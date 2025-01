Bahnbrechende Initiativen zur Stärkung des Privatsektors und zur Förderung der „Falkenwirtschaft" in Abu Dhabi

ABU DHABI, VAE, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi hat bahnbrechende Initiativen angekündigt, um die aufstrebende „Falkenwirtschaft" des Emirats durch die Schaffung eines unterstützenden Geschäftsumfelds, das den Privatsektor befähigt, Chancen zu ergreifen und sein volles Potenzial auszuschöpfen, zu fördern.

Abu Dhabi, die reichste Stadt der Welt, verfügt über ein Staatsfondsvermögen von 1,7 Billionen USD und verfügt über das beste staatliche Kreditrating im Golf-Kooperationsrat (GCC), was Anlegern einen unvergleichlichen Zugang zu Finanz- und Wachstumschancen bietet. Das Emirat wurde auch auf Platz 1 in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) in Bezug auf die Erleichterung von geschäftlicher Tätigkeit eingestuft.

Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des Abu Dhabi Department of Economic Development, sagte: „Unsere bemerkenswerte wirtschaftliche Entwicklung wird von der Entschlossenheit angetrieben, eine starke, widerstandsfähige, nachhaltige und diversifizierte Wirtschaft aufzubauen. Wir sind weiterhin entschlossen, proaktiv Rahmenbedingungen und Pläne zu entwickeln, um innovative Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen zu finden und eine bessere Zukunft für kommende Generationen zu schaffen."

Seine Exzellenz Al Zaabi fügte hinzu: „Unsere Initiativen erleichtern die Geschäftstätigkeit und befähigen die Wirtschaftsführer von morgen. Wir verdoppeln unsere Bemühungen, junge Generationen in die Lage zu versetzen, Chancen zu erkunden, innovativ zu sein, Unternehmen zu gründen und zu wachsen."

Die Abu Dhabi Registration and Licensing Authority (ADRA):

Die Abu Dhabi Registration and Licensing Authority (ADRA), eine Abteilung des Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) zur Entwicklung und Regulierung des Wirtschaftssektors, wurde gegründet, um ein zentrales Register für alle Unternehmen auf dem Festland und in den Freihandelszonen von Abu Dhabi zu erstellen. Sie bietet eine zentrale Stelle für die Berichterstattung über gesetzliche Vorschriften, die sicherstellt, dass wirtschaftliche Einrichtungen die VAE- und internationalen Vorschriften einhalten, und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Lizenzierung, Verbraucher- und Handelsschutz auf dem gesamten Festland.

Neue Roadmap der Industrie- und Handelskammer von Abu Dhabi :

Die Industrie- und Handelskammer von Abu Dhabi (Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry, ADCCI), das Sprachrohr des Privatsektors, hat einen neuen Fahrplan für den Zeitraum 2025–2028 vorgestellt, um ein florierendes, flexibles und diversifiziertes Geschäftsumfeld zu entwickeln, das Innovation und Unternehmertum in Abu Dhabi fördert.

Die Roadmap konzentriert sich auf die Förderung von Partnerschaften, die Anbindung von Unternehmen an globale Märkte, die Verbesserung von Geschäftsmöglichkeiten, die Förderung von politischen Maßnahmen und die Stärkung von Unternehmern und Talenten. Der neue Fahrplan der ADCCI für wirtschaftliche Exzellenz stützt sich auf fünf zentrale Säulen – politische Interessenvertretung, Marktinformationen, Aufbau von Ökosystemen, Innovation und Marktexpansion – , die alle eine zentrale Rolle bei der Förderung von Innovation, Nachhaltigkeit und Resilienz spielen .

Die ADCCI hat auch den Abu Dhabi Family Business Council ins Leben gerufen, um seine Rolle in der sozioökonomischen Entwicklung zu stärken, indem er die Nachhaltigkeit, das Wachstum und den Wohlstand von Familienunternehmen fördert und ihre Kontinuität über Generationen hinweg gewährleistet.

Die ADCCI hat ihre neue Markenidentität vorgestellt, die eine kühne Vision für die Zukunft signalisiert und eine strategische Phase des Fortschritts einleitet.

Neue Initiativen zur Stärkung des Unternehmertums

Die neue Strategie für den Khalifa Fund for Enterprise Development, der sich der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) widmet, stellt sicher, dass der Fonds weiterhin die richtige Unterstützung, unternehmensfördernde Maßnahmen und freundliche Ökosysteme bereitstellt, um KMU zu stärken.

Im Mittelpunkt dieser Strategie steht die Einführung des MZN-(arabisch für Regenwolken)-Hubs, eines innovativen Konzepts, das KI-gestützte Lösungen nutzt, um ein integriertes, hochmodernes Ökosystem zu schaffen, das Unternehmern maßgeschneiderte Ressourcen und Programme zur Verfügung stellt und sie in die Lage versetzt, ihre Fähigkeiten zu verbessern, den Erfolg ihrer Unternehmungen zu sichern und ihr Wachstum zu fördern.

Unterstützt durch staatliche Investitionen, bietet der MZN-Hub Zugang zu Finanzmitteln, umfassende Schulungen und maßgeschneiderte Mentoren, die Start-ups zum Erfolg verhelfen sollen. Die Plattform besteht aus drei Komponenten – Venture Studios, Light Manufacturing und Venture Capital –, um die Unterstützung in verschiedenen Unternehmensphasen zu gewährleisten, von der Ideenfindung bis zum Wachstum.

Über ADDED:

Das Wirtschaftsentwicklungs-Ministerium von Abu Dhabi, das Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED), der Katalysator für wirtschaftliches Wachstum und Diversifizierung, reguliert den Unternehmenssektor im Emirat und leitet wirtschaftliche Initiativen, um eine wissensbasierte, diversifizierte und nachhaltige Wirtschaft zu schaffen. Das ADDED wendet die besten Strategien und Praktiken an, die auf den neuesten Forschungsergebnissen und Statistiken beruhen, setzt sich für die Entwicklung und den Aufschwung in verschiedenen Sektoren ein und bereitet strategische Programme und Pläne vor, indem es die besten Wirtschafts- und Verwaltungspraktiken anwendet, die neuesten Technologien einsetzt und sich auf globales Fachwissen stützt.

Das ADDED ist bestrebt, das Investitionsklima im Emirat zu verbessern, indem es die Aussichten für die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern erhöht und sicherstellt, dass die Grundsätze der Innovation, der Transparenz und des Wissensaustauschs befolgt werden, um das Unternehmensökosystem zu stärken und Abu Dhabi als bevorzugten Standort für Unternehmen und Investitionen zu fördern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2591298/ADRA.jpg