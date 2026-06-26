ZOE Energy Storage تعود بقوة إلى معرض Intersolar Europe 2026 للعام الثاني على التوالي، حيث تستعرض حلول الطاقة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي للسيناريوهات الكاملة

ميونخ، 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أبرزت "زد أو إي إنرجي ستوريدج" (ZOE Energy Storage)، وهي مزود عالمي لحلول تخزين الطاقة مدرج ضمن قائمة "الدرجة الأولى" الصادرة عن "بلومبرغ إن إي إف" (BNEF Tier 1)، ظهورها المتتالي في معرض Intersolar Europe 2026 مع تحديث موقعها الاستراتيجي باعتبارها "موفرًا لحلول الطاقة الموزعة ذات دورة الحياة الكاملة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي". عرضت الشركة حل تخزين الطاقة الذكي للسيناريوهات الكاملة Z-BOX المدعوم بحل تخزين الطاقة بالذكاء الاصطناعي من "زد أو إي"، وأصدرت ورقة بيضاء حول تطبيق الشبكات المصغرة وحلول التمويل الخضراء ، وحصلت على توقيعات متعددة للمشروع خلال المعرض.

في قلب معرضها ، تعاملت "زد أو إي" مع التحديات الرئيسية في انتقال الطاقة في أوروبا، وهي عدم اليقين في الإيرادات ، والتعقيد التشغيلي ، وإدارة الأصول غير الفعالة، من خلال تقديم حل تخزين الطاقة بالذكاء الاصطناعي (Z) الخاص بها الملكية ومحركها الأساسي ، ZOE PowerBrain. على عكس حلول تخزين الطاقة التقليدية ، يحتوي حل تخزين الطاقة بالذكاء الاصطناعي (Z) على بنية تعاونية لـ (السحابة - الحافة) تحوّل تخزين الطاقة من أجهزة سلبية إلى أصول رقمية ذكية.

قدمت "زد أو إي" مجموعة منتجاتها ذات السيناريوهات الكاملة ، والتي تغطي السيناريوهات التجارية والصناعية ، ومستوى المرافق ، والشبكات المصغرة ، مدعومةً بالاستراتيجية الذكية المتكاملة بسلاسة لحل تخزين الطاقة بالذكاء الاصطناعي (Z) لتحقيق الأداء الأمثل ، وتقليل المخاطر وزيادة الإيرادات ، ومعالجة التطبيقات المتنوعة بما في ذلك تحكيم الطاقة ، وإدارة رسوم الطلبات، وتآزر تخزين الطاقة الشمسية الخ.

لتسريع نشر المشروعات التجارية والصناعية، أطلقت "زد أو إي" برنامج تمويل مرن بنسبة فائدة 0٪ بالشراكة مع شركة "دي إل إل فاينانشال سوليوشنز بارتنر" (DLL Financial Solutions Partner)، مما يقلل من حواجز الاستثمار المسبقة للعملاء الأوروبيين ويسمح بطرح المشروعات بشكل أسرع.

على صعيد التصنيع ، سلطت "زد أو إي" الضوء على "زد أو إي بلس" (ZOEPLUS)، وهي مشروع مشترك مع شركة "إنرجي برو" المجر (Energy Pro)؛ حيث تجمع الشراكة بين تقنيات حلول تخزين الطاقة المتقدمة لشركة "زد أو إي" وخبرة هندسة وتصنيع "إنرجي برو" الأوروبية. تخطط "زد أو إي بلس" لبناء منشأتين إنتاجيتين في المجر والمملكة العربية السعودية ، وتعزز هذه البصمة المزدوجة الموقع إنتاجها المحلي وسلسلة التوريد العالمية الخاصة بها، مما يتيح التسليم السريع والمستقر على مستوى الأسواق العالمية الرئيسية.

خلال المعرض ، حصلت "زد أو إي" على طلبيات متعددة للمشاريع ووقّعت شراكة استراتيجية للمعايير البيئية، والاجتماعية، ومعايير الحوكمة مع "تي يو في راينلاند" (TÜV Rheinland)، متعهدةً بتعاون أعمق في مجال الاستدامة وممارسات الحوكمة مع توسيع نطاق عمليات الشركة العالمية.

قال "جيسون هوانغ"، رئيس شركة "زد أو إي إنرجي جروب" (ZOE Energy Group): "نحن فخورون بتقديم ليس فقط تقنيتنا ولكن أيضًا الشراكات والحلول المالية التي تجعل الطاقة النظيفة أكثر سهولة في الوصول إليها". "هذا العام ، قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي بالكامل في أعمال تخزين الطاقة لدينا ، منطقنا واضح؛ وهو التخزين كأساس ، مع الذكاء الاصطناعي في صميمه ، والحلول القائمة على السيناريوهات التي توفر قيمة حقيقية ، نحن نبني منظومة عالمية ومسؤولة لتخزين الطاقة".