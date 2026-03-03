أدونا تُسرّع اعتماد واجهات برمجة التطبيقات الشبكية عالمياً عبر توسّع كبير في منظومتها خلال مؤتمر MWC

برشلونة، إسبانيا, 3 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/-- أعلنت أدونا (Aduna)، المُجمِّع العالمي لواجهات برمجة التطبيقات الشبكية المعيارية، اليوم خلال مؤتمر Mobile World Congress عن إنجازات نمو رئيسية تُثبت تسارع الاعتماد الدولي لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بشبكات الاتصالات. وتعقد أدونا حالياً شراكات مع 15 مزوداً رائداً في مجالات الهوية الرقمية ومنع الاحتيال والاتصالات، مع استعداد المزيد للانضمام إلى منظومة Aduna.

ويستند هذا الزخم إلى الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها أدونا في عام 2025 مع Comviva، وهي شركة تابعة لـTech Mahindra ورائدة عالمياً في حلول التحول الرقمي، ومتخصصة في إدارة تجربة العملاء وتحقيق الدخل من البيانات والخدمات المالية الرقمية. ومن خلال هذا التعاون، ستُتاح أيضاً واجهات برمجة التطبيقات الشبكية المجمَّعة والمتوافقة مع CAMARA عبر AWS، بما يوسّع وصول الشركات إلى القدرات المعيارية لقطاع الاتصالات من خلال منصة سحابية موثوقة.

أُطلقت أدونا في يوليو 2025 كمشروع مشترك بين Ericsson واثني عشر من مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم، بما في ذلك AT&T وT-Mobile وVerizon وDeutsche Telekom وOrange وTelefonica وVodafone وBharti Airtel وJio وKDDI وSingtel وTelstra، بهدف توفير وصول عالمي إلى واجهات برمجة التطبيقات الشبكية المعيارية والقابلة للتشغيل البيني عبر منصة واحدة موحَّدة.

وبالاعتماد على مبادرة CAMARA مفتوحة المصدر التي تقودها رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) ومؤسسة لينكس (Linux Foundation)، تُبسِّط أدونا وصول المطوِّرين إلى إمكانات الشبكات المتنقلة المتقدمة لدى شركات الاتصالات حول العالم. وتعمل المنصة كنقطة التقاء للجهات المُجمِّعة وعمالقة الحوسبة السحابية ومقدمي الحلول والمؤسسات الرقمية المنشأ التي تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها عالمياً من دون تعقيد عمليات التكامل المتجزأة في قطاع الاتصالات.

ومنذ إطلاقها، وسّعت أدونا بصورة كبيرة شبكة التوريد الخاصة بها، وهي تقدم الآن خدمات واجهات برمجة التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وكندا وفرنسا وهولندا. وستتوافر خدمات واجهات برمجة التطبيقات أيضاً في الأشهر المقبلة في كل من أستراليا والبرازيل والهند واليونان وسنغافورة وتايلاند والمملكة المتحدة. ويرفع هذا التوسع إجمالي التغطية إلى 40 مشغلاً لشبكات الهاتف المحمول، موفراً وصولاً مجمَّعاً إلى إمكانات شبكات الاتصالات على نطاق عالمي. وتُطوَّر حالياً شراكات إضافية على جانبي العرض والطلب، بما يعكس الزخم القوي المتولِّد منذ أن بدأ المشروع المشترك العمل بكامل طاقته في عام 2025.

وقال Anthony Bartolo، الرئيس التنفيذي لأدونا، تعليقاً على ذلك:

«أُنشئت أدونا لمساعدة مشغلي الاتصالات على تحويل جهود التوحيد المعياري إلى عوائد مالية. نحن نمكِّن الشركات في كل مكان من الابتكار بسرعة أكبر وبأمان أعلى وعلى نطاق عالمي. ويُظهر انضمام شركاء المنظومة هؤلاء التزامنا الجماعي بتسريع الاقتصاد العالمي لواجهات برمجة التطبيقات الشبكية وإطلاق قيمة جديدة عبر المنظومة الرقمية. نحن متحمسون لدورة عام 2026 من مؤتمر Mobile World Congress، ولتوسيع نطاق وصولنا من خلال التفاعل وبناء الشراكات مع المورّدين والعملاء المبتكرين الذين يدركون القيمة التي توفرها هذه الرؤى الغنية للشبكات المتنقلة».

نبذة عن أدونا

تُعد أدونا مشروعاً بارزاً يجمع بين بعض مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم وEricsson، ويهدف إلى تمكين المطوِّرين حول العالم من تسريع الابتكار من خلال الاستفادة من إمكانات الشبكات إلى أقصى حد عبر واجهات برمجة التطبيقات الشبكية المشتركة (APIs). وتشمل شركات المشروع الشريكة كلاً من AT&T وBharti Airtel وDeutsche Telekom وKDDI وOrange وReliance Jio وSingtel وTelefonica وTelstra وT-Mobile وVerizon وVodafone. وتشمل منصات شركاء المطوِّرين لدى أدونا كلاً من Google Cloud وInfobip وSinch وVonage. ومن خلال جمع واجهات برمجة التطبيقات الشبكية من عدة مشغلين حول العالم ضمن منصة موحَّدة تستند إلى مشروع CAMARA مفتوح المصدر الذي تقوده رابطة GSMA ومؤسسة لينكس، توفر أدونا منصة معيارية لتعزيز التعاون وتحسين تجارب المستخدم ودفع نمو القطاع.

