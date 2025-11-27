World Phygital Community divulga o Conselho Consultivo Global para definir o futuro do esporte phygital

Inicialmente composto por quatro líderes do mundo do esporte, tecnologia, diplomacia e empreendedorismo, o Conselho aconselhará a WPC sobre o engajamento político global, oportunidades comerciais e estruturas que garantam o desenvolvimento sustentável do esporte em todo o mundo. Também apoiará o cultivo mais amplo do ecossistema esportivo phygital, incluindo o apogeu do esporte phygital, os Games of the Future (Jogos do Futuro).

"O esporte phygital é mais do que uma nova categoria de esporte - é uma nova maneira de as pessoas em todos os lugares se conectarem através da competição, " declarou Dan Merkley, Presidente e Diretor Administrativo da WPC. "Este Conselho reúne líderes excepcionais que entendem o poder do esporte e o potencial da tecnologia. Cada membro representa uma ponte, conectando o esporte tradicional com a fronteira digital e vinculando a inovação local à oportunidade global. Suas ideias nos ajudarão a crescer de forma responsável e inclusiva, definindo uma visão comum sobre como o esporte phygital pode prosperar no cenário global."

Os membros inaugurais do Conselho representam uma gama diversificada de conhecimentos - desde a gestão de eventos de nível olímpico e a diplomacia internacional até a inovação, o empreendedorismo e a transformação digital. Cada um traz uma perspectiva única para a missão da WPC e cumprirá um mandato de 12 meses:

Bernt Erik Bjontegard – Ex-cientista de foguetes da NASA e executivo de P&D da Qualcomm, Bjontegard liderou projetos pioneiros em tecnologia espacial e comunicações móveis. Ele é o fundador da Spark Compass, plataforma de inteligência contextual premiada que viabilizou soluções de cidades inteligentes e aprimorou o envolvimento dos fãs nos esportes por meio da realidade aumentada e da Internet das Coisas. Bjontegard também gerenciou várias parcerias com gigantes globais de tecnologia, incluindo Apple, IBM e Samsung, e concedeu várias patentes globalmente com mais de 50 pendentes, superando a divisão entre ideias e suas implementações práticas.

David Feng Xintao – Especialista em comunicação internacional e coordenação de eventos no esporte global, David tem uma vasta experiência no apoio ao Movimento Olímpico. Como Gerente de Protocolo, Eventos e Hospitalidade do Comitê Olímpico Internacional (COI), ele liderou o planejamento e a entrega de programas de hospitalidade para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008, Vancouver 2010, Londres 2012 e Sochi 2014. Seu trabalho abrange uma estreita colaboração com governos, Comitês Organizadores Locais, Comitês Olímpicos Nacionais, Federações Internacionais e grandes marcas globais associadas ao Movimento Olímpico.

Francline Fonderson – Como fundador e presidente da Cameroon Association for Technology and Cultural Exchange (Associação Camaronesa de Intercâmbio Tecnológico e Cultural - CATCE), Francline foi pioneiro em programas que fundem o esporte tradicional com a competição digital. Ele é amplamente respeitado por seu trabalho em reunir governos locais, patrocinadores e redes de jovens para construir caminhos sustentáveis para jovens atletas e jogadores em toda a África Central e Ocidental.

Jorge O'Ryan Schutz – A carreira de Jorge abrange diplomacia, administração pública e gestão esportiva. Ex-jogador profissional de basquete, atuou como presidente do Club Deportivo Universidad Católica, como embaixador do Chile na Alemanha e como diretor-geral da ProChile – agência de promoção de exportações e investimentos do país. Hoje, ele atua como Diretor de Desenvolvimento Internacional no Centro de Inovação da UC e Diretor do Conselho.

O Conselho Consultivo se concentrará em quatro áreas principais: aumentar a conscientização sobre as iniciativas da WPC, explorar novos mercados, aconselhar sobre oportunidades comerciais e contribuir para o desenvolvimento de padrões regulatórios. Ele se reunirá regularmente com a liderança da WPC, e os resultados serão divulgados ao público para garantir transparência e responsabilidade na orientação do crescimento do movimento phygital.

Por meio dessa iniciativa, a WPC continua seu compromisso de promover a colaboração entre líderes que compartilham uma visão para o futuro do esporte, que une habilidade física e inovação digital, ao mesmo tempo em que cria novas oportunidades para atletas, clubes e federações em todo o mundo.

Notas para os editores:

Sobre a World Phygital Community (WPC):

A World Phygital Community (WPC) é uma organização internacional sem fins lucrativos que visa promover o esporte phygital em todo o mundo, unindo membros físicos e digitais globalmente. É responsável por fornecer a tutela das regras e regulamentos do esporte phygital e sediar torneios de classificação para o Games of the Future: https://worldphygital.org/

Para obter mais informações, entre em contato com: [email protected]

Sobre o Games of the Future (GOTF):

O Games of the Future é um evento internacional anual que funde os mundos físico e digital, representando o apogeu do esporte phygital. O torneio reúne a última geração de heróis esportivos phygital de todo o mundo para competir em uma gama diversificada de modalidades e desafios phygital. O Games of the Future 2025 será realizado em Abu Dhabi, enquanto o Games of the Future 2026 será realizado em Astana, Cazaquistão. Para obter mais informações, acesse:

https://gofuture.games/

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2665185/5641673/WPC_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831828/WPC_Bjontegard.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831829/WPC_Xintao.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831830/WPC_Fonderson.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831831/WPC_Schutz.jpg

FONTE World Phygital Community (WPC)