World Phygital Community يُعلن عن المجلس الاستشاري العالمي للمساهمة في رسم مستقبل رياضة "phygital"

ويتألف المجلس في مرحلته الأولى من أربعة قادة بارزين يمثلون عوالم الرياضة والتكنولوجيا والدبلوماسية وريادة الأعمال، وسيقدّمون المشورة لـ World Phygital Community في مجالات تعزيز الانخراط في بيئة السياسات العالمية، واستكشاف الفرص التجارية، ووضع الأطر التي تضمن التنمية المستدامة لهذه الرياضة في جميع أنحاء العالم. كما سيسهم المجلس في دعم وتنمية المنظومة الرياضية الأوسع لرياضة "phygital"، بما في ذلك قمّتها المتمثّلة فيGames of the Future )ألعاب المستقبل(.

وقال Dan Merkley، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ :World Phygital Community"إن رياضة "phygital" ليست مجرد فئة رياضية جديدة، بل تمثّل طريقة جديدة للناس في كل مكان للتواصل من خلال المنافسة". وأضاف: "يجمع هذا المجلس قادة استثنائيين يدركون قوة الرياضة وإمكانات التكنولوجيا على حد سواء. ويمثّل كل عضو جسراً يربط الرياضة التقليدية بالحدود الرقمية، ويربط الابتكار المحلي بالفرص العالمية. وستساعدنا رؤاهم على تحقيق نمو مسؤول وشامل، وصوغ رؤية مشتركة لكيفية ازدهار رياضة "phygital" على الساحة العالمية".

ويمثّل الأعضاء المؤسسون للمجلس طيفاً متنوعاً من الخبرات، يمتد نطاقه من إدارة الفعاليات على المستوى الأولمبي والدبلوماسية الدولية إلى الابتكار وريادة الأعمال والتحوّل الرقمي. ويقدّم كل منهم منظوراً فريداً لمهمة World Phygital Community، وسيخدمون لمدة 12 شهراً:

Bernt Erik Bjontegard ، عالم صواريخ سابق في NASA ومدير تنفيذي سابق للبحث والتطوير في Qualcomm ، قاد مشاريع رائدة في تكنولوجيا الفضاء والاتصالات المتنقلة. وهو مؤسس Spark Compass ، وهي منصة للذكاء السياقي حائزة على جوائز أسهمت في تشغيل حلول المدن الذكية وتعزيز تفاعل الجماهير في الرياضة من خلال تقنيات الواقع المعزّز وإنترنت الأشياء. كما أدار Bjontegard شراكات متعددة مع عمالقة التكنولوجيا العالميين، بما في ذلك Apple و IBM و Samsung ، ويمتلك مجموعة من براءات الاختراع الممنوحة عالمياً، إلى جانب أكثر من 50 براءة اختراع قيد الانتظار، وبذلك يسد الفجوة بين الأفكار وتطبيقاتها العملية.

David Feng Xintao ، خبير في الاتصالات الدولية وتنسيق الفعاليات في مجال الرياضة العالمية، ويتمتّع بخبرة واسعة في دعم الحركة الأولمبية. وبصفته مديراً للمراسم والفعاليات والضيافة في International Olympic Committee (IOC) [اللجنة الأولمبية الدولية]، قاد تخطيط وتنفيذ برامج الضيافة لدورات الألعاب الأولمبية في بكين 2008، وفانكوفر 2010، ولندن 2012، وسوتشي 2014. ويمتد عمله ليشمل تعاوناً وثيقاً مع الحكومات واللجان المنظمة المحلية واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية والعلامات التجارية العالمية الكبرى المرتبطة بالحركة الأولمبية.

Francline Fonderson ، بصفته مؤسساً ورئيساً لـ Cameroon Association for Technology and Cultural Exchange (CATCE) [الجمعية الكاميرونية للتكنولوجيا والتبادل الثقافي]، كان رائداً في تطوير برامج تدمج الرياضة التقليدية مع المنافسة الرقمية. ويحظى باحترام واسع لعمله في جمع الحكومات المحلية والجهات الراعية وشبكات الشباب لبناء مسارات مستدامة للرياضيين واللاعبين الشباب في بلدان وسط وغرب أفريقيا.

Jorge O'Ryan Schutz ، تمتد مسيرته المهنية لتشمل الدبلوماسية والإدارة العامة والإدارة الرياضية. وهو لاعب كرة سلة محترف سابق، وقد شغل منصب رئيس Club Deportivo Universidad Católica ، وسفير تشيلي لدى ألمانيا، والمدير العام لـ ProChile ، وهي وكالة ترويج الصادرات والاستثمار في البلاد. ويشغل اليوم منصب مدير التنمية الدولية في مركز UC للابتكار وعضواً في مجلس الإدارة.

سيركّز المجلس الاستشاري على أربعة مجالات رئيسية: زيادة الوعي بمبادرات World Phygital Community (WPC)، واستكشاف أسواق جديدة، وتقديم المشورة بشأن الفرص التجارية، والمساهمة في تطوير المعايير التنظيمية. وسيجتمع المجلس بانتظام مع قيادة World Phygital Community، على أن تُنشر نتائج هذه الاجتماعات علناً لضمان الشفافية والمساءلة في توجيه نمو حركة "phygital".

ومن خلال هذه المبادرة، تواصل World Phygital Community التزامها بتعزيز التعاون بين القادة الذين يشتركون في رؤية لمستقبل الرياضة، وهي رؤية تبني جسوراً بين المهارة البدنية والابتكار الرقمي، وتخلق في الوقت نفسه فرصاً جديدة للرياضيين والأندية والاتحادات في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن World Phygital Community (WPC):

منظمة World Phygital Community (المجتمع العالمي للرياضات الرقمية الجسدية) منظمة دولية غير ربحية تهدف إلى تعزيز الرياضة الرقمية الجسدية في جميع أنحاء العالم من خلال توحيد الأعضاء الماديين والرقميين على مستوى العالم. وتضطلع بمسؤولية الإشراف على قواعد ولوائح رياضة "phygital" واستضافة بطولات تصنيفية لــ Games of the Future: https://worldphygital.org

نبذة عن Games of the Future (GOTF):

Games of the Future (ألعاب المستقبل) حدث دولي سنوي يدمج العالمين المادي والرقمي ويمثل قمة رياضات phygital. تجمع البطولة الجيل القادم من أبطال رياضات phygital من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من تخصصات وتحديات Phygital. ستُعقد Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) في أبوظبي، بينما ستُعقد Games of the Future 2026 (ألعاب المستقبل) في أستانا، بكازاخستان. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://gofuture.games

