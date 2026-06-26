ZOE Energy Storage fait un retour en force à Intersolar Europe 2026 pour la deuxième année consécutive, en présentant des solutions énergétiques intelligentes basées sur l'IA et adaptées à tous les scénarios

MUNICH, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- ZOE Energy Storage, fournisseur mondial de solutions de stockage d'énergie « Tier 1 » selon BNEF, marque sa deuxième participation consécutive à Intersolar Europe 2026 en affichant un nouveau positionnement stratégique en tant que « fournisseur de solutions énergétiques distribuées couvrant l'ensemble du cycle de vie et basées sur l'IA ». L'entreprise a présenté son système de stockage d'énergie (ESS) intelligent Z-BOX, capable de couvrir tous les scénarios et fonctionnant grâce à la technologie ZOE AI-EMS. Elle a également publié un livre blanc sur les applications des microréseaux ainsi que des solutions de financement vert, et a conclu plusieurs accords de projet pendant le salon.

Lors de sa présentation, ZOE a abordé les principaux défis liés à la transition énergétique en Europe — l'incertitude quant aux recettes, la complexité opérationnelle et la gestion inefficace des actifs — en présentant son système propriétaire Z AI-EMS et son moteur central, ZOE PowerBrain. Contrairement aux systèmes de gestion énergétique classiques, le Z AI-EMS s'appuie sur une architecture collaborative « cloud-edge » qui transforme le stockage d'énergie, passant d'un simple matériel passif à un actif numérique intelligent.

ZOE a présenté sa gamme complète de produits, couvrant les scénarios commerciaux et industriels, à grande échelle et de microréseaux. Ces solutions s'appuient sur la stratégie intelligente Z AI-EMS, parfaitement intégrée, qui permet d'optimiser les performances, de réduire les risques et d'augmenter les recettes. Elles couvrent diverses applications, notamment l'arbitrage énergétique, la gestion des frais de consommation et la synergie entre le photovoltaïque et le stockage, etc.

Afin d'accélérer le déploiement des projets C&I, ZOE a lancé un programme de financement flexible à taux zéro en partenariat avec DLL Financial Solutions Partner, ce qui permet de réduire les obstacles liés à l'investissement initial pour les clients européens et d'accélérer la mise en œuvre des projets.

En matière de fabrication, ZOE a mis en avant ZOEPLUS, une coentreprise avec Energy Pro Hongrie. Ce partenariat associe les technologies de pointe de ZOE en matière de systèmes de stockage d'énergie (ESS) à l'expertise européenne d'Energy Pro en ingénierie et en fabrication. ZOEPLUS prévoit de construire deux sites de production en Hongrie et en Arabie saoudite. Cette implantation sur deux sites vient encore renforcer sa production locale et sa chaîne d'approvisionnement mondiale, permettant ainsi des livraisons rapides et stables sur les principaux marchés mondiaux.

Au cours du salon, ZOE a décroché plusieurs contrats de projets et a signé un partenariat stratégique en matière d'ESG avec TÜV Rheinland, s'engageant ainsi à renforcer sa collaboration en matière de développement durable et de gouvernance à mesure que l'entreprise étend ses activités à l'échelle mondiale.

« Nous sommes fiers de présenter non seulement notre technologie, mais aussi les partenariats et les solutions financières qui rendent l'énergie propre plus accessible », a déclaré Jason Huang, président de ZOE Energy Group. « Cette année, nous avons pleinement intégré l'IA à notre activité de stockage d'énergie. Notre raisonnement est clair : en nous appuyant sur le stockage comme fondement, l'IA comme élément central et des solutions axées sur des cas concrets qui apportent une réelle valeur ajoutée, nous construisons un écosystème de stockage d'énergie véritablement mondial et responsable. »