionero en investigación abierta.

A través de nuestras marcas líderes, en las que se confía desde hace más de 180 años, ofrecemos productos, plataformas y servicios basados en tecnología que ayudan a los investigadores a generar nuevas ideas y compartir sus descubrimientos, a los profesionales de la salud a mantenerse a la vanguardia de la ciencia médica y a los educadores a avanzar en el aprendizaje. Nos enorgullece formar parte del progreso y trabajar junto a las comunidades a las que servimos para compartir conocimiento y ampliar la comprensión del mundo. Más información en about.springernature.com y @SpringerNature.

References

1 World Health Organization (2025) Over a billion people living with mental health conditions – services require urgent scale-up. Available at: https://www.who.int/news/item/02-09-2025-over-a-billion-people-living-with-mental-health-conditions-services-require-urgent-scale-up (Accessed: May 2026).

2 World Health Organization (2025) Mental Health Atlas 2024. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789240114487 (Accessed: May 2026).

3 World Health Organization (2025) World mental health today: Latest data. Available at: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/1714489-1345-4439-8b37-6cbdc52e15ca/content (Accessed: May 2026).

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2978290/Wellcome_Logo.jpg