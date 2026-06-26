-ZOE Energy Storage regresa con fuerza a Intersolar Europe 2026 de manera consecutiva, presentando soluciones energéticas inteligentes basadas en IA para todo tipo de escenarios.

MUNICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- ZOE Energy Storage, un proveedor global de soluciones de almacenamiento de energía Tier 1 de BNEF, celebra su aparición consecutiva en Intersolar Europe 2026 con un posicionamiento estratégico renovado como "proveedor de soluciones de energía distribuida de ciclo de vida completo impulsado por IA". La compañía presentó su ESS inteligente de escenario completo Z-BOX impulsado por ZOE AI-EMS, publicó un libro blanco sobre aplicaciones de microrredes y soluciones de financiamiento ecológico, y aseguró la firma de múltiples proyectos durante la feria.

En el centro de su exposición, ZOE abordó desafíos clave en la transición energética de Europa (incertidumbre de ingresos, complejidad operativa y gestión de activos ineficiente) al presentar su Z AI-EMS patentado y su motor central, ZOE PowerBrain. A diferencia de los EMS convencionales, Z AI-EMS presenta una arquitectura colaborativa en la nube que transforma el almacenamiento de energía de hardware pasivo en activos digitales inteligentes.

ZOE presentó su línea de productos de escenario completo, que abarca escenarios comerciales e industriales, de escala de servicios públicos y de microred, impulsados por la estrategia inteligente Z AI-EMS perfectamente integrada para un rendimiento optimizado, menos riesgo y más ingresos, abordando diversas aplicaciones que incluyen arbitraje de energía, gestión de carga de demanda y sinergia de almacenamiento fotovoltaico, etc.

Para acelerar la implementación de proyectos C&I, ZOE lanzó un programa de financiación flexible con 0 % de interés en asociación con DLL Financial Solutions Partner, reduciendo las barreras de inversión inicial para los clientes europeos y permitiendo una implementación más rápida del proyecto.

En el ámbito de la fabricación, ZOE destacó ZOEPLUS, una empresa conjunta con Energy Pro Hungary. Esta alianza aúna las avanzadas tecnologías ESS de ZOE con la experiencia europea en ingeniería y fabricación de Energy Pro. ZOEPLUS planea construir dos plantas de producción en Hungría y Arabia Saudita. Esta presencia en dos ubicaciones fortalece aún más su producción local y su cadena de suministro global, lo que permite una entrega rápida y estable en los principales mercados mundiales.

Durante la feria, ZOE obtuvo varios pedidos de proyectos y firmó una alianza estratégica ESG con TÜV Rheinland, comprometiéndose a una colaboración más estrecha en materia de sostenibilidad y gobernanza a medida que la empresa expande sus operaciones globales.

"Nos enorgullece presentar no solo nuestra tecnología, sino también las alianzas y soluciones financieras que hacen que la energía limpia sea más accessible", declaró Jason Huang, presidente de ZOE Energy Group. "Este año, hemos integrado completamente la IA en nuestro negocio de almacenamiento de energía. Nuestra lógica es clara: almacenamiento como base, IA en el núcleo y soluciones basadas en escenarios que generan valor real. Estamos construyendo un ecosistema de almacenamiento de energía verdaderamente global y responsible".