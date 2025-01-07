أبوظبي تُطلق مبادرات رائدة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز "اقتصاد الصقر"

أبوظبي, 7 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أُعلن في أبوظبي اليوم عن إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز "اقتصاد الصقر" في الإمارة وتوفير بيئة أعمال داعمة تمكّن القطاع الخاص من الاستفادة الفرص والوصول إلى إمكاناته الكاملة.

وباعتبارها أغنى مدينة في العالم حيث تبلغ قيمة صناديق الثروة السيادية فيها 1,7 تريليون دولار أمريكي، وتتمتع بأقوى تصنيف ائتماني سيادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تقدم أبوظبي فرصاً لا مثيل لها للمستثمرين، مع إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل لتحقيق النمو. كذلك، حلَّت الإمارة في المركز الأول لتأسيس وممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Ground-breaking initiatives to empower private sector, supercharge Abu Dhabi’s ‘Falcon Economy’

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي : "تعكس المبادرات التي قمنا بالإعلان عنها مسيرتنا الاقتصادية المتميزة وتصميمنا على بناء اقتصاد قوي ومرن ومستدام ومتنوع. ونُجدد التزامنا بتطوير الأطر والخطط بشكل استباقي لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات الحاضر والمستقبل وبناء غد أفضل للأجيال القادمة."

وأضاف معاليه: "تعمل مبادراتنا على تعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال وتمكين رواد الأعمال في المستقبل، ونحرص على مضاعفة جهودنا لتزويد الأجيال القادمة بالأدوات والقدرات لاستكشاف الفرص والابتكار وإطلاق وتطوير أعمال ناجحة ومزدهرة."

سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA

أُطلقت "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" ADRA، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، لتعمل بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن منظومة تسجيل الشركات، والسجل التجاري، وتبسيط إجراءات ترخيص المؤسسات الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعنية في دولة الإمارات والتشريعات الدولية، بالإضافة إلى تقديم خدمات ترخيص الشركات والمؤسسات وحماية المستهلك والعلامات التجارية في الإمارة.

خارطة طريق غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي:

كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن خارطة طريق 2025-2028، التي تهدف إلى تطوير منظومة أعمال مزدهرة ومرنة ومتنوعة تعزز الابتكار وريادة الأعمال في أبوظبي.

وتركز الخطة الجديدة على تعزيز الشراكات وربط الشركات بالأسواق العالمية وزيادة فرص العمل والترويج للسياسات وتمكين رواد الأعمال والكوادر المهنية. وتسعى إلى تحقيق التميز الاقتصادي بالاستناد إلى خمسة ركائز أساسية هي: دعم السياسات، التحليل الذكي للأسواق، وبناء المنظومة الاقتصادية، والابتكار، وتمكين الشركات من التوسع عبر مختلف الأسواق، حيث يلعب كل منها دوراً محورياً في دفع الابتكار والاستدامة والمرونة.

وأطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي "مجلس الشركات العائلية" لتعزيز دور هذه الشركات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز استدامة ونمو وازدهار الشركات العائلية، وضمان استمراريتها عبر الأجيال.

كذلك، كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن الهوية المؤسسية الجديدة، التي تعكس جوهر المرحلة الجديدة من التطور، ممثلةً برؤية طموحة وجريئة للمستقبل.

مبادرات جديدة لتمكين ريادة الأعمال

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع الإستراتيجية الجديدة التي تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان استمرار الصندوق في تقديم الدعم المناسب لتعزيز الأعمال وتقديم بيئة داعمة للأعمال من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتضمن الإستراتيجية إطلاق مركز "مُزْنُ "، وهو مفهوم مبتكر يستخدم حلولاً تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي لضمان تأسيس منظومة أعمال شاملة ومتكاملة ومتطورة توفر لرواد الأعمال موارد وبرامج مخصصة تُمكنهم من تعزيز قدراتهم، وضمان نجاح مشاريعهم واستدامة نموها.

توفر مراكز "مُزْنُ "، المدعومة باستثمارات حكومية، إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل والتدريب الشامل والإرشاد المخصص، والمصمم لتمكين الشركات الناشئة من تحقيق الازدهار. وتتكون المنصة من ثلاثة مكونات رئيسية هي:

استوديوهات مزن فينتش ووحدة التصنيع الخفيف ومزن فينشر كابيتال لضمان الدعم في مراحل مختلفة من الأعمال، بدءً من مرحلة الفكرة إلى النمو.

عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، على تنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام.

تتبنى «اقتصادية أبوظبي» أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية وتكرس جهودها للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات، وتقوم بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. وتعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة من أجل تعزيز بيئة الأعمال، ما يساهم في جعل إمارة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات.

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