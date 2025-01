Yeastar stellt in die Telefonanlage integriertes Hotelmanagement-Modul vor, das den Hotelbetrieb transformiert

XIAMEN, China, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Yeastar, ein weltweit führender Anbieter von Unified Communications (UC)-Lösungen, hat ein bahnbrechendes Hotelmanagement-Modul auf den Markt gebracht, das in sein P-Series Phone System integriert ist. Diese neue Funktion ist auf kleine und mittelgroße Hotels zugeschnitten und kombiniert Hospitality-Kommunikation mit einfachem Property Management, um die täglichen Abläufe im Hotel zu optimieren und die Gästezufriedenheit zu verbessern.

Das Hotelmanagement-Modul bietet umfassende Funktionen für das Gastgewerbe mit speziellen Service-Panels. Das Hotelpersonal kann Zimmerzuweisungen, das Ein- und Auschecken von Gästen, Housekeeping-Updates, Weckrufe, Zimmerverlegungen, Serviceabrechnungen und weitere alltägliche Vorgänge mit nur wenigen Klicks über eine einheitliche Benutzeroberfläche effizient verwalten. Back-Office-Funktionen wie der benutzerdefinierte Zimmerstatus, die Serviceklasse, die Aufenthaltshistorie der Gäste, die Anrufabrechnung und Rechnungen mit Firmenlogo sind ebenfalls enthalten, um die Arbeitsabläufe weiter zu optimieren.

Für kleinere Hotels bietet die in die Telefonanlage integrierte Hotelverwaltung eine kosteneffiziente Möglichkeit, den täglichen Hotelbetrieb zu vereinfachen, ohne die hohen Kosten herkömmlicher Property-Management-Systeme tragen zu müssen. Das Hotelpersonal kann den Gästeservice, die Zimmerverwaltung und die Hotelkommunikation mühelos über ein einziges System abwickeln, so dass die Komplexität des Jonglierens mit mehreren Plattformen entfällt. Diese Benutzerfreundlichkeit verkürzt die Einarbeitungszeit und verbessert die betriebliche Effizienz, was sich letztlich positiv auf das Gästeerlebnis auswirkt.

„Die Erweiterung unserer Telefonanlage der P-Serie um das Hotelmanagement-Modul unterstreicht das Engagement von Yeastar, eine Mehrwertlösung für die Hotelkommunikation anzubieten", sagt Arya Zhou, Head of Global Sales bei Yeastar. „Da Hotels ihre betriebliche Effizienz und das Gästeerlebnis verbessern wollen, bietet unsere Komplettlösung die Werkzeuge, die sie brauchen, um in einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zu sein."

Die wichtigsten Vorteile der Yeastar P-Serie Telefonanlage für das Gastgewerbe

Vereinheitlichung aller zukunftssicheren UC-Funktionen für skalierbares Unternehmenswachstum, einschließlich PBX, Call Center, Live-Chat, SMS, Omnichannel-Messaging, Linkus UC Clients und mehr.

PBX-integriertes Hotel Management Modul für einfaches Hotelmanagement

Unterstützung einer breiten Palette von PMS-Integrationen, einschließlich Oracle Hospitality Opera

Automatische Unterstützung von mehr als 400 gängigen Hoteltelefonmodellen auf dem Markt

Mühelose Bereitstellung und hervorragende Kompatibilität in verschiedenen Hotelkonfigurationen

Informationen zu Yeastar

Yeastar hilft dabei, digitale Werte zu erschließen – vom Besitz und der Einführung bis hin zur täglichen Nutzung und Verwaltung –, indem es die Art und Weise verändert, wie Unternehmen interagieren und kommunizieren. Mit einem starken Ökosystem, einem globalen Netzwerk von Vertriebspartnern und über 450.000 Kunden weltweit hat sich Yeastar als führender Anbieter von UC-Lösungen etabliert. Für weitere Informationen über Yeastar oder um ein Yeastar-Partner zu werden, besuchen Sie https://www.yeastar.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg