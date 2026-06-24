En partenariat avec Biocom, Abou Dhabi inaugure un corridor stratégique avec la Californie dédié aux sciences de la vie

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le ministère de la Santé d'Abou Dhabi (DoH), l'autorité de régulation du secteur de la santé à Abou Dhabi, et Biocom California, l'une des plus grandes associations mondiales dans le domaine des sciences de la vie représentant plus de 1 800 organisations spécialisées dans les biotechnologies, l'industrie pharmaceutique et les technologies médicales, ont annoncé un partenariat stratégique pour établir un pont officiel entre les écosystèmes des sciences de la vie d'Abou Dhabi et de Californie. Cette collaboration va permettre de renforcer les liens entre les innovateurs, les chercheurs, les investisseurs et les entrepreneurs des deux marchés, créant ainsi de nouvelles opportunités d'accélération du développement, de la validation et de la mise à l'échelle de solutions de santé de nouvelle génération.

Abu Dhabi Opens Strategic Life Sciences Corridor to California Through Biocom Partnership

Les deux parties vont échanger leur expertise en matière de développement des écosystèmes et des pôles d'activités dans le domaine des sciences de la vie, notamment en ce qui concerne les meilleures pratiques du secteur, les perspectives en matière de politique sectorielle et les enseignements tirés, en vue de renforcer les environnements propices à l'innovation et d'accélérer la croissance des activités à forte valeur ajoutée dans le domaine des sciences de la vie dans les deux régions. Ce partenariat permet de nouer des liens entre la communauté californienne des sciences de la vie, de renommée mondiale, et le pôle HELM (Santé, Endurance, Longévité et Médecine) d'Abou Dhabi, offrant ainsi aux entreprises la possibilité de développer, de tester et de déployer à grande échelle leurs innovations dans ces deux marchés.

Grâce à Biocom California, les leaders américains des secteurs de la biotechnologie, de l'industrie pharmaceutique et des technologies médicales auront accès à l'écosystème intelligent des sciences de la vie d'Abou Dhabi et à son modèle de « laboratoire vivant », dans lequel la découverte, la validation et l'implémentation concrète s'effectuent au sein d'un même environnement.

Son Excellence Mme Noura Khamis Al Ghaithi, sous-secrétaire au ministère de la Santé, a déclaré : « Les écosystèmes des sciences de la vie les plus performants sont ceux qui parviennent à mettre en relation les talents, la recherche, les investissements et l'implémentation au-delà des frontières. Avec ce partenariat avec Biocom, nous établissons un lien direct entre l'écosystème dynamique des sciences de la vie d'Abou Dhabi et l'un des principaux pôles mondiaux d'innovation dans ce domaine. Pour les innovateurs, les chercheurs et les investisseurs, cela ouvre de nouvelles perspectives d'accès au laboratoire vivant d'Abou Dhabi dédié aux sciences de la vie intelligentes, dans lequel les découvertes scientifiques peuvent être transformées en résultats concrets plus rapidement et à grande échelle. »

Joe Panetta, président émérite de Biocom, a déclaré : « Biocom est honoré de s'associer au ministère de la Santé dans le cadre de cet important protocole d'accord. L'écosystème des sciences de la vie d'Abou Dhabi a adopté des priorités stratégiques et bénéficie d'un soutien solide pour la mise au point de nouvelles thérapies prometteuses et innovantes dans le domaine des sciences de la vie. Biocom fait de nombreux efforts pour développer un réseau de partenariats au sein d'écosystèmes des sciences de la vie, qu'ils soient déjà bien établis ou en pleine expansion, à travers le monde. Dans le cadre de ce protocole d'accord, nous nous réjouissons à l'idée de coopérer dans des événements, d'offrir aux entreprises de Californie et d'Abou Dhabi des opportunités de trouver des partenaires et de mettre Abou Dhabi en relation avec nos autres partenaires. »

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