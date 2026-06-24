أبوظبي ترسخ حضورها العالمي في قطاع علوم الحياة عبر شراكة استراتيجية مع "بيوكوم كاليفورنيا"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، و"بيوكوم كاليفورنيا"، إحدى أبرز وأكبر جمعيات علوم الحياة في العالم، والتي تمثل أكثر من 1,800 مؤسسة عاملة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والأدوية والتقنيات الطبية، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجيّة ستؤسس جسراً يربط بين منظومتي علوم الحياة في أبوظبي وكاليفورنيا، بما يفتح آفاقاً جديدة لتحفيز وتيرة الابتكار الصحي على مستوى عالمي. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون والتواصل بين المبتكرين والباحثين والمستثمرين ورواد الأعمال لدى الجانبين، ما يطلق فرصاً جديدة لتسريع تطوير الجيل المقبل من الحلول الصحية والتحقق من كفاءتها وتوسيع نطاقها.

Abu Dhabi Opens Strategic Life Sciences Corridor to California Through Biocom Partnership

وسيعمل الجانبان على تبادل الخبرات ضمن منظومة علوم الحياة وتطوير مجمعات معنية بهذا القطاع الحيوي، بما يشمل تبادل أفضل الممارسات العالمية في القطاع والرؤى التنظيمية والدروس المستخلصة من التجارب الرائدة، للإسهام بتعزيز بيئات الابتكار ودعم نمو قطاع علوم الحياة في كلا المنظومتين. وستربط الشراكة منظومة كاليفورنيا العالمية في علوم الحياة بمجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة في أبوظبي، ما يتيح للشركات فرصاً للتطوير وتعزيز الابتكار والاختبار عبر السوقين.

ومن خلال "بيوكوم كاليفورنيا"، ستتمكن شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية والتقنيات الطبية في الولايات المتحدة من الوصول إلى منظومة أبوظبي الذكية لعلوم الحياة، ونموذجها المبتكر الذي يجمع بين الاكتشاف العلمي والتجربة السريرية والتطبيق الواقعي ضمن بيئة واحدة متكاملة تُسرّع تحويل المعرفة إلى حلول ملموسة.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: " منظومات علوم الحياة الأكثر نجاحاً هي تلك القادرة على الربط بين المواهب والبحوث والاستثمارات والتطبيقات عبر الحدود. ومن خلال هذه الشراكة مع 'بيوكوم كاليفورنيا'، نمدّ جسور مباشرة بين منظومة علوم الحياة الذكية في أبوظبي وأحد أبرز مراكز الابتكار في هذا القطاع، كما نتيح فرصاً جديدة للمبتكرين والباحثين المستثمرين للوصول إلى منظومة أبوظبي الرائدة لعلوم الحياة الذكية، حيث يمكن تحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس على أرض الواقع بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع ".

ويدعم هذا التعاون كذلك تنظيم فعاليات مشتركة واستقبال وفود وتنفيذ مبادرات متخصصة تركز على تطوير الكفاءات. ويمثل بناء القدرات محوراً رئيسياً في هذه الشراكة، ما يعكس التزاماً مشتركاً بتطوير المواهب والخبرات والمهارات المتقدمة اللازمة لدعم نمو قطاع علوم الحياة.

ومن جانبه، قال جو بانيتا، الرئيس الفخري لبيوكوم: " يشرفنا التعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي بموجب مذكرة التفاهم المهمة، حيث تتمتع منظومة علوم الحياة في أبوظبي برؤية استراتيجية واضحة وتحظى بدعم كبير يهيئ بيئة مواتية لتطوير علاجات مبتكرة وواعدة في مجال علوم الحياة . وتحرص بيوكوم على بناء شبكة واسعة من الشراكات مع منظومات علوم الحياة الرائدة والناشئة حول العالم. ومن خلال هذه المذكرة، نتطلع إلى التعاون المشترك في تنظيم الفعاليات، وإتاحة فرص لبناء الشراكات أمام الشركات في كل من كاليفورنيا وأبوظبي، وربط أبوظبي بشبكة شركائنا العالمية ."

ويأتي هذا الإعلان ضمن مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، حيث تستعرض الإمارة منظومتها الذكية في علوم الحياة وشراكاتها في مجالات الجينوم، وتحرير الجينات، والابتكار الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والعلاجات المتقدمة، والأمراض النادرة .

ويضم وفد دائرة الصحة – أبوظبي إلى الولايات المتحدة نخبة من أبرز الجهات الفاعلة في منظومة الصحة والاستثمار والابتكار في الإمارة، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، M42 ، Hub71 ، جامعة نيويورك أبوظبي، مدينة مصدر، جامعة خليفة، مجموعة كيزاد، "بيورهيلث"، "مبادلة بايو"، "أرسيرا"، معهد الحياة الصحية في أبوظبي .

ويمثل مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة، التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، أحد الركائز الأساسية في منظومة علوم الحياة في أبوظبي، إذ يربط بين البحث العلمي والاستثمار والتسويق التجاري وتطبيقات الرعاية الصحية ضمن منظومة متكاملة واحدة. ومن خلال جمع المبتكرين والمستثمرين والجهات الصناعية ومختلف الأطراف المعنية بقطاع الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة، يسهم المجمّع في تحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس على أرض الواقع بكفاءة أعلى وعلى نطاق أوسع.

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