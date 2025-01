Lancement d'initiatives novatrices pour renforcer le secteur privé et dynamiser la Falcon Economy d'Abou Dabi

ABOU DABI, ÉAU, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Abou Dabi a annoncé des initiatives révolutionnaires pour stimuler l'essor de la Falcon Economy de l'Émirat en fournissant un environnement commercial favorable permettant au secteur privé de saisir les opportunités et d'atteindre son plein potentiel.

Classée ville la plus riche du monde, Abou Dabi abrite 1 700 milliards USD d'actifs de fonds souverains et jouit de la meilleure cote de crédit souveraine du CCG, ce qui offre aux investisseurs un accès inégalé au financement et aux opportunités de croissance. L'Émirat a également été classé 1er pour la facilité à faire des affaires dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).

Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président du département du développement économique d'Abou Dabi, déclare : « Notre remarquable trajectoire économique est motivé par la détermination à construire une économie forte, résiliente, durable et diversifiée. Nous restons déterminés à développer activement des cadres et des plans afin de trouver des solutions innovantes aux défis actuels et futurs et de construire un avenir meilleur pour les générations à venir ».

S.E. Al Zaabi ajoute: « Nos initiatives facilitent les affaires et renforcent les capacités des chefs d'entreprise de demain ; nous redoublons d'efforts pour donner aux jeunes générations les moyens d'explorer les opportunités, d'innover, de créer et de développer des entreprises ».

L'Autorité d'enregistrement et d'octroi de licences d'Abou Dabi (ADRA) :

L'Autorité d'enregistrement et d'octroi de licences d'Abou Dabi (ADRA), organe du département du développement économique d'Abou Dabi (ADDED) chargé de développer et de réglementer le secteur des entreprises, a été créée pour fournir un registre centralisé de toutes les entreprises de la partie continentale d'Abou Dabi et de ses zones franches économiques non financières. Elle constitue un guichet unique pour les rapports réglementaires, garantissant la conformité des établissements économiques avec les réglementations émiriennes et internationales, et offre des services d'octroi de licences, de protection des consommateurs et de protection commerciale sur l'ensemble du territoire continental.

Nouvelles stratégies de la Chambre de commerce d'Abou Dabi :

La Chambre de commerce et d'industrie d'Abou Dabi (ADCCI), la voix du secteur privé, a dévoilé une nouvelle feuille de route pour 2025-2028, afin de développer un écosystème commercial prospère, flexible et diversifié qui favorise l'innovation et l'esprit d'entreprise à Abu Dhabi.

La feuille de route vise à favoriser les partenariats, à relier les entreprises aux marchés mondiaux, à accroître les opportunités commerciales, à promouvoir les politiques et à renforcer les entrepreneurs et les talents. La nouvelle feuille de route de l'ADCCI pour l'excellence économique s'appuie sur cinq piliers fondamentaux - défense des politiques, intelligence commerciale, création d'un écosystème, innovation et expansion du marché, chacun jouant un rôle essentiel dans la promotion de l'innovation, de la durabilité et de la résilience.

L'ADCCI a également lancé le Conseil des entreprises familiales d'Abou Dabi, afin de renforcer son rôle dans le développement socio-économique en promouvant la durabilité, la croissance et la prospérité des entreprises familiales, et en assurant leur continuité à travers les générations.

L'ADCCI a dévoilé sa nouvelle identité de marque, qui témoigne d'une vision audacieuse pour l'avenir et marque une phase stratégique de progrès.

Nouvelles initiatives de promotion de l'esprit d'entreprise

La nouvelle stratégie du Fonds Khalifa pour le développement des entreprises, dédié au soutien des PME, garantit que le Fonds continue à fournir le soutien adéquat, les mesures de promotion des entreprises et les écosystèmes propices nécessaires à l'autonomisation des PME.

Au cœur de cette stratégie se trouve le lancement du Hub MZN (en référence au mot arabe signifiant nuages pluvieux), un concept innovant qui utilise des solutions basées sur l'IA pour garantir un écosystème intégré et de pointe qui fournit aux entrepreneurs des ressources et des programmes sur mesure, leur permettant d'améliorer leurs capacités, d'assurer le succès de leurs entreprises et de stimuler leur croissance.

Soutenu par des investissements gouvernementaux, le Hub MZN offre un accès au financement, une formation complète et un mentorat sur mesure, conçus pour permettre aux startups de prospérer. La plateforme comporte trois volets, Venture Studios, Light Manufacturing et Venture Capital, qui assurent un soutien aux différentes phases de l'entreprise, de l'idéation à la croissance.

À propos de l'ADDED :

Le département du développement économique d'Abou Dabi (ADDED), catalyseur de la croissance et de la diversification économiques, réglemente le secteur des entreprises dans l'Émirat et mène des initiatives économiques visant à mettre en place une économie fondée sur la connaissance, diversifiée et durable. L'ADDED adopte les meilleures politiques et pratiques sur la base des recherches et statistiques les plus récentes, consacre ses efforts au développement et à la renaissance des différents secteurs et prépare des programmes et des plans stratégiques en adoptant les meilleures pratiques économiques et administratives, en appliquant les technologies les plus récentes et en s'appuyant sur l'expertise mondiale.

L'ADDED s'efforce d'améliorer le climat d'investissement dans l'Émirat en renforçant les perspectives de coopération avec les partenaires stratégiques et en veillant à ce que les principes d'innovation, de transparence et de partage des connaissances soient respectés afin de renforcer l'écosystème des entreprises et de faire d'Abou Dabi une destination privilégiée pour les entreprises et les investissements.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2591298/ADRA.jpg