أعلنت شركة Yeastar عن إطلاق موظف استقبال بالذكاء الاصطناعي ضمن سحابتها وحلول PBX الافتراضية

شيامن، الصين، 15 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Yeastar، الرائدة عالميًا في حلول الاتصالات الموحدة (UC)، اليوم عن إطلاق موظف استقبال ثوري بالذكاء الاصطناعي مدمج ضمن نظام الهاتف P-Series، في خطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو إدخال وكلاء الذكاء الاصطناعي في اتصالات الأعمال.

أتمتة المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي مع التركيز على البساطة

مدعومًا بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يستفيد موظف الاستقبال الذكي من Yeastar من قواعد المعرفة الحالية لأتمتة التعامل مع المكالمات الواردة بشكل كامل. يعمل هذا الموظف الذكي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7)، حيث يقوم بالرد على استفسارات العملاء، وإجراء محادثات واعية بالسياق، وتوجيه المكالمات بدقة تحاكي العنصر البشري. يضمن الحل ألا تفوت الشركات بمختلف أحجامها أي مكالمة، مع تقليل أوقات الانتظار بشكل كبير وتحسين معدلات حل المشكلات من أول اتصال.

تشمل المزايا الرئيسية:

موظف استقبال بالذكاء الاصطناعي قابل للتخصيص وجاهز للاستخدام دون الحاجة إلى برمجة

توجيه المكالمات بناءً على نية المتصل مع الحفاظ على السياق الكامل للمحادثة

قاعدة معرفة مبنية حصريًا على مستندات ومواقع الشركة التي يتم تحميلها

النطاق العالمي: 34 لغة مدعومة مع أصوات قابلة للتخصيص تحاكي الصوت البشري

تحليلات قابلة للتنفيذ مدعومة بمؤشرات شاملة وتقارير أداء

توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي عبر منظومة الاتصالات

إلى جانب موظف استقبال الذكاء الاصطناعي، تقدم شركة Yeastar أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي اليومية لتعزيز الإنتاجية، مثل النسخ التلقائي للمكالمات والبريد الصوتي مع تلخيصها لإلغاء الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا، وتقنية تحويل النص إلى كلام متعددة اللغات لإنشاء رسائل صوتية ديناميكية، بالإضافة إلى بث الصوت في الوقت الحقيقي عبر WebSocket، مما يتيح إمكانيات توسع غير محدودة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي من جهات خارجية.

على عكس العديد من حلول الذكاء الاصطناعي التي تتطلب إعدادًا معقدًا، فإن مجموعة Yeastar الكاملة مدمجة بشكل أصيل داخل نظام PBX ويمكن نشرها خلال دقائق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نظرة إلى المستقبل

خلال الأشهر المقبلة، تخطط Yeastar لتوسيع قدرات الأتمتة لموظف الاستقبال بالذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من جمع البيانات وتنفيذ سير العمل عبر الأنظمة الأساسية للأعمال — مثل إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإدارة الطلبات، ومنصات جدولة المواعيد — مما يتيح عمليات أعمال أكثر ذكاءً وترابطًا وشمولية من البداية إلى النهاية.

قالت Arya Zhou، رئيسة المبيعات العالمية في Yeastar: "يمثل إطلاق موظف الاستقبال بالذكاء الاصطناعي محطة محورية في رحلتنا نحو وكلاء الذكاء الاصطناعي". "ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل اتصالات الأعمال، نعمل على جعل القدرات الذاتية للذكاء الاصطناعي متاحة فعليًا للشركات بمختلف أحجامها، سواء من حيث الوظائف أو التكلفة".

نبذة عن Yeastar

تُسهل شركة Yeastar على الشركات الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية، بدءًا من التملك والتبني وصولًا إلى الاستخدام اليومي والإدارة، وذلك من خلال تبسيط طرق اتصال الشركات مع عملائها والتواصل معهم. وقد رسخت شركة Yeastar مكانتها كإحدى الشركات الرائدة التي توفر حلول الاتصالات الموحدة (UC) بفضل منظومتها القوية وشبكتها العالمية من الشركاء وأكثر من 650,000 عميل حول العالم. لمزيد من المعلومات حول شركة Yeastar أو لتصبح شريكًا في Yeastar، يرجى زيارة: https://www.yeastar.com/

