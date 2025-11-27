La World Phygital Community lance un Conseil consultatif mondial chargé de façonner l'avenir du « phygital sport »

Initialement composé de quatre leaders du monde du sport, de la technologie, de la diplomatie et de l'entreprenariat, le Conseil conseillera la WPC sur l'engagement politique mondial, les opportunités commerciales et les cadres qui garantissent le développement durable du sport à travers le monde. Il soutiendra également le développement de l'écosystème sportif phygital, y compris l'apogée du « phygital sport », les Games of the Future.

« Le « phygital sport » est plus qu'une nouvelle catégorie de sport - c'est une nouvelle façon pour les gens du monde entier de se connecter par le biais de la compétition, » a déclaré Dan Merkley, Président et Directeur général de la WPC. « Ce Conseil rassemble des dirigeants exceptionnels qui comprennent à la fois le pouvoir du sport et le potentiel de la technologie. Chaque membre représente un pont qui relie le sport traditionnel à la frontière numérique et l'innovation locale aux opportunités mondiales. Leurs idées nous aideront à nous développer de manière responsable et inclusive, en façonnant une vision commune de la manière dont le « phygital sport » peut prospérer sur la scène mondiale. »

Les membres inauguraux du Conseil représentent un échantillon diversifié d'expertise - de la gestion d'événements de niveau olympique et de la diplomatie internationale à l'innovation, l'entrepreneuriat et la transformation numérique. Chacun d'entre eux apporte une perspective unique à la mission de la WPC et servira un mandat de 12 mois :

Bernt Erik Bjontegard – Ancien spécialiste des fusées de la NASA et directeur R&D chez Qualcomm, M. Bjontegard a dirigé des projets pionniers dans les domaines de la technologie spatiale et des communications mobiles. Il est le fondateur de Spark Compass, une plateforme d'intelligence contextuelle primée qui a permis d'élaborer des solutions pour les villes intelligentes et d'améliorer l'engagement des supporters dans le domaine du sport grâce à la réalité augmentée et à l'Internet des objets. M. Bjontegard a également dirigé de multiples partenariats avec des géants mondiaux de la technologie, dont Apple, IBM et Samsung, et a obtenu de nombreux brevets dans le monde entier, avec plus de 50 en attente, comblant ainsi le fossé entre les idées et leur mise en œuvre pratique.

David Feng Xintao - Expert en communication internationale et en coordination d'événements dans le domaine du sport mondial, David dispose d'une grande expérience dans le Mouvement olympique. Responsable du protocole, des événements et de l'accueil au Comité international olympique (CIO), il a dirigé la planification et la mise en œuvre des programmes d'accueil lors des Jeux olympiques de Pékin 2008, Vancouver 2010, Londres 2012 et Sotchi 2014. Il travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les Comités d'organisation locaux, les Comités olympiques nationaux, les fédérations internationales et les grandes marques mondiales associées au Mouvement olympique.

Francline Fonderson - En tant que fondateur et Président de l'Association camerounaise pour la technologie et les échanges culturels (CATCE), Francline a mis en place des programmes qui fusionnent le sport traditionnel et la compétition numérique. Il est largement respecté pour le travail qu'il accomplit en réunissant les gouvernements locaux, les sponsors et les réseaux de jeunes afin de créer des parcours durables pour les jeunes athlètes et les joueurs en Afrique centrale et occidentale.

Jorge O'Ryan Schutz - La carrière de Jorge couvre la diplomatie, l'administration publique et la gestion du sport. Ancien joueur professionnel de basket-ball, il a été Président du Club Deportivo Universidad Católica, ambassadeur du Chili en Allemagne et Directeur général de ProChile, l'agence de promotion des exportations et des investissements du pays. Aujourd'hui, il est Directeur du Développement international au Centre d'innovation de l'UC et Directeur du Conseil d'administration.

Le Conseil consultatif se concentrera sur quatre domaines clés : sensibiliser aux initiatives de la WPC, explorer de nouveaux marchés, conseiller sur les opportunités commerciales et contribuer à l'élaboration de normes réglementaires. Il se réunira régulièrement avec les dirigeants de la WPC et ses résultats seront rendus publics afin de garantir la transparence et la responsabilité dans l'orientation de la croissance du mouvement phygital.

Forte de cette initiative, la WPC poursuit son engagement à favoriser la collaboration entre les dirigeants qui partagent une vision de l'avenir du sport, une vision qui fait le lien entre les compétences physiques et l'innovation numérique tout en créant de nouvelles opportunités pour les athlètes, les clubs et les fédérations du monde entier.

À propos de la World Phygital Community (WPC) :

La World Phygital Community (WPC) est une organisation internationale à but non lucratif qui vise à promouvoir le « phygital sport » dans le monde entier en réunissant les membres physiques et numériques à l'échelle mondiale. Elle est chargée d'assurer la tutelle des règles et règlements du sport physique et d'accueillir les tournois de classement des Games of the Future : https://worldphygital.org/

A propos des Games of the Future (GOFT) :

Les Games of the Future sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique et constitue le summum du « phygital sport ». Ce tournoi rassemble la nouvelle génération de héros du « phygital sport » du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis « phygital ». Les Games of the Future 2025 se dérouleront à Abou Dhabi, tandis que les Games of the Future 2026 auront lieu à Astana. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :

https://gofuture.games/

