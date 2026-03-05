Aduna accélère l'adoption des API réseau à l'échelle mondiale et étend son écosystème à l'occasion du salon MWC

BARCELONE, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Aduna, l'agrégateur mondial d'API réseau normalisées, annonce aujourd'hui au Mobile World Congress des jalons clés de croissance démontrant l'accélération et l'adoption internationale des API réseau de télécommunications. Aduna est aujourd'hui partenaire de 15 grands fournisseurs d'identité numérique, de prévention de la fraude et de communications, et d'autres sont en passe de rejoindre l'écosystème Aduna.

Cet élan s'appuie sur le partenariat stratégique conclu en 2025 entre Aduna et Comviva, filiale de Tech Mahindra et leader mondial des solutions de transformation numérique, spécialisée dans la gestion de l'expérience client, la monétisation des données et les services financiers numériques. Grâce à cette collaboration, les API réseau agrégées basées sur CAMARA seront également mises à disposition via AWS, élargissant l'accès des entreprises à des capacités de télécommunications normalisées via une plateforme cloud de confiance.

Lancée en juillet 2025 en tant que coentreprise entre Ericsson et douze des principaux opérateurs de télécommunications au monde (dont AT&T, T-Mobile, Verizon, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Vodafone, Bharti Airtel, Jio, KDDI, Singtel et Telstra), Aduna a été créée pour fournir un accès mondial à des API réseau normalisées et interopérables par le biais d'une plateforme unique et unifiée.

Basée sur l'initiative open source CAMARA menée par la GSMA et la Linux Foundation, Aduna simplifie l'accès des développeurs aux capacités avancées des réseaux mobiles des opérateurs du monde entier. La plateforme sert de point de convergence pour les agrégateurs, les grandes entreprises, les fournisseurs de solutions et les entreprises natives du numérique qui cherchent à étendre leurs services à l'échelle mondiale sans la complexité d'intégrations fragmentées dans le domaine des télécommunications.

Aduna a considérablement élargi son réseau d'approvisionnement depuis son lancement et fournit désormais des services API aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, au Canada, en France et aux Pays-Bas. Les services API seront également disponibles dans les prochains mois en Australie, au Brésil, en Inde, en Grèce, à Singapour, en Thaïlande et au Royaume-Uni. Cette expansion porte la couverture totale à 40 opérateurs de téléphonie mobile, offrant un accès agrégé aux capacités des réseaux de télécommunications à l'échelle mondiale. D'autres partenariats du côté de l'offre et de la demande sont en cours de développement, ce qui témoigne de la forte dynamique créée depuis que la coentreprise est devenue pleinement opérationnelle en 2025.

Anthony Bartolo, directeur général d'Aduna, a déclaré :

« Aduna a été créée pour aider les opérateurs de télécommunications à transformer la normalisation en monétisation. Nous permettons aux entreprises du monde entier d'innover plus rapidement, de manière plus sûre et à l'échelle mondiale. L'arrivée de ces nouveaux partenaires au sein de l'écosystème témoigne de notre engagement collectif à accélérer l'économie mondiale des API réseau et à créer de la valeur dans l'écosystème numérique. Nous sommes ravis de participer au salon Mobile World Congress 2026 et d'élargir notre portée en nous engageant et en établissant des partenariats avec des fournisseurs et des clients innovants qui reconnaissent la valeur de ces informations riches sur l'univers de la téléphonie mobile. »

À propos d'Aduna

Aduna est une initiative phare lancée par certains des plus grands opérateurs de télécommunications au monde et Ericsson, et dont l'objectif est de permettre aux développeurs du monde entier d'accélérer l'innovation en tirant pleinement parti du potentiel des réseaux par le biais d'interfaces de programmation d'applications (API) commuactnes. Ses partenaires de la coentreprise comprennent AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon et Vodafone. Les plateformes de développeurs partenaires d'Aduna incluent Google Cloud, Infobip, Sinch et Vonage. En combinant les API réseau de plusieurs opérateurs à travers le monde entier au sein d'une plateforme unifiée basée sur le projet open source CAMARA, dirigé par la GSMA et la Linux Foundation, Aduna propose une plateforme standardisée qui favorise la collaboration, améliore l'expérience utilisateur et stimule la croissance du secteur.

Pour en savoir plus sur les API réseau et sur Aduna, visitez adunaglobal.com.

