World Phygital Community presenta su consejo asesor global para dar forma al futuro del deporte phygital

El Consejo se formó inicialmente con cuatro líderes del mundo del deporte, la tecnología, la diplomacia y el emprendimiento y asesorará al WPC sobre la participación en políticas mundiales, oportunidades comerciales y marcos que garanticen el desarrollo sostenible de este deporte en todo el mundo. También apoyará el desarrollo más amplio del ecosistema deportivo phygital, incluida la máxima expresión del deporte phygital, Games of the Future (Juegos del futuro).

"El deporte phygital es más que una nueva categoría deportiva: es una nueva forma de conectar a personas de todo el mundo a través de la competición", afirmó Dan Merkley, presidente y director general de WPC. "Este Consejo reúne a líderes excepcionales que comprenden tanto el poder del deporte como el potencial de la tecnología. Cada miembro representa un puente que conecta el deporte tradicional con la frontera digital y vincula la innovación local con las oportunidades a nivel mundial. Sus conocimientos nos ayudarán a crecer de manera responsable e inclusiva, lo que da forma a una visión compartida sobre cómo el deporte phygital puede prosperar en el escenario mundial".

Los miembros fundadores del Consejo representan una amplia variedad de conocimientos especializados, desde la gestión de eventos de nivel olímpico y la diplomacia internacional hasta la innovación, el emprendimiento y la transformación digital. Cada uno aporta una perspectiva única a la misión de WPC y desempeñará su cargo durante un periodo de 12 meses:

Bernt Erik Bjontegard: Bjontegard, excientífico espacial de la NASA y ejecutivo de investigación y desarrollo (I+D) en Qualcomm, ha liderado proyectos pioneros en tecnología espacial y comunicaciones móviles. Bjontegard es fundador de Spark Compass, plataforma galardonada de inteligencia contextual que ha impulsado soluciones para ciudades inteligentes y ha mejorado la participación de los aficionados en los deportes a través de la realidad aumentada e Internet de las cosas. Además, Bjontegard ha gestionado múltiples colaboraciones con gigantes tecnológicos mundiales como Apple, IBM y Samsung, y cuenta con numerosas patentes concedidas a nivel mundial y más de 50 pendientes, lo que le ha permitido salvar la brecha entre las ideas y su implementación práctica.

David Feng Xintao: experto en comunicación internacional y coordinación de eventos deportivos a nivel mundial, David cuenta con una amplia experiencia en el apoyo al Movimiento Olímpico. Como director de Protocolo, Eventos y Hospitalidad del Comité Olímpico Internacional (COI), Xintao dirigió la planificación y ejecución de los programas de hospitalidad para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Vancouver 2010, Londres 2012 y Sochi 2014. El trabajo de Xintao abarca una estrecha colaboración con gobiernos, comités organizadores locales, comités olímpicos nacionales, federaciones internacionales y las principales marcas mundiales asociadas al Movimiento Olímpico.

Francline Fonderson: como fundador y presidente de la Asociación Camerunesa para el Intercambio Tecnológico y Cultural (CATCE, por sus siglas en inglés), Francline ha sido pionero en programas que fusionan el deporte tradicional con la competencia digital. Francline es muy respetado por su labor de reunir a gobiernos locales, patrocinadores y redes juveniles con el fin de crear vías sostenibles para los jóvenes atletas y jugadores de toda África Central y Occidental.

Jorge O'Ryan Schutz: la carrera de Jorge abarca la diplomacia, la administración pública y la gestión deportiva. Exjugador profesional de baloncesto, ha sido presidente del Club Deportivo Universidad Católica, embajador de Chile en Alemania y director general de ProChile, la agencia de promoción de exportaciones e inversiones del país. En la actualidad, Jorge ocupa el cargo de director de Desarrollo Internacional en el Centro de Innovación de la Universidad de California y director de la junta directiva.

El Consejo Asesor se centrará en cuatro áreas clave: dar a conocer las iniciativas del WPC, explorar nuevos mercados, asesorar sobre oportunidades comerciales y contribuir al desarrollo de normas reguladoras. El Consejo reunirá periódicamente con los dirigentes del WPC y los resultados se darán a conocer públicamente para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la orientación del crecimiento del movimiento phygital.

Mediante esta iniciativa, WPC continúa con su compromiso de promover la colaboración entre líderes que comparten una visión del futuro del deporte, una visión que une las habilidades físicas y la innovación digital, a la vez que genera nuevas oportunidades para los atletas, clubes y federaciones de todo el mundo.

Acerca de la World Phygital Community (WPC):

La World Phygital Community (WPC) es una organización internacional sin fines de lucro cuyo objetivo es promover el deporte phygital en todo el mundo al unir a miembros físicos y digitales a nivel mundial. Es responsable de velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos del deporte phygital y de organizar torneos clasificatorios para Games of the Future: https://worldphygital.org/

Acerca de Games of the Future (GOTF):

Los Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y desafíos phygitales. Games of the Future 2025 se celebrarán en Abu Dabi, mientras que Games of the Future 2026 se celebrarán en Astaná, Kazajistán. Para más información, visite:

https://gofuture.games/

