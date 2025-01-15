Yeastar تكشف عن وحدة إدارة الفنادق المدمجة في شبكة الهاتف الخاصة لإحداث نقلة نوعية في عمليات الفنادق

شيامن، الصين, 15 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة "ييستر" (Yeastar)، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الاتصالات الموحدة، وحدة إدارة الفنادق الرائدة المدمجة في نظام الهاتف من سلسلة P-Series الخاص بها. تجمع هذه الميزة الجديدة، المصممة خصيصًا للفنادق الصغيرة والمتوسطة الحجم ، بين اتصالات الضيافة والإدارة الخفيفة للعقارات لتبسيط العمليات اليومية للفندق وتعزيز رضا النزلاء.

توفر وحدة إدارة الفنادق مجموعة شاملة من الميزات التي تركز على الضيافة مع لوحات الخدمة المخصصة. مع ذلك ، يمكن لموظفي الفندق بكفاءة إدارة تخصيصات الغرف ، وتسجيل الدخول / الخروج للنزلاء، وتحديثات خدمة الغرف، ومكالمات الاستيقاظ ، وتحركات الغرف ، وفوترة الخدمات ، والمزيد من العمليات اليومية بنقرات قليلة فقط في واجهة موحدة. تتوفر أيضًا ميزات المكتب الخلفي مثل حالة الغرفة المخصصة ، وفئة الخدمة ، وتاريخ إقامة النزلاء، ومحاسبة المكالمات ، والفواتير ذات العلامة التجارية أيضًا لزيادة تحسين تدفقات العمل.

بالنسبة للفنادق الصغيرة ، فإن إدارة الفندق المدمج في شبكة الهاتف الخاصة توفر طريقة فعالة من حيث التكلفة لتبسيط عمليات الفنادق اليومية دون تكبد التكاليف المرتفعة لأنظمة إدارة العقارات التقليدية. يمكن لموظفي الفندق التعامل بسهولة مع خدمات النزلاء، وإدارة الغرف، والاتصالات الفندقية في نظام واحد موحد، مما يقضي على تعقيدات التلاعب بالمنصات المتعددة. تقلل هذه السهولة في الاستخدام من وقت التدريب وتحسن الكفاءة التشغيلية ، مما يعزز في نهاية المطاف تجربة النزلاء.

قالت "آريا جو"، رئيس المبيعات العالمية في شركة "ييستر": "تؤكد إضافة وحدة إدارة الفنادق إلى نظام الهاتف من سلسلة P-Series التزام شركة "ييستر" بتقديم حل الاتصالات الفندقية ذي القيمة المضافة. "في الوقت الذي تسعى فيه الفنادق إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وتجربة النزلاء، يقدم حلنا الشامل الأدوات التي يحتاجونها للنجاح في سوق تنافسية".

المزايا الرئيسية لنظام الهاتف من سلسلة P-Series للضيافة من شركة Yeastar

توحيد جميع قدرات الاتصالات الموحدة المستقبلية للنمو التجاري القابل للتوسع ، بما في ذلك شبكة الهاتف الخاصة ، ومركز الاتصال ، والدردشة المباشرة ، والرسائل القصيرة ، والرسائل متعددة القنوات ، وعملاء Linkus للاتصالات الموحدة ، وغير ذلك.

Linkus وحدة إدارة الفنادق المدمجة في شبكة الهاتف الخاصة للإدارة الخفيفة الفنادق

دعم مجموعة واسعة من تكاملات أنظمة إدارة العقارات بما في ذلك Oracle Hospitality Opera

Oracle Hospitality Opera دعم التزويد التلقائي لأكثر من 400 طراز من هواتف الفنادق الشائعة في السوق

النشر السهل والتوافق الممتاز في مختلف إعدادات الفنادق

نبذة عن Yeastar

تُسهل "ييستر" على الشركات الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية، بدءًا من التملك والتبني وصولاً إلى الاستخدام اليومي والإدارة، وذلك من خلال تبسيط طرق اتصال الشركات مع عملائها والتواصل معهم. وقد رسخت الشركة مكانتها كإحدى الشركات الرائدة التي توفر حلول الاتصالات الموحدة بفضل منظومتها القوية وشبكتها العالمية من الشركاء وأكثر من 450,000 عميل حول العالم. لمزيد من المعلومات حول "ييستر" أو لتصبح شريكًا في "ييستر"، يرجى زيارة https://www.yeastar.com/.

للتواصل الإعلامي:

Nicole Liu

+86-592-5503309

[email protected]

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