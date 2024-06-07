أبوظبي تواصل تطوير إمكاناتها لتصبح مركزاً عالمياً لتوزيع منتجات الأدوية وعلوم الحياة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، , 7 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 في سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، والاتحاد للطيران، ومجموعة موانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى المضي في تطوير إمكانات الرائدة في أبوظبي لتوزيع المنتجات الدوائية وعلوم الحياة لترسيخ مكانتها العالمية في هذا المجال، عبر الاستفادة من موقعها الجغرافي والفرص الاستثمارية الواعدة فيها وبنيتها التحتية اللوجستية المتطورة.

Abu Dhabi is Underway to Become a Global Pharmaceutical and Life Science Distribution Hub

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، وخليفة المحمود، مدير إدارة استقطاب المستثمرين بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وستانيسلاس بران، نائب الرئيس لطيران الاتحاد للشحن، ومنصور المرر، نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية في مجموعة كيزاد، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تُعد مذكرة التفاهم خطوة هامة ضمن جهود الإمارة المستمرة لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً، حيث تهدف الشراكة الاستراتيجية إلى توفير خدمات وفرص جاذبة للشركات الدوائية والمتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والطبية لتدشين عملياتهم في أبوظبي. ومن خلال الاستفادة من الأطر التنظيمية المتميزة التي توفرها دائرة الصحة – أبوظبي، والفرص الاستثمارية الجذابة التي يقدمها مكتب أبوظبي للاستثمار، والخبرات الواسعة التي تتمتع بها الاتحاد للشحن في مجال الشحن الجوي، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة التي توفرها موانئ أبوظبي، سيسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لتوزيع منتجات الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: "في ظل ما تتمتع به أبوظبي من موقع استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسعدنا التعاون مع رواد عالميين في مجالات الاستثمار والخدمات اللوجستية، وتيسير سبل وصولهم إلى البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها أبوظبي وتمكنهم من الوصول السلس إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويؤكد هذا التعاون على التزام دائرة الصحة بتحفيز وتمكين مشهد التحول في نظم الرعاية الصحية في المنطقة، حيث تقوم رؤيتنا على خلق منظومة للرعاية الصحية توفر للمرضى وصولاً مستداماً إلى أحدث العلاجات والتقنيات الطبية. ونتطلع من خلال تطوير إمكانات متميزة لتوزيع منتجات الرعاية الصحية وعلوم الحياة إلى تعزيز نتائج الرعاية الصحية والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في جميع أنحاء المنطقة، حيث سيسهم ذلك في ترسيخ مكانة أبوظبي كعنصر فاعل ومحوري في مشهد الصناعات الدوائية عالمياً."

وبموجب التعاون، سيعمل الشركاء جنباً إلى جنب لضمان وصول المرضى في جميع أنحاء المنطقة وفي الوقت المناسب إلى منتجات الرعاية الصحية المبتكرة، مما يعزز دور أبوظبي في سلاسل التوريد الدوائية العالمية. وتماشياً مع التطلعات الاقتصادية للإمارة، من المتوقع أن يجذب هذا التعاون استثمارات ضخمة في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، وأن يُعزز النمو الاقتصادي المستدام والتنويع في قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة. وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً خططاً مستقبلية لدعم التصنيع والتعبئة المحلية للمنتجات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المحلية في هذا الإطار.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: "يحظى قطاع الرعاية الصحية والعلوم الحيوية بأولوية استراتيجية في إمارة أبوظبي. وبفضل الجهود التي تبذلها الإمارة في تطوير البنية التحتية ووضع تشريعات داعمة لشركات التكنولوجيا الصحية، استطاعت أبوظبي أن تحقق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي، مما أسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في هذا القطاع.."

وقال ستانيسلاس بران، نائب الرئيس لطيران الاتحاد للشحن: "تلتزم الاتحاد للشحن بدعم رؤية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للرعاية الصحية وحاضنة للابتكار في علوم الحياة. ويسهم توقيع مذكرة التفاهم، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد، في تعزيز الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات ضمن سلسلة التوريد العالمية للأدوية، وتسهيل وصول المرضى في المنطقة والعالم إلى منتجات الرعاية الصحية المبتكرة. ".

وقال منصور المرر، نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية في مجموعة كيزاد: "نحن فخورون جداً بكوننا جزءاً من هذه الاتفاقية الاستراتيجية. إن هذا التعاون بين دائرة الصحة - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، والاتحاد للطيران، ومطارات أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي يمثل تطوراً هائلاً يدفع أبوظبي إلى آفاق جديدة ويرسخ مكانتها كمركز عالمي رائد لتوزيع الأدوية والابتكار في قطاع علوم الحياة. هذه الشراكة ستعزز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى أن تعاوننا مع هذه المؤسسات المرموقة سيضمن سرعة توفير منتجات الرعاية الصحية المتطورة من خلال موقع كيزاد الاستراتيجي، وبنيتها التحتية اللوجستية عالمية المستوى، وبيئتها الاستثمارية القوية."

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2433329/Department_of_Health_Abu_Dhabi.jpg