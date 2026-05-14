Wellcome lance le plus important prix mondial dédié à la science de la santé mentale

Ce prix, en partenariat avec Nature , récompensera des avancées majeures en matière de science de la santé mentale. Il vise à accélérer la mise en application des connaissances, à influencer les politiques publiques et à transformer des vies.

, récompensera des avancées majeures en matière de science de la santé mentale. Il vise à accélérer la mise en application des connaissances, à influencer les politiques publiques et à transformer des vies. Cette distinction met à l'honneur de nouvelles interventions pharmacologiques, psychologiques, sociales et numériques provenant du monde entier.

Le lauréat recevra 1 million de dollars américains, et trois finalistes se verront attribuer chacun 250 000 dollars.

LONDRES, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le Wellcome Prize for Mental Health Science with Nature a été lancé afin de promouvoir l'innovation et d'accélérer les progrès dans l'un des domaines les plus pressants et les plus sous-financés de la santé mondiale. Premier prix de la sorte, et plus important au monde consacré à la science de la santé mentale, il récompensera et soutiendra des avancées majeures en matière d'anxiété, de dépression et de psychose, générant un impact mesurable.

La professeure Miranda Wolpert, directrice de la santé mentale chez Wellcome, a déclaré :

Nous vivons une véritable révolution de la science de la santé mentale, avec des avancées de recherche majeures offrant déjà de nouvelles perspectives vers la compréhension et en matiere de traitement des troubles lies a la santé mentale. Ce prix célèbrera ces découvertes exceptionnelles destinées à transformer la vie des personnes.

En mettant en lumière des interventions démontrant des améliorations significatives en terme de résultats, le prix illustrera les opportunités et les progrès dans le domaine de la santé mentale. La science de la santé mentale peut transformer des vies : les avancées actuelles modifient déjà la manière dont les pathologies sont comprises et traitées. De nombreuses affections deviennent de plus en plus gérables, en particulier grâce à des interventions plus précoces et plus efficaces, offrant un nouvel espoir à de nombreuses personnes.

Ces dernières années, des recherches de pointe ont conduit à des percées majeures, marquant un changement profond dans la science de la santé mentale que ce prix entend célébrer.

L'ampleur du défi reste toutefois considérable. Plus d'un milliard de personnes vivent avec des troubles mentaux dans le monde, tandis que de nombreux systèmes peinent à répondre aux besoins.1 La part médiane mondiale des dépenses publiques de santé consacrées à la santé mentale n'est que de 2,1 %. Les dépenses varient de 0,04 USD par personne dans les pays à faible revenu à 65,89 USD dans les pays à revenu élevé.1,2 Le nombre médian mondial de professionnels spécialisés en santé mentale est de 13,5 pour 100 000 habitants, chutant à seulement 1–2 dans les pays à faible revenu.2 Les capacités des systèmes sont soumises à une pression extrême.

Aujourd'hui, l'anxiété et la dépression sont les principales causes de handicap dans le monde, et leur prévalence continue d'augmenter. Pourtant, seuls environ 9 % des personnes souffrant de dépression reçoivent un traitement adéquat.3 Cela représente une charge profonde et multidimensionnelle pour les personnes concernées et pour la société dans son ensemble. Les troubles mentaux non traités accroissent le risque de maladies physiques, notamment cardiovasculaires, réduisent la qualité de vie et augmentent la mortalité prématurée.3 Ils entraînent également des pertes de productivité et des coûts économiques largement supérieurs aux dépenses de santé, avec une estimation de 12 milliards de journées de travail perdues chaque année dans le monde en raison de l'anxiété et de la dépression.3

La docteure Magdalena Skipper, rédactrice en chef de Nature et présidente du jury du prix, a déclaré :

« La prévention et le traitement de problématiques médicales majeures telles que la santé mentale exigent des recherches solides et fiables issues de nombreuses disciplines. En mettant en avant des solutions scientifiquement rigoureuses et adoptables, ce prix contribuera à accélérer les progrès et offrira une plateforme à celles et ceux dont les travaux peuvent changer des vies, influencer les politiques et renforcer les pratiques à l'échelle mondiale. Je suis ravie de ce partenariat avec Wellcome, car valoriser la recherche multidisciplinaire à l'origine du progrès est au cœur de la mission de Nature et du Nature Portfolio. »

Le prix est désormais ouvert aux candidatures de la part d'équipes de recherche et de petites et moyennes organisations du monde entier. La date limite de candidature est fixée au 18 septembre 2026. Les dossiers devront démontrer une forte rigueur scientifique, s'appuyer sur l'expérience vécue et présenter un fort potentiel d'amélioration des résultats et de transformation des vies à grande échelle. Les finalistes seront annoncés en mai 2027 et le lauréat en juin 2027. Le gagnant recevra 1 million de dollars, et trois équipes finalistes 250 000 dollars chacune, ainsi qu'une reconnaissance internationale, une visibilité accrue de leurs travaux et un accompagnement pratique via un programme de développement destiné à favoriser l'adoption de leurs interventions et leur intégration dans les politiques publiques.

Soutenu par Wellcome et Nature, ce prix réunit deux organisations mondiales réputées pour leur excellence scientifique et leur engagement auprès de la communauté internationale. La santé mentale constitue un axe prioritaire pour Wellcome, qui soutient de nouvelles approches d'intervention précoce dans l'anxiété, la dépression et la psychose. L'équipe des Nature Awards accompagnera la conception et la mise en œuvre d'un prix visible à l'échelle mondiale, inclusif et crédible. Les candidatures seront évaluées par un jury d'experts – comprenant notamment Magdalena Skipper, la professeure Chyrell Bellamy (Yale School of Medicine) et Obi Felten (Google X, Moonshot & Flourish Labs) – selon quatre critères fondamentaux : nouveauté, crédibilité, efficacité et possibilité d'adoption, ainsi que la qualité de l'intégration de l'expérience vécue.

La célébration de ces avancées scientifiques contribuera à accélérer l'adoption de solutions améliorant l'accès à de meilleurs traitements, interventions et soins.

Les candidatures sont ouvertes. Les équipes de recherche et les petites et moyennes entreprises éligibles sont invitées à postuler via ici.

Notes aux rédactions

À propos de Wellcome:

Wellcome soutient la science afin de répondre aux défis sanitaires urgents auxquels nous sommes tous confrontés. La fondation finance la recherche fondamentale sur la vie, la santé et le bien-être et relève trois grands défis mondiaux : la santé mentale, les maladies infectieuses, ainsi que le climat et la santé.

À propos de Nature:

Nature est une revue scientifique internationale de premier plan publiant des recherches de haute qualité évaluées par les pairs dans un large éventail de disciplines. Membre de Springer Nature, elle est reconnue mondialement pour sa contribution au progrès scientifique et pour offrir une tribune à des découvertes majeures façonnant la compréhension globale de la science et de la santé. Springer Nature est l'un des principaux éditeurs de recherche au monde, publiant le plus grand nombre de revues et d'ouvrages scientifiques et pionnier de la recherche ouverte.

À travers nos marques de référence, reconnues depuis plus de 180 ans, nous proposons des produits, plateformes et services technologiques qui aident les chercheurs à faire émerger de nouvelles idées et à partager leurs découvertes, les professionnels de santé à rester à la pointe de la science médicale, et les éducateurs à faire progresser l'apprentissage. Nous sommes fiers de contribuer au progrès et de travailler aux côtés des communautés que nous servons pour partager les connaissances et approfondir la compréhension du monde. Pour en savoir plus : about.springernature.com et @SpringerNature.

References

1. World Health Organization (2025) Over a billion people living with mental health conditions – services require urgent scale-up. Available at: https://www.who.int/news/item/02-09-2025-over-a-billion-people-living-with-mental-health-conditions-services-require-urgent-scale-up (Accessed: May 2026).

2. World Health Organization (2025) Mental Health Atlas 2024. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789240114487 (Accessed: May 2026).

3. World Health Organization (2025) World mental health today: Latest data. Available at: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/1714489-1345-4439-8b37-6cbdc52e15ca/content (Accessed: May 2026).

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