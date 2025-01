Yeastar dévoile un module de gestion hôtelière intégré au PBX pour transformer les opérations hôtelières

XIAMEN, Chine, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Yeastar, un leader mondial des solutions de communications unifiées (UC), a lancé un module révolutionnaire de gestion hôtelière intégré à son système téléphonique P-Series. Conçue pour les hôtels de petite et moyenne taille, cette nouvelle fonctionnalité associe les communications de l'hôtellerie à une gestion immobilière légère afin de rationaliser les opérations quotidiennes de l'hôtel et d'améliorer la satisfaction des clients.

Le module de gestion hôtelière offre une suite complète de fonctions centrées sur l'hôtellerie, avec des panneaux de service dédiés. Grâce à lui, le personnel de l'hôtel peut gérer efficacement l'affectation des chambres, les entrées/sorties des clients, les mises à jour du ménage, les appels de réveil, les transferts de chambre, la facturation des services et d'autres opérations quotidiennes en quelques clics dans une interface unifiée. Des fonctions de back-office telles que le statut personnalisé des chambres, la classe de service, l'historique des séjours des clients, la comptabilité des appels et la facture personnalisée sont également incluses afin d'optimiser les flux de travail.

Pour les petits hôtels, le système de gestion hôtelière PBX est un moyen rentable de simplifier les opérations hôtelières quotidiennes sans avoir à supporter les coûts élevés des systèmes de gestion immobilière traditionnels. Le personnel de l'hôtel peut gérer sans effort les services aux clients, la gestion des chambres et les communications de l'hôtel dans un seul système unifié, éliminant ainsi la complexité de jongler avec plusieurs plateformes. Cette facilité d'utilisation réduit le temps de formation et accroît l'efficacité opérationnelle ce qui, en fin de compte, améliore l'expérience du client.

« L'ajout du module de gestion hôtelière à notre système téléphonique P-Series souligne l'engagement de Yeastar à fournir une solution de communication hôtelière à valeur ajoutée, » a déclaré Arya Zhou, responsable des ventes mondiales chez Yeastar. « Alors que les hôtels cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle et l'expérience de leurs clients, notre solution tout-en-un leur offre les outils dont ils ont besoin pour réussir sur un marché concurrentiel. »

Principaux avantages du système téléphonique Yeastar P-Series pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration

Unifiez toutes les fonctionnalités UC pour une croissance évolutive de l'entreprise, y compris le PBX, le centre d'appels, le chat en direct, le SMS, la messagerie omnicanale, les clients Linkus UC, et plus encore.

Module de gestion hôtelière intégré au PBX pour une gestion hôtelière légère

Prise en charge d'un large éventail d'intégrations PMS, y compris Oracle Hospitality Opera

Prise en charge de l'auto-provisioning de plus de 400 modèles de téléphones d'hôtel courants sur le marché

Déploiement sans effort et excellente compatibilité avec les différentes configurations hôtelières

À propos de Yeastar

Yeastar facilite l'accès à la valeur numérique, depuis la propriété et l'adoption jusqu'à l'utilisation et la gestion quotidiennes, en transformant la manière dont les entreprises se connectent et communiquent. Yeastar s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions UC avec un écosystème solide, un réseau mondial de partenaires de distribution et plus de 450 000 clients dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Yeastar ou pour devenir un partenaire de Yeastar, veuillez consulter le site https://www.yeastar.com/.

